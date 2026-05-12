América Latina

Las maniobras del narco Fernández Albín en Uruguay: un clan familiar que pagaba en efectivo y usaba testaferros

El engranaje del delincuente extraditado desde Argentina y condenado funcionaba como un negocio de familia que apelaba a sus redes para lavar dinero

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El narcotraficante Luis Fernández Albín llega a Uruguay tras ser extraditado desde Argentina
El narcotraficante Luis Fernández Albín llega a Uruguay tras ser extraditado desde Argentina (Ministerio del Interior Uruguay)

Luis Fernández Albín, el narcotraficante extraditado desde Argentina y condenado en Uruguay, fue juzgado en su país por organizar y dirigir un esquema para traficar dos toneladas de cocaína y lavar dinero durante muchos años. Sus maniobras, como quedó registrado en audiencias judiciales informadas por El País, estaban basadas en un esquema delictivo familiar.

Fernández Albín fue condenado en Uruguay a 10 años de cárcel.

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La incautación de dos toneladas de droga fue lo que le permitió a las autoridades encontrar la mayor evidencia para pedir a Argentina formalmente su arresto. Fue en una precaria chacra que los policías encontraron debajo de la arena casi dos toneladas de cocaína dispuestas para ser colocados en una lancha, que alcanzaría un barco en alta mar y tendría como destino final a Europa. El cargamento encontrado está valuado en USD 13 millones en el mercado interno, pero esa cifra era superior si se considera que iba hacia el mercado europeo. Allí se valorizaría en unos USD 60 millones.

El narcotraficante Luis Fernández Albín llega a Uruguay tras ser extraditado desde Argentina
Luis Fernández Albín fue condenado en Uruguay a 10 años de cárcel (Ministerio del Interior Uruguay)

Esta causa terminó con la condena de ocho personas. El grupo principal lo conformaban los cinco detenidos, que eran los responsables de acondicionar las dos toneladas de cocaína. Entre ellos, había un grupo familiar, de acuerdo a la crónica consignada por el diario uruguayo: un hombre, su ex esposa y los hijos de ambos. Una hija de ellos, de 18 años, también fue capturada en una primera instancia, pero luego fue liberada.

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Este círculo luego se cerró con la detención de la esposa de Fernández Albín, investigada por lavado de activos. Estaba junto a una “amiga entrañable” –como fue definida– que convivía con ella y que en los procesos anteriores fue presentada como la niñera de la familia. Su hijo, también formaba parte de este clan.

Uno de los detenidos por acondicionar la cocaína había obligado a sus hijos menores de edad a participar de la tarea, según la declaración de la abogada. La Fiscalía confirmó que los rostros de estos menores aparecen en los videos en los que se los ve preparando bolsos con droga. Esto abrió otra posible línea de investigación: si hubo delitos relacionados a la explotación de menores.

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Las maniobras de Fernández Albín se realizaban en efectivo. Muchas de las propiedades y de los vehículos de la familia estaban a nombre de testaferros, según los registros judiciales informados por El País. Sin embargo, el gasto en billetes en efectivo es incalculable. El poderío económico del clan decayó tras el encarcelamiento de Fernández Albín y su esposa, pero aún así un cliente directo llegó a saldar un gasto corriente de 40.000 pesos en efectivo (unos USD 1.000).

Ni la esposa de Fernández Albín ni su amiga habían tenido trabajos formales durante extensos períodos de tiempo. Tampoco tenían grandes sueldos. Pero aún así eran dueñas de varias propiedades.

La esposa del narcotraficante quiso adquirir los derechos posesorios de un terreno en el que se construyó una casa valuada en USD 300.000. Además, la Fiscalía también documentó gastos en viajes a Madrid, en una fiesta y en la construcción de una piscina. La niñera de la familia, en tanto, tenía dos propiedades a su nombre en Las Piedras y era dueña de tres vehículos cero kilómetro.

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Además, esta mujer en un momento compró una camioneta doble cabina que fue empadronada a nombre de una Iglesia Pentecostal Cristiana en Artigas (el departamento más al norte del país). Pero el vehículo era utilizado por la esposa de Fernández Albín.

La Fiscalía también enumeró que los pagos se hacían en efectivo y otra parte a través de una red de cobranzas, en la cual la esposa de Fernández Albín había trabajado en un momento.

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