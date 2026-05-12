La increíble estafa de la preceptora acusada de robar USD 45 mil de un viaje de estudios: “Falsificó documentos de una aerolínea”

La escuela E.N.E.T. N°1 en Bragado, donde la preceptora habría estafado a las 37 familias

La localidad bonaerense de Bragado aún trata de buscar explicaciones y algo de justicia, luego de conocerse el indignante caso de una preceptora de una escuela técnica que fue denunciada por robarse 45 mil dólares destinados a un viaje de estudios.

Las víctimas son 37 familias, que depositaron dinero en la cuenta personal de la educadora durante más de un año para costear un viaje en avión a El Bolsón, de los alumnos de sexto año del colegio secundario.

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Según relató en diálogo con radio Mitre Delfina Méndez, hermana de uno de los alumnos afectados, la preceptora habría dicho de manera extraoficial: “Me patiné la plata” antes de acogerse a una licencia por presunta enfermedad. Desde entonces, la mujer dejó de responder mensajes y esperan una respuesta de la Justicia.

Según dijo, en cada ocasión que le preguntaban, la mujer habría presentado documentos presuntamente falsificados de una reconocida aerolínea low cost— para justificar las demoras ante los padres. Decía que los vuelos habían sido cancelados.

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“Todo esto está grabado, porque esta persona en octubre, noviembre del año pasado, dijo que la aerolínea había reprogramado el vuelo. Nadie sospechó, porque recordemos que a fines del año pasado hubo muchos problemas con las aerolíneas en general”, contó Delfina.

“Esta persona armó o falsificó, no sabemos si con inteligencia artificial o tiene muy buenas habilidades de edición, documentos haciéndose pasar por la aerolínea. Entonces, ninguna familia sospechó”, contó la familiar.

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El caso salió a la luz cuando las autoridades del colegio convocaron a los padres para comunicarles que el dinero no estaba.

El abogado Federico Etcheún, representante de las familias, confirmó la presentación de una denuncia penal colectiva por estafa agravada. La condición de funcionaria pública de la imputada opera como agravante y podría derivar en prisión, dependiendo de sus antecedentes, según precisó el letrado al medio Bragado Informa. Se solicitaron además medidas precautorias que incluyen la inhibición y el embargo de bienes: vehículos, inmuebles y cuentas bancarias.

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“El día viernes me llama mi mamá, siete y media de la mañana, completamente angustiada, llorando y diciéndome que la habían llamado los directivos de la escuela para hacerla firmar un acta y ahí le avisaron, llorando, los mismos directivos, que el dinero no estaba, que los chicos no iban a poder viajar”, recordó Delfina.

“La situación es la siguiente: la escuela técnica de Bragado desde el año 2018 organiza un viaje escolar para los chicos cuando llegan a sexto, se van a El Bolsón. Pero los chicos hacen el viaje en sexto y no el viaje tradicional a Bariloche con una empresa de viajes, sino que se van con el colegio al Bolsón”, continuó la hermana del alumno, quien detalló que para costear parte del viaje y reunir dinero, los chicos armaron rifas y sorteos a lo largo de los meses previos al viaje.

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“Desde fines del 2024, o sea, un año antes, los chicos empezaron a trabajar con las familias. Todos los fines de semana en las plazas del pueblo, en la laguna, yendo a eventos, vendiendo comida, porque todo esto, además de cuotas que debían pagar los padres, se iba financiando con todas estas actividades que iban realizando las familias”, detalló.

“Todos los que somos de la ciudad de Bragado sabemos que los chicos estuvieron más de un año, todos los fines de semana trabajando para juntar peso por peso. Finalmente lo que sucedió es que presentamos una denuncia penal”, indicó.

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“Esto es un viaje escolar, así que los chicos no podían viajar y en marzo ella dijo que los chicos viajaban en abril y en abril ella empieza a desaparecer. Primero comenzó diciendo que había perdido supuestamente el teléfono institucional con el que estaba en el grupo de WhatsApp con los papás”, recordó la hermana.

“Después se tomó una licencia, supuestamente porque estaba enferma, con un resfrío, y ahí deja de contestar hasta en el grupo. Y cuando empiezan a saltarnos todas las alertas, se acercaron los directivos a su casa hace una semana y ahí ella fue cuando les confesó que se patinó la plata. Hay una investigación de Jefatura Distrital desde el primer momento”, añadió Delfina.

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Respecto al destino del dinero aún es todo materia de investigación. Desde las familias tratan de recopilar documentación para saber si gastó el dinero. La única pista que tienen -siempre según el relato de la familiar- es que la mujer se habría comprado un auto nuevo. Desconocen si fue con el dinero del viaje de estudios.

La comunidad está profundamente afectada por la presunta traición de alguien que trabajó en la escuela por varios años, conocía a las familias y hasta participó activamente en la recaudación. Delfina anunció que están organizando nuevas colectas para que los chicos puedan realizar el viaje.

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“Las cuarenta familias nos estamos organizando para que los chicos, más allá de todo esto y de lo legal, no se pierdan este viaje. Pueden buscarnos en las redes sociales, en el grupo Viajamos al Bolsón y ahí estamos armando un montón de actividades y de colectas para que los chicos puedan viajar”, concluyó.