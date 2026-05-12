Ranieri recordó el título histórico del Leicester City y reconoció: “El impacto de Kanté fue inmediato y esencial”

Leicester City inició la temporada 2015-2016 con una probabilidad de 5.000 a 1 para lograr el título, según las casas de apuestas inglesas (Action Images via Reuters/Andrew Boyers)

En una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol inglés, la obtención del campeonato por parte del Leicester City sigue siendo objeto de admiración y análisis. Según la revista deportiva británica FourFourTwo, Claudio Ranieri, técnico del equipo en aquella temporada, señaló a N’Golo Kanté como el jugador más determinante en la obtención del título.

Ranieri consideró que el respaldo táctico y la regularidad de Kanté permitieron a Leicester City superar a rivales de mayor trayectoria y alcanzar un logro inesperado. El entrenador italiano subrayó: “El impacto de Kanté fue inmediato y esencial”.

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El equipo inició la Premier League 2015-2016 con una probabilidad de 5.000 a 1 en las casas de apuestas. Ranieri recordó en FourFourTwo que era “menos probable que este resultado que la aparición del monstruo del Lago Ness o que Bono ocupara el papado”.

Ranieri resaltó que la energía, la entrega y la interpretación táctica de Kanté permitieron un avance inesperado del Leicester en la liga

El entrenador fue contratado después de que el club lograra la permanencia en la máxima división y asumió con el objetivo de alcanzar cuarenta puntos para evitar el descenso. Ranieri explicó a FourFourTwo que percibía una base sólida en el grupo, heredada de su predecesor Nigel Pearson.

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Durante los primeros entrenamientos, detectó características en la plantilla que podían potenciar el rendimiento. Observó que Riyad Mahrez, jugando desde la banda derecha y recortando hacia el centro, representaba una amenaza para las defensas adversarias.

Marc Albrighton, desde la izquierda, generaba ocasiones. En el mediocampo, Danny Drinkwater y Andy King aportaban solidez, mientras que Danny Simpson, como lateral derecho, reforzaba la defensa.

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La construcción del Leicester campeón

Claudio Ranieri destacó el impacto inmediato de Kanté en la estructura táctica del Leicester, multiplicando los recursos defensivos y ofensivos del equipo (Grosby/Cal Sport Media/Sipa USA)

En el armado táctico, Ranieri fue consolidando un equipo competitivo. Según relató a FourFourTwo, una decisión marcó el rumbo de la temporada: ubicar a N’Golo Kanté junto a Danny Drinkwater en el mediocampo.

La capacidad física y la interpretación del juego de Kanté permitían que el resto del plantel se volcara al ataque sin descuidar la defensa. Ranieri remarcó que el impacto del centrocampista francés fue inmediato y esencial: su actuación ofrecía superioridad en distintas zonas del campo, lo que fue determinante para la buena campaña del Leicester City.

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El técnico aseguró que la presencia de Kanté multiplicaba los recursos defensivos y ofensivos del grupo, facilitando la cohesión entre las líneas y favoreciendo la transición durante los partidos.

El impacto de la dupla Kanté-Drinkwater

El Leicester City construyó su juego directo y efectivo gracias a la presión constante y el esfuerzo colectivo de todos los jugadores (Empics Sport)

La inclusión de Kanté al lado de Drinkwater reforzó un mediocampo que respondía tanto en tareas defensivas como en la recuperación y distribución del balón, según relató Ranieri en FourFourTwo.

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El sistema permitió a Leicester desarrollar un juego directo y efectivo, en el que la presión y el esfuerzo colectivo resultaron decisivos para enfrentar a equipos de mayor presupuesto y tradición en la liga inglesa.

Esta estrategia, fundamentada en la intensidad y el equilibrio, fue clave para que el club avanzara con solvencia durante toda la temporada.

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Kanté tras el título

La consagración de Kanté con Francia en el Mundial de 2018 lo catapultó al reconocimiento internacional (REUTERS)

Tras la obtención del campeonato en 2016, la carrera de Kanté creció a nivel internacional. Sumó otro título de liga con el Chelsea en 2017, ganó la Copa del Mundo con Francia en 2018 y añadió trofeos europeos como la Champions League en 2021.

El reconocimiento de Ranieri ilustró el aporte de un futbolista cuya capacidad de trabajo y rigor táctico definieron aquella temporada.

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Por su desempeño en Inglaterra y en la selección francesa, Kanté se consolidó como uno de los mediocampistas más influyentes de su generación. Su estilo de juego, basado en la recuperación, el posicionamiento y la entrega permanente, lo convirtió en un referente tanto dentro como fuera del campo. Diversos expertos y excompañeros destacan su humildad y profesionalismo.

El paso de Kanté por Chelsea le permitió sumar otro título de Premier League en 2017 y la Champions League en 2021 (Pool via REUTERS/Manu Fernandez)

Su aporte silencioso pero constante inspiró a nuevas generaciones de futbolistas, que ven en Kanté un ejemplo de superación y disciplina. Su trayectoria, marcada por el esfuerzo y la regularidad, lo mantiene vigente en la élite del fútbol mundial y continúa sumando reconocimientos por su desempeño.

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