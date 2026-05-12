Israel abatió a más de 350 terroristas de Hezbollah desde el inicio del alto el fuego en el Líbano

Imágenes aéreas monocromáticas muestran un edificio bajo una retícula de mira. Se observa un impacto directo en la estructura, seguido de una explosión y una densa nube de humo y escombros. El edificio presenta daños significativos y colapso parcial. El video documenta un ataque aéreo contra una edificación. Este material es una cobertura de operaciones militares realizadas por Israel en Líbano.

El ejército israelí afirmó este martes haber eliminado a más de 350 “terroristas” y atacado más de 1.100 objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano desde el inicio del alto el fuego el 17 de abril, en un comunicado en el que defendió sus operaciones como una forma de hacer cumplir la tregua vigente. El mismo día, un bombardeo israelí mató a seis personas en una vivienda en Kfar Dounin, en el sur del país.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que entre los objetivos atacados figuran “estructuras utilizadas para propósitos militares”, depósitos de armas y lanzamisiles listos para disparar.

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Una vista aérea muestra el ataque israelí a un objetivo de Hezbollah en Líbano, parte de la campaña donde se han eliminado 350 combatientes y 1.100 objetivos desde el alto el fuego.

Por su parte, el Ministerio de Salud libanés informó a AFP que 380 personas, entre ellas 22 niños y 39 mujeres, han muerto en ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, sobre un total de aproximadamente 2.900 muertos desde el inicio del conflicto el 2 de marzo. La cifra global asciende a 2.869 muertos según el último balance del ministerio, actualizado el lunes.

Qassem amenaza con convertir el frente en “un infierno”

El líder de Hezbollah, Naim Qassem, en un discurso televisado desde un lugar no revelado, el 5 de diciembre de 2025. Este martes llamó a abandonar las negociaciones con Israel y prometió convertir el sur del Líbano en "un infierno" para las fuerzas israelíes. (Al Manar TV/Reuters)

En ese contexto, el líder del grupo terrorista libanés, Naim Qassem, advirtió este martes que sus combatientes convertirán el campo de batalla en “un infierno” para las fuerzas israelíes y rechazó de plano que las armas del grupo sean parte de las negociaciones en curso entre Líbano e Israel.

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“Nadie fuera del Líbano tiene nada que ver con las armas, la resistencia... esto es un asunto interno libanés y no forma parte de las negociaciones con el enemigo”, afirmó Qassem en un comunicado dirigido a sus combatientes y difundido por el canal Al-Manar.

Qassem llamó además a retirarse de las “negociaciones directas, que son ganancias puras para Israel y concesiones gratuitas de las autoridades libanesas”. “No nos rendiremos y seguiremos defendiendo al Líbano y a su pueblo, por mucho tiempo que lleve y por grandes que sean los sacrificios”, agregó.

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Una tercera ronda de conversaciones entre representantes libaneses e israelíes está prevista para el jueves y el viernes en Washington, tras el primer encuentro directo en décadas celebrado el mes pasado. El presidente Donald Trump anunció el alto el fuego días después de esa primera reunión.

La semana pasada, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que “un acuerdo de paz entre el Líbano e Israel es absolutamente alcanzable”, señalando que el problema era Hezbollah. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, subrayó que Washington considera que “la paz integral depende del pleno restablecimiento de la autoridad estatal libanesa y el desarme completo de Hezbollah".

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El contexto

Un soldado israelí junto a un tanque en la frontera con el Líbano, el 3 de mayo de 2026, mientras las tropas israelíes mantienen su presencia en el sur del país pese al alto el fuego vigente desde el 17 de abril. (Shir Torem/Reuters)

Hezbollah arrastró al Líbano a una nueva guerra el 2 de marzo al atacar a Israel con cohetes para vengar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, fallecido el primer día de la ofensiva israeloestadounidense contra Teherán. Israel respondió con ataques masivos y una incursión terrestre en el sur del país, donde sus tropas siguen operando dentro de una llamada “línea amarilla” trazada unos diez kilómetros al norte de la frontera.

Bajo los términos de la tregua difundidos por Washington, Israel se reserva el derecho de actuar contra “ataques planificados, inminentes o en curso”. Hezbollah, por su parte, ha mantenido ataques contra objetivos israelíes en el sur del Líbano y en ocasiones al otro lado de la frontera, alegando que responden a violaciones israelíes del alto el fuego.

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