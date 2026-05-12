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5 trucos de almacenamiento para convertir un baño pequeño en el rincón más ordenado de la casa

Desde organizar las herramientas de calor en bolsas de tela hasta liberar el suelo con papeleras y toalleros de pared, el secreto está en aprovechar las zonas menos visibles. Claves para ponerlo en práctica

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Ilustración en acuarela de un baño moderno con lavabo rectangular, espejo con iluminación, estantes de madera con toallas y plantas, y cestas de mimbre.
Ideas sencillas para maximizar el espacio en baños pequeños sin gastar mucho dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener baños pequeños ordenados y funcionales es uno de los principales retos en hogares urbanos, donde es necesario optimizar cada centímetro disponible. Según Vogue, existen cinco trucos prácticos que permiten transformar el almacenamiento diario en espacios reducidos, facilitando la organización sin renunciar al estilo y la limpieza visual.

Para organizar y almacenar en baños pequeños de manera eficiente, el medio citado recomienda emplear cestas bajo el lavabo, instalar baldas para productos de uso diario, usar organizadores en los cajones.

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Se apunta a destinar soluciones específicas para herramientas de calor y optar por accesorios de pared en lugar de objetos en el suelo. Estas estrategias buscan aprovechar todo el espacio, mantener el orden visual y simplificar las tareas en entornos donde cada rincón cuenta.

El primer consejo central del medio señala la utilización de cestas de mimbre bajo el lavabo del baño para guardar toallas y herramientas voluminosas. Esta solución ayuda a liberar otros espacios, resguarda los textiles de la humedad y elimina el desorden visual causado por objetos dispersos.

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1. Cestas bajo el lavabo para mantener el orden

Estantería blanca con toallas blancas dobladas en la parte superior y en cestas de mimbre. Las cestas también contienen rollos de papel higiénico. Un tapete blanco se ve en el suelo.
Las cestas bajo el lavabo ayudan a mantener el orden y evitan la humedad en textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar las toallas dobladas en una cesta bajo el mueble del lavabo resulta práctico y previene problemas relacionados con la humedad, destaca Vogue. Después de secarlas fuera del baño, estas quedan fácilmente organizadas y disponibles, presentando un entorno más limpio.

El método es especialmente adecuado en baños donde la ventilación es limitada, pues evita que los textiles adquieran malos olores. Las cestas de mimbre aportan calidez y son fáciles de trasladar si es necesario.

2. Estantes para productos de uso diario en baños pequeños

Estantes de acrílico llenos de productos de cuidado personal en una pared gris. Un espejo, tomacorriente, dispensador de jabón y cepillos de maquillaje son visibles.
Estantes adhesivos permiten tener los productos de uso diario siempre a mano y organizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo truco consiste en instalar un estante sobre el lavabo para colocar los productos que se usan habitualmente. El medio citado recomienda comenzar con baldas adhesivas, que no requieren perforar la pared, y optar más adelante por versiones fijas si resultan cómodas.

Esta práctica permite mantener todos los artículos a mano, ordenar el área y dejar despejada la superficie del lavabo. Así, la limpieza diaria se facilita y el espacio se percibe más amplio.

3. Organizadores de cajones para una clasificación eficaz

Un gabinete de baño blanco y su cajón abierto muestran toallas, papel higiénico, cepillos de dientes y productos de cuidado personal organizados en contenedores transparentes y cestas blancas.
Los organizadores de cajones facilitan la clasificación de cosméticos y accesorios en baños reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera recomendación es dividir los cajones con cajas y separadores para mejorar la organización de cremas, maquillaje o productos de cuidado del cabello. Clasificar estos artículos por categorías ayuda a encontrarlos con rapidez, evitando mezclas o la acumulación desordenada en los compartimentos.

El uso de recipientes más grandes para almacenar envases extra o medicamentos elimina el exceso de objetos visibles y refuerza el orden dentro del mobiliario. El medio subraya que este sistema sencillo ahorra tiempo a diario y prolonga la vida útil del mobiliario.

4. Soluciones para almacenar secadores y planchas

Puerta de armario de baño blanca abierta. En la puerta, un organizador de metal con secador de pelo y plancha. Dentro, rollos de papel higiénico apilados. Pared azul y suelo gris.
Soluciones económicas para almacenar herramientas de calor y liberar espacio en muebles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento de herramientas de calor, como secadores y planchas, puede complicarse debido a su tamaño y a los cables. Colocarlas en bolsas de tela y guardarlas dentro de cajas o cestas bajo el lavabo, o en un carrito, libera espacio en los cajones y armarios, y mantiene estos dispositivos protegidos y listos para el uso.

Esta solución, propuesta por Vogue, optimiza las zonas menos visibles y ayuda a evitar la sensación de saturación, una ventaja esencial en espacios muy limitados.

5. Superficie despejada con accesorios de pared

Un baño moderno con lavabo blanco, grifo cromado, espejo iluminado y estantes con toallas y productos. Se ve un cuadro botánico y una canasta en el suelo.
Accesorios de pared como toalleros y papeleras optimizan el área y simplifican la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, emplear accesorios de pared —escobilleros, papeleras y toalleros suspendidos— permite mantener despejado el suelo del baño. Esto favorece una limpieza más sencilla y reduce la acumulación de suciedad en zonas difíciles de alcanzar.

Liberar la parte baja del baño contribuye a una mayor percepción de espacio y orden. Vogue destaca que este ajuste mejora de inmediato tanto la higiene como la apariencia general del cuarto de baño.

Adoptar estas estrategias no solo incrementa el almacenamiento, sino que facilita un ambiente despejado y acogedor, ayudando a que la rutina diaria se desarrolle de forma más cómoda y ordenada.

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