La erotomanía, el trastorno psicológico detrás del deseo intenso de ser amado

Cada gesto o coincidencia refuerza la certeza interna del erotómano

“El supremo logro de la vida es estar convencido de que somos amados, amados por nosotros mismos —o mejor, amados a pesar de nosotros mismos”.

Con esta frase, que aparece en las páginas de Los Miserables, Victor Hugo sintetizó uno de los anhelos más profundos y universales del ser humano. La necesidad de sentirse querido atraviesa culturas y épocas, y es capaz de dictar muchas de nuestras decisiones cotidianas, desde la forma en que nos miramos al espejo hasta la manera en que interpretamos una sonrisa o un silencio.

Para la mayoría, esa búsqueda es un motor vital; para otros, puede convertirse en una certeza absoluta, que se impone a la realidad y la transforma por completo.

En esas vidas el deseo de ser amado deja de ser una esperanza o una pregunta y se convierte en un hecho irrefutable. La convicción inquebrantable de que alguien —a veces un desconocido, otras veces una figura admirada— está secretamente enamorado de uno, transforma la realidad en una trama de señales, gestos y significados que solo el propio afectado logra descifrar. Así es la experiencia invisible y muchas veces solitaria de la erotomanía.

Erotomanía: un amor que nace de la nada y lo ocupa todo

En la experiencia cotidiana, la erotomanía se manifiesta como una certeza interna: la seguridad absoluta de ser amado por una persona específica, aunque no exista vínculo previo o, incluso, ningún contacto personal. Pablo Muñoz, profesor titular de psicopatología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó a Infobae que se trata de una enfermedad de causa psicógena, no orgánica, incluida en las formas clásicas de la paranoia. El paciente interpreta gestos, palabras y hasta silencios como pruebas de un amor oculto.

La erotomanía convierte el deseo de ser amado en una convicción inquebrantable (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La persona que padece erotomanía supone, en algunas personas muy particulares, un amor que se le dirige y lo va reconociendo a partir de diferentes gestos y señales”, detalló Muñoz. Cada encuentro casual, cada coincidencia, se convierte en un argumento más para sostener esa creencia.

El día a día de quien sufre este trastorno se parece a un diálogo interno incesante. Una mirada en la calle, una conversación repetida en la cabeza, el recuerdo de un saludo amable desencadenan una cadena de interpretaciones. Alicia Killner, psicóloga de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), describió para Infobae cómo la erotomanía suele afectar a mujeres, aunque puede presentarse en cualquier género, y suele girar en torno a figuras inalcanzables, famosas o de alto estatus. El síndrome de Clérambault, concepto clásico del cuadro, subraya que la persona está convencida de que el otro inició el supuesto romance, aunque jamás hayan cruzado palabra.

“La falta de reciprocidad, la indiferencia o incluso el rechazo son interpretados por el erotómano como pruebas de que el amor es secreto o complejo, lo que refuerza el delirio”, ejemplificó Killner. El aislamiento y la distancia con el entorno se profundizan, mientras el mundo real pierde relevancia frente a la certeza interna de estar siendo amado.

Quienes la padecen interpretan señales cotidianas como pruebas de un amor secreto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deseo de ser amado y el dolor de no ser suficiente

Anny Krieger, psicoanalista y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, aportó una mirada sobre la necesidad de ser amada. En declaraciones a Infobae, señaló: “La mujer necesita que le hablen, insiste en ser halagada. El elogio nunca parece ser suficiente. Puede llegar a la depresión si no recibe un ‘¡Qué linda!’ Su autoestima depende de esa voz del partenaire.”

El deseo de ser amado, en algunos casos, puede ocultar una raíz erotomaníaca: la búsqueda incansable de confirmación y el temor al silencio. Este vacío puede llevar a tolerar situaciones dolorosas o violentas, bajo la esperanza de que detrás de cada desprecio se esconda una prueba de amor.

La enfermedad, de causa psicógena, forma parte de los cuadros clásicos de paranoia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el psicoanálisis, Sigmund Freud propuso que la erotomanía surge cuando un impulso amoroso reprimido se proyecta hacia afuera. “La persona a la que el erotómano atribuye amor es alguien por quien él mismo sintió atracción, pero ante un rechazo interno, ese impulso se reprime y se invierte: ahora es el otro quien lo ama”, explicó Muñoz.

Jacques Lacan profundizó el concepto y lo vinculó con la falta simbólica y el narcisismo: se intenta llenar un vacío interno inventando un objeto idealizado. El amor se vuelve certeza, pero también encierro.

Riesgos y señales de alarma

La erotomanía comienza con cambios sutiles: alguien que era sociable se vuelve silencioso, retraído o hipersensible. Las coincidencias se convierten en pruebas, y el sentido oculto de las palabras ajenas adquiere un peso desproporcionado.

Cada gesto o coincidencia refuerza la certeza interna del erotómano (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La intervención precoz es clave para evitar que el delirio se consolide y termine dominando la vida del paciente”, advirtió Muñoz. Cuando la convicción se transforma en acción —acoso, denuncias, declaraciones públicas—, los riesgos legales y sociales aumentan. El entorno, desconcertado, puede convertirse en parte del conflicto sin comprender el motivo.

En la base, la erotomanía revela la fragilidad del deseo de ser amado. La línea entre el anhelo y la certeza delirante es fina: todos alguna vez sintieron el nudo en el pecho esperando una señal, una palabra, una mirada que confirme que importan. La diferencia está en no poder soltar esa idea y dejar que ocupe todo el espacio interior, hasta perder de vista el mundo real.