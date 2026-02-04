Las parejas y el “gasto hormiga”: ¿es posible sobrevivir a las compras impulsivas sin terminar discutiendo?

Las discusiones sobre el gasto excesivo se encuentran entre los principales focos de conflicto en la convivencia de pareja, según los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las discusiones sobre el gasto innecesario figuran entre las tensiones más habituales en la vida de pareja, según describió el psicólogo clínico Joshua Coleman, en una columna detallada para The Washington Post. Abordar este tipo de conflicto es clave para evitar que las diferencias en el consumo erosionen la convivencia o la salud financiera del hogar.

Diversos factores pueden llevar a que las parejas gasten más de lo que deberían. La adquisición de artículos costosos, muchas veces, responde al deseo de mostrar estatus o éxito ante los demás.

La presión social y la creencia errónea de que se utilizarán productos que terminarán olvidados también influyen. De acuerdo con el análisis publicado por el medio estadounidense, campañas como “compra ahora, paga después” fomentan decisiones impulsivas alejadas de la lógica financiera.

Diversos factores emocionales y sociales, como la presión externa y experiencias pasadas de carencia, influyen en el manejo del dinero en la relación

Causas emocionales y antecedentes

El mal manejo del dinero no solo refleja hábitos actuales, sino también experiencias y emociones pasadas. Crecer en un entorno de carencias puede dejar huellas profundas y condicionar la relación con el dinero en la adultez.

Algunos adultos optan por manejar los recursos con prudencia por temor a la escasez, pero otros desarrollan una tendencia al gasto excesivo como símbolo de que han superado aquella etapa. Coleman, en la observación realizada para The Washington Post, advirtió que la compra compulsiva puede funcionar de forma inconsciente para calmar inseguridades o ansiedades persistentes desde la infancia.

Cómo impacta el gasto en la relación

Las discusiones por cuestiones financieras se cuentan entre las principales fuentes de conflicto en la pareja. Según datos recopilados, una encuesta logró determinar que uno de cada cuatro matrimonios en Estados Unidos reconoció discutir sobre el presupuesto.

En este mismo sentido, un estudio destacó que casi una de cada cinco disputas cotidianas involucra gastos y suelen ser más intensas que otras discusiones. El especialista Coleman señaló que “los conflictos sobre el dinero suelen sentirse más cargados emocionalmente y son más difíciles de resolver que los que giran en torno a otros temas”.

Los expertos en el tema recordaron que estos desacuerdos no implican necesariamente una crisis de pareja; pueden reflejar diferencias de valores, metas o modos de entender el poder en la relación.

Un cuarto de los matrimonios estadounidenses reconoce discutir sobre el presupuesto, con conflictos sobre el dinero aún más intensos que otros

Estrategias para evitar el gasto innecesario en pareja

Abordar el gasto desmedido requiere diálogo y empatía. El primer paso, en palabras del especialista, es evitar la crítica o la vergüenza como herramienta de cambio. “Criticar o avergonzar repetidamente no cambiará su comportamiento —al menos no por mucho tiempo— y podría ocultarlo aún más”, indicó Coleman.

Se recomienda conversar de manera franca sobre el significado emocional que ambos otorgan al dinero. Plantear la charla en un ambiente de calma, y aclarar que no se busca culpar sino comprender lo que representan esas compras, facilita la búsqueda de acuerdos.

Entre las estrategias prácticas, destacó establecer un monto fijo para los gastos discrecionales sin necesidad de dar explicaciones a la pareja, pactar un período de espera antes de realizar compras no esenciales (en especial, si son de alto valor), y limitar el espacio de guardado en el hogar para evitar la acumulación.

Las estrategias de diálogo abierto y la fijación de límites claros, como presupuestos para gastos discrecionales, ayudan a evitar tensiones en la pareja

Cuándo buscar ayuda profesional

Si los conflictos o el gasto excesivo persisten y afectan la economía familiar, puede ser necesario pedir ayuda externa. La intervención de un psicólogo resulta recomendable en casos de compras compulsivas o acumulación, conductas que exceden el ámbito de la discusión habitual y pueden requerir tratamiento individual o de pareja.

Se deben vigilar señales como compras recurrentes y secretas, endeudamiento, o ansiedad frente a la idea de desprenderse de objetos. Estos comportamientos suelen estar ligados a malestar emocional o a dificultades para manejar la incertidumbre, advirtió el artículo del medio estadounidense.

En su análisis, Joshua Coleman sentenció que alcanzar acuerdos claros y respetuosos resulta más eficaz que las imposiciones para fortalecer tanto la relación como el bienestar de quienes integran la pareja.