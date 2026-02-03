Tendencias

Más que una taza: el fenómeno global del café de especialidad como ritual

No sólo se trata de una bebida al paso, este habito se convirtió en una experiencia de conexión estética

Guardar
El trabajo de los baristas
El trabajo de los baristas aantes de servir el café de especialidad- (Imagen ilustrativa Infobae)

En los últimos años el café de especialidad dejó de ser una simple moda urbana para convertirse en un fenómeno cultural y social en numerosas ciudades al rededor del mundo.

Más allá de su función como estimulante matutino, hoy este tipo de bebida se vive como un ritual en sí mismo, un espacio de sociabilidad y una expresión estética que supera el concepto tradicional de “tomar un café al paso”.

En la actualiad, la expansión de las cafeterías especializadas -lugares que seleccionan cuidadosamente granos de alta calidad y cuidan cada etapa del proceso- refleja un cambio profundo en hábitos de consumo.

En el medio digital estadounidense Perfect Daily Grind, se detalla como en 2025, el “46% de los adultos en EEUU declaró haber consumido café de especialidad el día anterior” a ser encuestado. Un número que supera al de café tradicional y marca un crecimiento sostenido entre generaciones más jóvenes.

Esta moda no se limita a Norteamérica. En Europa el mercado del café de especialidad equivale a una porción significativa del consumo total.

Países como Reino Unido, Alemania, Italia y Francia ejercen una fuerte presencia ya que mantienne muy arraigada su cultura cafetera.

Distintas técnicas y variantes sobre
Distintas técnicas y variantes sobre un msimo producto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia también se siente en las calles de Buenos Aires: barrios como Palermo y San Telmo, tradicionalmente arraigados a la cultura gastronómica y al turismo, hoy concentran numerosas cafeterías de especialidad.

Su público no solo valora la calidad del grano, sino que acuden por lo experiencial, el momento social que implica sentarse a conversar, trabajar o simplemente pasar el rato.

Según Le Monde, este fenómeno creció en la última década, llegando a extenderse más allá de los barrios con público turista para pasar a convertirse en parte de la cultura urbana porteña.

El atractivo actual de dicha moda proviene de su dimensión estética: espacios cuidadosamente diseñados, baristas con dominio en el “arte latte” y vocabulario especifico instalado cada vez más entre consumidores habituales logrando generar un sentido de pertenencia.

Resultan contrastantes los modos en que se ordena un café en un bar notable y en una cafetería especializada. La disparidad se nota desde la cantidad de variantes según medidas e intensidad, hasta las alternativas como bebidas vegetales y saborizantes de moda.

Otra de las características de esos nuevos comercios esta orientada a los tamaños de los establecimientos. Muchos de ellos suelen ser bastante pequeños y hasta contar únicamente con pedidos al paso y dos banquetas. Aunque algunos sí cuentan con mesas para pasar el rato, no resulta una condición excluyente a al hora de abrir uno de ellos.

Un ritual matutino que forma
Un ritual matutino que forma parte de la cultura porteña - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este repentino crecimiento de interés por la calidad y la experiencia sensorial ha transformado a las cafeterías en lugares de encuentro, estudio y sociabilización.

Además, según losmedios citados, este giro también se traduce en datos estadísticos. La industria proyecta que el mercado global del café de especialidad podría alcanzar los cientos de miles de millones de dólares en la próxima década, impulsada por la demanda de productos éticos, sostenibles y con historia.

La proliferación de cafés independientes y sitios de especialidad ha consolidado al fenómeno como una expresión cultural urbana global. En diversas ciudades, el interés por los distintos tipos de granos, bebidas con alternativas innovadoras y la experiencia misma se ha convertido en una parte esencial de la vida contemporánea.

Este boom responde también a factores generacionales: los millenials y generación Z lideran el cambio a opciones más consientes y novedosas, no solo en términos de sabor, sino de origen y narrativas detrás de cada taza. El ritual del café tomó otro sentido.

Temas Relacionados

CaféCafeteríaGastronomíaculturaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Diagnóstico temprano y medicina personalizada: avances decisivos ante el cáncer en América Latina

La integración de tecnologías de precisión y la identificación oportuna de la enfermedad marcan una nueva etapa en la atención médica

Diagnóstico temprano y medicina personalizada:

El sistema 4+2: en qué consiste y por qué se asocia a mayores ganancias musculares

Difundido por Men’s Health, se trata de un protocolo avanzado de entrenamiento que combina cargas elevadas, pausas breves y trabajo excéntrico controlado, diseñado para aumentar el tiempo bajo tensión y optimizar el estímulo físico en personas con experiencia

El sistema 4+2: en qué

Por qué se duerme mal la primera noche en un lugar desconocido

Científicos de Japón analizaron la actividad cerebral de ratones expuestos a ambientes desconocidos. Cómo los resultados abren nuevas posibilidades para tratar trastornos del sueño y la ansiedad

Por qué se duerme mal

Suplementos nutricionales en la niñez: el rol de la vitamina D, el hierro y los límites de los multivitamínicos

Según un informe realizado por The Times, el aumento del consumo de productos dirigidos a la población infantil reabre el debate sobre su verdadera utilidad, mientras especialistas en nutrición advirtieron que solo algunos micronutrientes resultan necesarios en etapas específicas del crecimiento

Suplementos nutricionales en la niñez:

El punto más cercano a las estrellas no es el Everest: por qué es una montaña de Sudamérica

Ni en Asia ni en el Himalaya: el lugar más cercano a las estrellas está en Ecuador, en un entorno de glaciares y volcanes

El punto más cercano a
DEPORTES
“El respeto es titular”: la

“El respeto es titular”: la campaña que lanzó la Conmebol de cara a la temporada 2026

De las medallas a las pasarelas: quién es Romane Dicko, la yudoka que rompe moldes y fue elegida por Kim Kardashian

Oficial: Paola Suárez se convirtió en la nueva capitana de la selección argentina de tenis femenino

Banfield recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un duelo de necesitados: los otros partidos que completan la fecha

El pedido que hizo Boca Juniors para reforzar un puesto clave tras la operación de Rodrigo Battaglia

TELESHOW
El emotivo mensaje de Malena

El emotivo mensaje de Malena Guinzburg a su padre el día de su cumpleaños: “Estarías muy contento”

Cómo terminó el pasacalles que colgaron frente a la casa de Griselda Siciliani

La China Suárez reveló el secreto de belleza que utiliza para su rostro

Juegos, fogatas y atardeceres: los días de Anita Espasandín con su familia y Benjamín Vicuña en Punta del Este

La llamativa foto de Peter Lanzani tras su operación por un cuadro de apendicitis: “Descansando en casa”

INFOBAE AMÉRICA

De Oklahoma a la eternidad:

De Oklahoma a la eternidad: así nació “Wichita Lineman”, la canción que conmovió a Bob Dylan y Billy Joel

Qué se sabe del Stena Imperative, el petrolero de Estados Unidos que el régimen de Irán intentó abordar en el estrecho de Ormuz

Reapertura de Rafah: 16 heridos llegaron a Egipto en el segundo día de evacuaciones médicas desde Gaza

Por qué se duerme mal la primera noche en un lugar desconocido

Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones en el mar Arábigo