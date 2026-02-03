Más que una taza: el fenómeno global del café de especialidad como ritual

El trabajo de los baristas aantes de servir el café de especialidad- (Imagen ilustrativa Infobae)

En los últimos años el café de especialidad dejó de ser una simple moda urbana para convertirse en un fenómeno cultural y social en numerosas ciudades al rededor del mundo.

Más allá de su función como estimulante matutino, hoy este tipo de bebida se vive como un ritual en sí mismo, un espacio de sociabilidad y una expresión estética que supera el concepto tradicional de “tomar un café al paso”.

En la actualiad, la expansión de las cafeterías especializadas -lugares que seleccionan cuidadosamente granos de alta calidad y cuidan cada etapa del proceso- refleja un cambio profundo en hábitos de consumo.

En el medio digital estadounidense Perfect Daily Grind, se detalla como en 2025, el “46% de los adultos en EEUU declaró haber consumido café de especialidad el día anterior” a ser encuestado. Un número que supera al de café tradicional y marca un crecimiento sostenido entre generaciones más jóvenes.

Esta moda no se limita a Norteamérica. En Europa el mercado del café de especialidad equivale a una porción significativa del consumo total.

Países como Reino Unido, Alemania, Italia y Francia ejercen una fuerte presencia ya que mantienne muy arraigada su cultura cafetera.

Distintas técnicas y variantes sobre un msimo producto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia también se siente en las calles de Buenos Aires: barrios como Palermo y San Telmo, tradicionalmente arraigados a la cultura gastronómica y al turismo, hoy concentran numerosas cafeterías de especialidad.

Su público no solo valora la calidad del grano, sino que acuden por lo experiencial, el momento social que implica sentarse a conversar, trabajar o simplemente pasar el rato.

Según Le Monde, este fenómeno creció en la última década, llegando a extenderse más allá de los barrios con público turista para pasar a convertirse en parte de la cultura urbana porteña.

El atractivo actual de dicha moda proviene de su dimensión estética: espacios cuidadosamente diseñados, baristas con dominio en el “arte latte” y vocabulario especifico instalado cada vez más entre consumidores habituales logrando generar un sentido de pertenencia.

Resultan contrastantes los modos en que se ordena un café en un bar notable y en una cafetería especializada. La disparidad se nota desde la cantidad de variantes según medidas e intensidad, hasta las alternativas como bebidas vegetales y saborizantes de moda.

Otra de las características de esos nuevos comercios esta orientada a los tamaños de los establecimientos. Muchos de ellos suelen ser bastante pequeños y hasta contar únicamente con pedidos al paso y dos banquetas. Aunque algunos sí cuentan con mesas para pasar el rato, no resulta una condición excluyente a al hora de abrir uno de ellos.

Un ritual matutino que forma parte de la cultura porteña - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este repentino crecimiento de interés por la calidad y la experiencia sensorial ha transformado a las cafeterías en lugares de encuentro, estudio y sociabilización.

Además, según losmedios citados, este giro también se traduce en datos estadísticos. La industria proyecta que el mercado global del café de especialidad podría alcanzar los cientos de miles de millones de dólares en la próxima década, impulsada por la demanda de productos éticos, sostenibles y con historia.

La proliferación de cafés independientes y sitios de especialidad ha consolidado al fenómeno como una expresión cultural urbana global. En diversas ciudades, el interés por los distintos tipos de granos, bebidas con alternativas innovadoras y la experiencia misma se ha convertido en una parte esencial de la vida contemporánea.

Este boom responde también a factores generacionales: los millenials y generación Z lideran el cambio a opciones más consientes y novedosas, no solo en términos de sabor, sino de origen y narrativas detrás de cada taza. El ritual del café tomó otro sentido.