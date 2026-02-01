Tendencias

Premios Grammy 2026: los looks de las celebridades en la alfombra roja

La moda y la música se fusionan en una noche inolvidable en Los Ángeles. Tres diseñadores analizan los atuendos más impactantes

La moda y el glamour
La moda y el glamour convergen en la alfombra roja de los Grammy (Fotos: Reuters)

La 68.ª edición de los Premios Grammy reúne a las principales figuras de la industria musical en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Como siempre, la alfombra roja se transforma en una pasarela donde celebridades despliegan tendencias, apuestas arriesgadas y guiños a la moda global.

Infobae consultó a los diseñadores Patricia Profumo, Gustavo Pucheta y Fabián Zitta para analizar los looks más destacados de la gala.

Los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Grammy 2026

Paco Amoroso y Ca7riel

Paco Amoroso y Ca7riel posan
Paco Amoroso y Ca7riel posan con su premio en los Grammy

Sobre los looks de los argentinos Paco Amoroso y Ca7riel, Gustavo Pucheta destacó: “Ellos definitivamente son y van a ser nuestros favoritos por siempre. Lo que valoro de estos conjuntos es la conceptualización y el momento que genera su presencia en una alfombra. Y hablando de moda, la silueta elegida y la paleta es tendencia”. Fabián Zitta sumó: “Es importante que cuando sos un dúo tengas una unión de vestimenta fuerte. En este caso el color es acertado pero el estilo no”.

“Pareció ser buscado como polémico, innovador o diferente. Podemos remarcar o imaginar la prolongación de las líneas puras, ambigüedad en las prendas, un poco de oversize, plataformas, túnicas y gestos ‘zen’”, dijo Profumo.

PinkPantheress

PinkPantheress llevó un collar de
PinkPantheress llevó un collar de diamantes y lució el cabello recogido en un moño alto con mechones sueltos sobre la frente

PinkPantheress vistió un vestido largo de tela translúcida con estampado abstracto en tonos rojos, beige, marrón y detalles en gris y blanco. El diseño tuvo hombros descubiertos y mangas largas sueltas que caían hacia los brazos.

Tyla

Tyla y un look elogiado
Tyla y un look elogiado por Profumo

“Me gusta la propuesta de Tyla para esta red carpet. Me parece de líneas puras y simple con importantes toques de glamour en los detalles de moda, como el bordado caramelo y la cascada de ramilletes de plumas al tono en color nude. Vestido al cuerpo, sofisticado e impactante al desfilarlo, con un maquillaje acorde y peinado fresco para quitarle solemnidad sin dejar de estar perfecta. ¡Me encantó! Glamour a la vista en Los Ángeles”, exclamó Profumo.

Sabrina Carpenter

La compositora estadounidense Sabrina Carpenter
La compositora estadounidense Sabrina Carpenter

“Es fiel representante de un estilo americano y joven, sin embargo, elige un vestido íntegramente bordado firmado por la casa Valentino. Un vestido tradicional, bien hecho y un poco cliché. Podría haber tenido una propuesta mas jugada pero quizás no la está necesitando”, apunto Zitta en relación al atuendo de Sabrina Carpenter.

Zara Larsson

La cantante optó por un
La cantante optó por un conjunto bordado en dorado para consolidar una imagen luminosa en la alfombra roja

Profumo describió la elección de Zara Larsson: “Me gusta cómo le queda el dorado para su colorimetría, es acertado. Top y falda para lucir su esbelta figura, con estilismo básico y descontracturado en maquillaje y peinado. Buen outfit, fresco y divertido”.

Elaine Kelly

Elaine Kelly completó el look
Elaine Kelly completó el look con sandalias plateadas de tacón ancho y un brazalete

Elaine Kelly eligió un conjunto de inspiración moderna compuesto por un mono color gris claro acompañado de una sobrefalda larga en tono plateado, con textura satinada y caída amplia.

Sharon Osbourne

Sharon Osbourne y un total
Sharon Osbourne y un total black para la gala

“El negro siempre queda bien, es severo para una red carpet. No hay diseño. Pero no está tan mal”, analizó Zitta al ver a Sharon Osbourne.

Davis Burleson

Davis Burleson usó zapatos de
Davis Burleson usó zapatos de cuero negros, pulsera plateada y una insignia dorada en la solapa izquierda del saco

El presentador Davis Burleson optó por un traje negro clásico de dos piezas, compuesto por saco y pantalón recto, acompañado de un chaleco negro.

Candace Wakefield

Candace Wakefield combinó la vestimenta
Candace Wakefield combinó la vestimenta con una camiseta blanca debajo de la camisa y un sombrero de ala ancha en color claro

Candace Wakefield apostó por un conjunto de camisa y pantalón ancho con estampado animal print en tonos amarillo y negro.

Tallia Storm

La prenda contó con una
La prenda contó con una pequeña cola y destacó por las imágenes de rostros femeninos impresos a gran escala en toda la tela

La artista Tallia Storm lució un vestido largo ajustado con estampado de ilustraciones tipo cómic en colores vivos como amarillo, rojo, negro y blanco. El diseño incluyó mangas extralargas con aberturas que se extendieron hacia los lados, terminadas en bordes decorados con plumas negras.

FKA twigs

La artista británica FKA twigs
La artista británica FKA twigs posó con su premio

“Hay una propuesta. Un todo. Pelo, make up y outfit son coincidentes. Hay una comunicación visual muy contundente. Me gusta el look de FKA twigs”, dijo Zitta, quien participó en las semanas de la moda de Nueva York y Milán, fue jurado en Corte y confección y realizó un desfile para una película de Francis Ford Coppola.

Angelique Kidjo

La cantante Angelique Kidjo deslumbró
La cantante Angelique Kidjo deslumbró con su look

Sobre la elección de Angelique Kidjo, Pucheta opinó: “Siempre en cualquier alfombra es buen momento para una buena sastrería, y nos encanta la sastrería femenina, con entalle en la cintura, solapa grande, saco cruzado. El complemento con camisa y corbata me parece perfecto y el color ni hablar”.

Noticia en desarrollo

Fotos: Reuters

