Premios Grammy 2026: horarios, nominados y dónde ver la gala más importante de la música

El escenario de los Grammy 2026 reunirá a artistas como Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator (REUTERS/Mike Blake)

Se acerca una de las noches más esperadas para la industria musical. Este domingo 1 de febrero se celebrará la 68.ª edición de los Premios Grammy, el evento que cada año reconoce a lo mejor de la música global y que en 2026 ha programado una gala con grandes estrellas invitadas y homenajes especiales.

A continuación, todo lo que hay que saber sobre los Grammy 2026: horarios, artistas confirmados, presentadores, nominados y opciones para seguir la ceremonia en vivo.

La Academia de la Grabación hará entrega de los gramófonos dorados a sus flamantes ganadores en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, sede habitual del evento.

El encargado de conducir la gala será nuevamente Trevor Noah, quien regresa por sexta y última vez como anfitrión de los Premios Grammy. El comediante y exconductor de The Daily Show también se desempeña como productor ejecutivo del evento.

De acuerdo con Billboard, Noah hará historia al convertirse en la primera persona en conducir seis ediciones consecutivas de los Grammy desde Andy Williams, quien encabezó las primeras transmisiones en la década de 1970.

La gala de los Grammy vuelve a celebrarse en el Crypto.com Arena este 1 de febrero (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Qué artistas cantarán en los Grammys 2026?

Se ha anunciado una extensa lista de actuaciones en vivo que reflejan la diversidad de la música actual. Entre los artistas confirmados para el escenario principal figuran Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator.

En la semana también se confirmó la participación de Rosé, integrante de BLACKPINK, y Bruno Mars. Ambos están nominados por su hit “APT”, tema que podrían interpretar en el escenario.

El hip hop tendrá una fuerte presencia con Clipse y Pharrell Williams, mientras que el segmento dedicado a Mejor Artista Nuevo reunirá a Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, sombr y The Marías, todos nominados en la categoría.

La ceremonia combina actuaciones en vivo, premiaciones y momentos de homenaje.(REUTERS)

La gala también incluirá segmentos especiales. En el In Memoriam, actuarán Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson, en homenaje a figuras de la música fallecidas recientemente. Además, Ms. Lauryn Hill subirá al escenario para rendir tributo a Roberta Flack y D’Angelo, dos artistas fundamentales en la historia del soul y el R&B. Otro momento destacado será el tributo a Ozzy Osbourne, a cargo de Post Malone, Slash, Chad Smith, Duff McKagan y Andrew Watt.

Quiénes serán los presentadores

La lista de presentadores combina leyendas de la música, figuras del pop actual y personalidades del entretenimiento.

Entre los nombres confirmados se encuentran Harry Styles, Doechii, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Teyana Taylor y Marcello Hernández.

La Academia de la Grabación también adelantó que habrá un presentador sorpresa durante la noche.

ARCHIVO - Harry Styles aparece en la sala de prensa de la 65.ª edición anual de los Premios Grammy en Los Ángeles el 5 de febrero de 2023. (Foto AP/Jae C. Hong)

Qué es el Grammy Premiere y a qué hora se transmite

Este es un dato importante para quienes siguen la premiación: la mayoría de categorías no se entrega en el evento televisado, sino en una ceremonia que se realiza durante la tarde.

El Grammy Premiere Ceremony tendrá lugar el mismo domingo 1 de febrero a las 12:30 p.m. (hora del Pacífico) / 3:30 p.m. (hora del Este) en el Peacock Theater de Los Ángeles.

El evento será conducido por Darren Criss, nominado por primera vez al Grammy, quien además ofrecerá una actuación en vivo.

Otras presentaciones agendadas para este segmento son las de Zara Larsson, Spiritbox y Tasha Cobbs Leonard. Además habrá un número de apertura a cargo de Grace Potter, Israel Houghton, Lila Iké, Maggie Rose y Trombone Shorty.

Zara Larsson, cantante de "Midnight Sun", brindará uno de los números musicales en la Premiere Ceremony de los Grammy (REUTERS/Marco Bello)

Esta ceremonia podrá verse en vivo y de manera gratuita a través de live.GRAMMY.com y del canal oficial de YouTube de la Academia de la Grabación.

Todo sobre la alfombra roja de los Grammy 2026

Los aficionados a la moda y quienes están atentos a la llegada de sus artistas favoritos al evento no pueden perderse la cobertura de la alfombra roja.

Varios medios estadounidenses como PEOPLE, Good Morning America y el canal E! tendrán programas especiales en directo, incluyendo una transmisión oficial en las redes sociales de Recording Academy.

Asimismo, TNT, el canal que tiene los derechos de los Grammy en América Latina, también seguirá la alfombra roja antes de la ceremonia.

Horario aproximado: 6 p.m. (ET)

Bianca Censori y Kanye West protagonizaron el momento más comentado de la alfombra roja en los Grammy 2025 (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Horarios y dónde ver la gala principal

En Estados Unidos, la gala se transmitirá en vivo por CBS y vía streaming a través de Paramount+.

En caso de Latinoamérica, la ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y por streaming en HBO Max a partir de las 8 p.m. (ET) La señal de TNT también estará disponible mediante el servicio de televisión satelital DIRECTV, así como en su plataforma de streaming DGO.

Además, una vez finalizada la ceremonia, el evento quedará disponible en HBO Max durante dos semanas.

Aquí puedes revisar a qué hora inicia la gala según las distintas zonas de América Latina:

México (CDMX): 7:00 p.m.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 7:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m.

Los Premios Grammy 2024 se transmitirán a través de HBO Max y TNT este 1 de febrero (Créditos: Grammy Awards)

Los principales nominados de los Grammy 2026

En el apartado de nominaciones, Kendrick Lamar lidera la edición 2026 con nueve candidaturas, incluidas categorías principales como Álbum del Año. Le siguen Lady Gaga, y los productores Cirkut y Jack Antonoff, con siete nominaciones cada uno, según Harper’s Bazaar. Bad Bunny, Leon Thomas y Sabrina Carpenter cuentan con seis nominaciones.

Este año, los Grammy introducen nuevas secciones, como Mejor Diseño de Portada de Álbum y Mejor Álbum Country Tradicional, además de ampliar a 10 nominados las categorías más importantes: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo. Los ganadores serán elegidos por un grupo de aproximadamente 3.800 votantes, el más diverso en la historia de la Academia de la Grabación.

Grabación del Año (Record of the Year)

“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“Wildflower” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Luther” – Kendrick Lamar con SZA

“The Subway” – Chappell Roan

Álbum del Año (Album of the Year)

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, the Creator

Canción del Año (Song of the Year)

“Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

“Anxiety” – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

“APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)

“DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

“Golden” [de KPop Demon Hunters ] – EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)

“Luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)

“Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

“Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor Nuevo Artista (Best New Artist)

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young