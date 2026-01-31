Tendencias

Seis cócteles frescos para disfrutar en verano: recetas fáciles para tardes y noches al aire libre

Desde mezclas clásicas hasta variantes con toques tropicales, estas preparaciones se destacan por su sencillez y por realzar los sabores naturales

La combinación de frutas, hielos
La combinación de frutas, hielos y licores suaves es aliada natural para quienes desean relajarse junto al mar o compartir momentos al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tardes de verano invitan a disfrutar bebidas frescas y sabores vibrantes. La combinación de frutas, hielos y licores suaves se convierte en una aliada natural para quienes desean relajarse junto al mar o compartir momentos al aire libre.

El arte de la coctelería veraniega explora mezclas sencillas y aromas tropicales, por lo que logra que cada sorbo evoque una sensación de descanso y celebración. Ingredientes como cítricos, hierbas frescas y destilados ligeros protagonizan preparaciones que acompañan desde reuniones hasta atardeceres frente a la costa.

Receta de caipiroska de frutilla

La caipiroska de frutilla ofrece
La caipiroska de frutilla ofrece una mezcla de vodka y frutas frescas, ideal para días de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caipiroska de frutilla es una versión fresca y frutada del clásico trago brasileño, adaptada con vodka y frutillas, ideal para tardes calurosas.

Ingredientes

  1. 8 frutillas frescas
  2. 1 lima jugosa
  3. 2 cucharadas de azúcar
  4. 60 ml de vodka
  5. Hielo partido, cantidad necesaria

Cómo hacer caipiroska de frutilla, paso a paso

  1. Lavar y cortar las frutillas en mitades.
  2. Cortar la lima en trozos chicos, quitando semillas.
  3. En un vaso grande, colocar frutillas, lima y azúcar. Machacar con un mortero hasta que suelten jugo.
  4. Llenar el vaso con hielo partido.
  5. Agregar el vodka y mezclar bien.
  6. Decorar con una rodaja de lima y una frutilla entera.

Receta de mojito clásico

El mojito clásico combina menta,
El mojito clásico combina menta, lima, azúcar, ron blanco y soda, logrando un trago fresco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mojito clásico es fresco y refrescante, con menta, lima, azúcar, ron blanco y soda. Es un trago perfecto para calmar el calor y compartir.

Ingredientes

  1. 10 hojas de menta fresca
  2. 1 lima
  3. 2 cucharadas de azúcar
  4. 50 ml de ron blanco
  5. Soda (agua con gas), cantidad necesaria
  6. Hielo en cubos

Cómo hacer mojito clásico, paso a paso

  1. Lavar bien la menta y la lima.
  2. Colocar menta, azúcar y jugo de lima en un vaso amplio.
  3. Machacar suavemente para liberar aromas.
  4. Agregar hielo y ron blanco.
  5. Completar con soda y mezclar.
  6. Decorar con ramita de menta y rodaja de lima.

Receta de clericó

El clericó es la versión
El clericó es la versión local de la sangría, preparado con vino blanco, frutas variadas y jugo de naranja, perfecto para compartir en grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clericó es la versión local de la sangría, muy popular en reuniones familiares y fiestas. Esta receta es ideal para varias personas, ya que rinde aproximadamente 6 vasos.

Ingredientes

  1. 1 litro de vino blanco seco
  2. 2 duraznos
  3. 1 manzana
  4. 1 naranja
  5. 1 banana
  6. 1 pera
  7. 1 vaso de jugo de naranja
  8. 4 cucharadas de azúcar
  9. Hielo, cantidad necesaria

Cómo hacer clericó, paso a paso

  1. Lavar y cortar toda la fruta en cubos pequeños.
  2. Colocar la fruta en una jarra grande.
  3. Añadir azúcar y jugo de naranja, mezclar bien.
  4. Verter el vino blanco y revolver.
  5. Incorporar hielo y dejar reposar 5 minutos en la heladera.
  6. Servir bien frío en vasos.

Receta de gin tonic con pomelo y romero

El gin tonic con pomelo
El gin tonic con pomelo y romero fusiona el amargor de la fruta y el toque herbal del romero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gin tonic con pomelo y romero es una variante local y refrescante, con el toque herbal del romero y el amargor cítrico del pomelo.

Ingredientes

  1. 60 ml de gin
  2. 1 rodaja gruesa de pomelo rosado
  3. 1 ramita de romero fresco
  4. 200 ml de agua tónica
  5. Hielo en cubos

Cómo hacer gin tonic con pomelo y romero, paso a paso

  1. Llenar un vaso de trago largo con hielo.
  2. Añadir el gin.
  3. Exprimir suavemente la rodaja de pomelo sobre el gin, luego dejarla dentro del vaso.
  4. Incorporar el romero.
  5. Completar con agua tónica fría y mezclar suavemente.

Receta de piña colada

La piña colada se prepara
La piña colada se prepara con ron blanco, jugo de ananá, leche de coco y crema de leche, logrando una textura cremosa y un sabor tropical (Pixabay)

La piña colada es un cóctel cremoso y tropical, preparado con ron blanco, jugo de ananá y leche de coco, servido bien frío y decorado con fruta fresca.

Ingredientes

  1. 60 ml de ron blanco
  2. 90 ml de jugo de ananá natural
  3. 30 ml de leche de coco
  4. 30 ml de crema de leche
  5. 1 cucharada de azúcar
  6. Hielo picado, cantidad necesaria
  7. 1 rodaja de ananá para decorar

Cómo hacer piña colada, paso a paso

  1. Colocar el ron, jugo de ananá, leche de coco, crema de leche, azúcar y hielo en una licuadora.
  2. Licuar hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea.
  3. Servir en vaso grande, bien frío.
  4. Decorar con una rodaja de ananá o una cereza.

Consejo: Usar jugo de ananá natural y leche de coco bien fría realza el sabor y la textura.

Receta de daiquiri de durazno

El daiquiri de durazno utiliza
El daiquiri de durazno utiliza fruta fresca, ron blanco y jugo de limón, resultando en un batido espeso y fresco para disfrutar en verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El daiquiri de durazno con fruta fresca y ron blanco es un éxito asegurado en las tardes calurosas.

Ingredientes

  1. 1 durazno grande, pelado y cortado en cubos
  2. 50 ml de ron blanco
  3. 1 cucharada de azúcar
  4. Jugo de 1/2 limón
  5. Hielo picado, cantidad necesaria

Cómo hacer daiquiri de durazno, paso a paso

  1. Colocar el durazno, azúcar y jugo de limón en una licuadora.
  2. Agregar el ron y hielo picado.
  3. Licuar hasta obtener un batido espeso y homogéneo.
  4. Servir en copa fría, decorar con gajo de durazno.

