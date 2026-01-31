Seis cócteles frescos para disfrutar en verano: recetas fáciles para tardes y noches al aire libre

Las tardes de verano invitan a disfrutar bebidas frescas y sabores vibrantes. La combinación de frutas, hielos y licores suaves se convierte en una aliada natural para quienes desean relajarse junto al mar o compartir momentos al aire libre.
El arte de la coctelería veraniega explora mezclas sencillas y aromas tropicales, por lo que logra que cada sorbo evoque una sensación de descanso y celebración. Ingredientes como cítricos, hierbas frescas y destilados ligeros protagonizan preparaciones que acompañan desde reuniones hasta atardeceres frente a la costa.
Receta de caipiroska de frutilla
La caipiroska de frutilla es una versión fresca y frutada del clásico trago brasileño, adaptada con vodka y frutillas, ideal para tardes calurosas.
Ingredientes
- 8 frutillas frescas
- 1 lima jugosa
- 2 cucharadas de azúcar
- 60 ml de vodka
- Hielo partido, cantidad necesaria
Cómo hacer caipiroska de frutilla, paso a paso
- Lavar y cortar las frutillas en mitades.
- Cortar la lima en trozos chicos, quitando semillas.
- En un vaso grande, colocar frutillas, lima y azúcar. Machacar con un mortero hasta que suelten jugo.
- Llenar el vaso con hielo partido.
- Agregar el vodka y mezclar bien.
- Decorar con una rodaja de lima y una frutilla entera.
Receta de mojito clásico
El mojito clásico es fresco y refrescante, con menta, lima, azúcar, ron blanco y soda. Es un trago perfecto para calmar el calor y compartir.
Ingredientes
- 10 hojas de menta fresca
- 1 lima
- 2 cucharadas de azúcar
- 50 ml de ron blanco
- Soda (agua con gas), cantidad necesaria
- Hielo en cubos
Cómo hacer mojito clásico, paso a paso
- Lavar bien la menta y la lima.
- Colocar menta, azúcar y jugo de lima en un vaso amplio.
- Machacar suavemente para liberar aromas.
- Agregar hielo y ron blanco.
- Completar con soda y mezclar.
- Decorar con ramita de menta y rodaja de lima.
Receta de clericó
El clericó es la versión local de la sangría, muy popular en reuniones familiares y fiestas. Esta receta es ideal para varias personas, ya que rinde aproximadamente 6 vasos.
Ingredientes
- 1 litro de vino blanco seco
- 2 duraznos
- 1 manzana
- 1 naranja
- 1 banana
- 1 pera
- 1 vaso de jugo de naranja
- 4 cucharadas de azúcar
- Hielo, cantidad necesaria
Cómo hacer clericó, paso a paso
- Lavar y cortar toda la fruta en cubos pequeños.
- Colocar la fruta en una jarra grande.
- Añadir azúcar y jugo de naranja, mezclar bien.
- Verter el vino blanco y revolver.
- Incorporar hielo y dejar reposar 5 minutos en la heladera.
- Servir bien frío en vasos.
Receta de gin tonic con pomelo y romero
El gin tonic con pomelo y romero es una variante local y refrescante, con el toque herbal del romero y el amargor cítrico del pomelo.
Ingredientes
- 60 ml de gin
- 1 rodaja gruesa de pomelo rosado
- 1 ramita de romero fresco
- 200 ml de agua tónica
- Hielo en cubos
Cómo hacer gin tonic con pomelo y romero, paso a paso
- Llenar un vaso de trago largo con hielo.
- Añadir el gin.
- Exprimir suavemente la rodaja de pomelo sobre el gin, luego dejarla dentro del vaso.
- Incorporar el romero.
- Completar con agua tónica fría y mezclar suavemente.
Receta de piña colada
La piña colada es un cóctel cremoso y tropical, preparado con ron blanco, jugo de ananá y leche de coco, servido bien frío y decorado con fruta fresca.
Ingredientes
- 60 ml de ron blanco
- 90 ml de jugo de ananá natural
- 30 ml de leche de coco
- 30 ml de crema de leche
- 1 cucharada de azúcar
- Hielo picado, cantidad necesaria
- 1 rodaja de ananá para decorar
Cómo hacer piña colada, paso a paso
- Colocar el ron, jugo de ananá, leche de coco, crema de leche, azúcar y hielo en una licuadora.
- Licuar hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea.
- Servir en vaso grande, bien frío.
- Decorar con una rodaja de ananá o una cereza.
Consejo: Usar jugo de ananá natural y leche de coco bien fría realza el sabor y la textura.
Receta de daiquiri de durazno
El daiquiri de durazno con fruta fresca y ron blanco es un éxito asegurado en las tardes calurosas.
Ingredientes
- 1 durazno grande, pelado y cortado en cubos
- 50 ml de ron blanco
- 1 cucharada de azúcar
- Jugo de 1/2 limón
- Hielo picado, cantidad necesaria
Cómo hacer daiquiri de durazno, paso a paso
- Colocar el durazno, azúcar y jugo de limón en una licuadora.
- Agregar el ron y hielo picado.
- Licuar hasta obtener un batido espeso y homogéneo.
- Servir en copa fría, decorar con gajo de durazno.