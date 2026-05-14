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Panamá, único país con sobrevivientes que ingirieron dietilenglicol

Autoridades aún buscan explicaciones para el envenenamiento masivo de 2006

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En las farmacias de la Caja de Seguro Social se despachaba el jarabe que contenía dietilenglicol.
En las farmacias de la Caja de Seguro Social se despachaba el jarabe que contenía dietilenglicol.

Panamá es el único país donde existen sobrevivientes afectados por haber ingerido dietilenglicol, situación que ha permitido el desarrollo de investigaciones y estudios académicos internacionales, incluyendo tesis elaboradas en universidades de Estados Unidos.

Ante esta situación, las autoridades de Salud desarrollaron una jornada académica dirigida a médicos, abogados, y equipos regionales de salud, para el estudio profundo de los sucesos relacionados con el envenenamiento masivo por dietilenglicol en Panamá.

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El dietilenglicol es un líquido incoloro, viscoso y dulce, utilizado como solvente y humectante, pero altamente tóxico para los humanos.

En agosto de 2006, luego del consumo de medicamentos adulterados, se registró en Panamá un envenenamiento masivo por dietilenglicol, que inicialmente fue tipificado como un “síndrome de insuficiencia renal”.

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En septiembre de ese año se observó un comportamiento inusual en las muertes causadas por el supuesto síndrome, lo que encendió las alarmas en las autoridades sanitarias.

Jornada dirigida a médicos, abogados, y equipos regionales de salud, para el estudio del envenenamiento masivo por dietilenglicol en Panamá.
Jornada dirigida a médicos, abogados, y equipos regionales de salud, para el estudio del envenenamiento masivo por dietilenglicol en Panamá.

La alerta sirvió para identificar que el hasta ese momento llamado “síndromeno era más que una intoxicación masiva por la ingesta de medicinas alteradas, que afectó a 1,300 personas y provocó el deceso de al menos 800 personas.

La ingesta se dio mediante un entonces popular jarabe expectorante e histamínico sin azúcar que era producido en los laboratorios de la Caja de Seguro Social y que contenía dietilenglicol, un refrigerante de uso industrial.

El jarabe, según reportes de la época, era recetado para aquellos pacientes que presentaban síntomas de gripe, tos y resfriado.

En el país se distribuyeron un aproximado de 200,000 frascos del jarabe.

Manuel Zambrano Chang, ministro encargado de Salud, indicó que para ampliar el conocimiento sobre el diagnóstico, evaluación y seguimiento de los pacientes afectados, el Ministerio de Salud también contará con expertos internacionales para fortalecer la formación del personal sanitario.

En abril de este año el Órgano Judicial condenó al Estado panameño a indemnizar a tres afectados por el dietilenglicol. (AP Foto/Agustín Herrera)
En abril de este año el Órgano Judicial condenó al Estado panameño a indemnizar a tres afectados por el dietilenglicol. (AP Foto/Agustín Herrera)

Estas capacitaciones, de acuerdo con Zambrano Chang, buscan reforzar el conocimiento médico y científico sobre esta afectación, debido a que, en su momento, tanto pacientes como profesionales de la salud desconocían la magnitud y las características de la enfermedad provocada por la intoxicación con dietilenglicol.

Ahora ya tenemos conocimiento, tenemos especialistas y estamos comenzando a desarrollar una docencia más profunda sobre este tema”, manifestó.

Las capacitaciones son impartidas inicialmente por especialistas nacionales y posteriormente serán replicadas a médicos y personal de salud en las distintas regiones del país, con el objetivo de fortalecer la atención y el manejo integral de estos casos.

Esta iniciativa también busca que otros sectores vinculados al tema, como el área legal, puedan conocer en profundidad los aspectos científicos y médicos relacionados con el dietilenglicol, debido al impacto que esta situación generó tanto en Panamá como a nivel internacional.

En abril de este año el Órgano Judicial condenó al Estado panameño a indemnizar a tres personas con la suma de $25,000 cada una, afectadas al consumir un jarabe que contenía dietilenglicol, hecho calificado como uno de los episodios más sombríos en la historia sanitaria del país.

La magistrada María Cristina Chen Stanziola dijo que 65 casos de los afectados se encuentran en apelación.
La magistrada María Cristina Chen Stanziola dijo que 65 casos de los afectados se encuentran en apelación.

La condena también obliga a la Caja de Seguro Social a pedir disculpas públicas por escrito a estas tres personas, en concepto de la responsabilidad contractual del Estado derivada de la falta de seguridad de los medicamentos, producto defectuoso, fabricados en los laboratorios de producción de esta entidad gubernamental.

Hasta marzo de 2026, un total de 387 procesos han llegado a su etapa de fondo, lo que representa un 82% de los expedientes, explicó en un comunicado la magistrada María Cristina Chen Stanziola. Además, agregó que 65 casos se encuentran en apelación, siete en fase de pruebas, cinco en alegatos y ocho pendientes de otros trámites.

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