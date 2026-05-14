Tintoretto, el artista rebelde que inspiró a París, en una gran exposición francesa

El museo Jacquemart-André acogerá a partir del próximo 11 de septiembre, por primera vez en Francia, una exposición panorámica consagrada a la obra del pintor italiano Jacopo Comin (1518-1594), más conocido como Tintoretto, para “poner de manifiesto toda la modernidad de su arte”.

En un comunicado, el museo afirmó este martes que la exposición, titulada Éternel Tintoret -’Eterno Tintoretto’-, quiere “demostrar cómo su legado artístico trasciende los siglos y las fronteras, hasta convertirlo en un artista de referencia para la pintura francesa del siglo XIX”.

PUBLICIDAD

“Artista complejo e inclasificable, Tintoretto desarrolla una obra tan admirada como controvertida, caracterizada por composiciones audaces, perspectivas vertiginosas, efectos de luz espectaculares y la vivacidad de su pincelada", agregó la institución.

Tintoretto es hoy considerado precursor del barroco y maestro del ‘manierismo’, una corriente surgida alrededor de prodigios del renacimiento italiano, como Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564), cuyo virtuosismo definió toda una manera -o, en italiano, ‘maniera’- de pintar, replicada por artistas como Tintoretto.

PUBLICIDAD

La monumental pintura "La Creación de los Animales" de Tintoretto representa a Dios flotando en el cielo mientras da vida a diversas criaturas que emergen en el aire, el agua y la tierra, capturando un momento trascendental

Las aptitudes del veneciano alcanzarían tal grado de calidad que el cronista de referencia Giorgio Vasari llegó a considerarlo ‘el espíritu más formidable que la pintura haya conocido jamás’ en 1568.

En total, la muestra abarcará unas cuarenta pinturas y dibujos que permiten comprender las diferentes temáticas tratadas por el manierista a lo largo de su obra, con escenas bíblicas y mitológicas, retratos y bocetos.

PUBLICIDAD

Los cuadros proceden de museos de toda Europa, como Viena, en el caso de Suzanne y los viejos (c.1550); Florencia, en el caso de Leda y el cisne (c.1550); Lyon, para Dánae (1570), o Dresde, para su retrato Dama de luto (1550-1555).

En lo que respecta a la influencia posterior del pintor, el museo consideró que el “carácter sombrío y apasionado” de Tintoretto, así como “su audacia narrativa y su inmensa creatividad” le convierten “en una figura decididamente moderna que influyó en los artistas del siglo XIX”.

PUBLICIDAD

"Susana y los viejos", de 1555-56

Dicho legado cuenta con un espacio dedicado en la exposición, con una reflexión sobre la herencia del artista en la pintura francesa del siglo XIX, como en los pinceles de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) o Eugène Delacroix (1798-1863), autor de La libertad guiando al pueblo (1830).

Entre estos nombres también destaca el del impresionista francés Édouard Manet (1832-1883), autor de Desayuno en la hierba (1862), que copió el autorretrato de Tintoretto y cuyo resultado se expondrá junto al original para la exposición.

PUBLICIDAD

Eterno Tintoretto forma parte de un circuito de exposiciones en el museo Jacquemart-André consagradas a pintores italianos, como Caravaggio (2018-2019), Botticelli (2021-2022) o Artemisa Gentileschi (2025), cada uno heredero de una escuela pictórica particular.

La exhibición se podrá visitar hasta el 24 de enero de 2027.

PUBLICIDAD

Fuente: EFE