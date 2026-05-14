Economía

Desaparecieron más de 13.000 empresas empleadoras en el último año: cuáles fueron las provincias más perjudicadas

La caída se aceleró desde agosto de 2025 y solamente Neuquén logró escapar a la tendencia general

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de empresas empleadoras registró una fuerte disminución desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, desaparecieron 24.046 firmas empleadoras en todo el país, lo que equivale a una caída del 4,4%. En el último año, el derrumbe se profundizó y cerraron más de 13.000.

La consultora Politikon Chaco, en base a los datos de febrero de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que mide la evolución de los empleadores; señaló que el descenso fue generalizado en casi todas las provincias. Solo la provincia de Neuquén logró escapar a la tendencia, con un aumento del 2,1% y la incorporación de 190 nuevas firmas, impulsada fundamentalmente por el salto en la actividad de Vaca Muerta.

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Por el contrario, seis provincias sufrieron bajas de doble dígito: Chaco perdió el 11,3% de sus empresas empleadoras, Catamarca el 12,8% y La Rioja el 17,4%.

San Juan, Río Negro, CABA, Tucumán y Buenos Aires muestran los descensos más leves, inferiores a 3%.

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Un gráfico de barras rojas muestra la variación interanual de empresas empleadoras, con valores positivos de 2023 a principios de 2024 y negativos luego
Variación porcentual interanual de empresas empleadoras a nivel nacional entre enero de 2023 y febrero de 2026 (Politikon Chaco)

En términos absolutos, Buenos Aires encabezó la lista con 4.950 empresas menos, seguida por Córdoba (-4.169), Santa Fe (-2.876) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-2.619).

“Estos distritos presentan mermas profundas debido a que son los que presentan al mismo tiempo el mayor volumen de empresas: en conjunto, estas cuatro jurisdicciones reúnen el 72% del total de empresas en el país. Por lo tanto, sus caídas no sólo impactan en términos locales, sino que arrastran el agregado nacional”, resaltó Politikon Chaco.

En el último año puntualmente, se perdieron unas 13.571 empresas empleadoras, lo que implica una contracción del 2,5% del total nacional, caída que además se distribuye de manera ampliamente generalizada entre las jurisdicciones.

Dos mapas de Argentina muestran variación de empresas empleadoras (relativa y absoluta) entre 2025 y 2026, con datos por provincia y códigos de color
Variación relativa y absoluta de empresas empleadoras en las provincias de Argentina, comparando febrero de 2026 con febrero de 2025, destacando regiones con crecimiento o decrecimiento (Politikon Chaco)

“Con la caída de febrero, ya son 23 los meses consecutivos con descensos interanuales en este indicador, con la particularidad de que desde agosto de 2025 la velocidad de caída viene acelerando”, indicó el informe.

Las variaciones abarcan desde caídas menores al 2% en provincias como La Pampa, San Juan, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero, hasta reducciones cercanas al 10%, como se observa en La Rioja (-9,2%).

Buenos Aires registró la mayor disminución en términos absolutos, con 4.086 empresas menos (-2,4%). Le siguió Córdoba, que perdió 2.062 firmas (-4,1%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1.496 empleadores menos (-1,2%) y Santa Fe, que contabilizó 1.231 firmas menos (-2,5%).

Al analizar la serie histórica, el registro permite establecer una comparación directa con otros períodos de crisis económica. Un informe de Fundar señala que este retroceso incluso supera las caídas registradas durante la crisis de 2001 y el período de restricciones sanitarias iniciado en 2020.

Sin embargo, la singularidad del escenario actual radica en que este récord negativo se produce dentro de los primeros años de un nuevo gobierno, una etapa que, en términos históricos, suele estar asociada a procesos de reacomodamiento o incluso a señales iniciales de recuperación. En cambio, en esta ocasión, la tendencia exhibe una pendiente descendente sostenida que todavía no encuentra un punto de estabilización.

La pérdida de empleo

El cierre de empresas se viene traduciendo en la pérdida de puestos de trabajo formales: en comparación con enero de 2025, el empleo en el sector privado registró una caída del 1,5%, equivalente a 94,2 mil puestos menos. En relación a noviembre de 2023, se perdieron 206.262 puestos en el sector privado.

Además, vale destacar que en ese período el sector de petróleo y minería en Argentina perdió cerca de 9.000 empleos formales, a pesar de un crecimiento récord en la producción de petróleo y minería.

La producción petrolera alcanzó en 2025 el nivel más alto del siglo, y la minería creció un 14,3%, con especial dinamismo en el litio que se duplicó en producción. Esta paradoja se debe a la estructura dual de los sectores, donde mientras ciertas áreas se expanden, otras tradicionales se contraen, reduciendo el empleo.

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