Los 7 tragos sin alcohol más refrescantes y fáciles de preparar para Año Nuevo

Los mocktails cobran protagonismo en las reuniones de fin de año, ofrecen frescura y sabor sin necesidad de experiencia profesional en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de los tragos sin alcohol, o “mocktails”, gana protagonismo en las reuniones de fin de año, no solo en bares y restaurantes, sino también en los hogares. Cada vez más personas buscan opciones que combinan frescura, sabor y creatividad, pero que se pueden preparar de manera sencilla en casa.

Bartenders destacados compartieron con Infobae recetas pensadas especialmente para quienes desean disfrutar de cócteles sofisticados y refrescantes, sin necesidad de experiencia profesional ni equipamiento especial.

Estas propuestas permiten brindar y celebrar con mezclas llenas de color, aromas y texturas, aptas para todos los gustos y edades.

Agua saborizada de melón, por Pipi Yalour

El agua saborizada de melón propuesta por Pipi Yalour utiliza fruta madura y un syrup casero, una opción simple y versátil para cualquier ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bartender Pipi Yalour propone una alternativa simple, versátil y cargada de sabor: agua saborizada de melón. Recomienda elegir fruta madura para potenciar el dulzor natural y preparar un syrup (jarabe) de melón casero. “Cortá el melón en pedazos y licualo con su mismo peso en azúcar hasta que el azúcar esté disuelta. Pasalo por un colador fino y embotellalo. Este syrup sirve para varias bebidas. Podés, si te queda cómodo, hacerlo el día anterior y guardarlo en la heladera”, indicó.

Para la versión lista para servir y compartir, Yalour sugiere mezclar dos partes de syrup de melón con una parte de jugo de limón exprimido. El toque final llega con soda, que aporta burbujas y textura. “Si querés, podés sumar espumante sin alcohol, que ya hay varias opciones en el mercado”, explicó la especialista. El resultado es una bebida fresca, ligeramente ácida y con aromas intensos, ideal para el calor y la dinámica de las celebraciones.

Espresso Tonic, por Emilio Bruno

Emilio Bruno presenta el Espresso Tonic, un trago liviano y refrescante que combina café espresso, tónica bien fría y un toque de lima (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bartender y propietario de Ronconcon, Emilio Bruno, destaca el Espresso Tonic como la opción perfecta para quienes buscan un trago liviano y con carácter para las celebraciones diurnas. “Es ideal para asados, reuniones al aire libre o junto a la pileta. Muy fácil de preparar y sumamente refrescante”, comentó.

La preparación requiere una cantidad abundante de hielo, un shot de café espresso (30 ml), 100 ml de agua tónica bien fría, hielo y, opcionalmente, una cucharadita de azúcar mascabo o azúcar integral. Bruno sugiere exprimir un gajo de lima para sumar un toque cítrico. “El cuerpo y el aroma del café se combinan con la burbuja y la frescura de la tónica, la acidez de la lima y la complejidad del azúcar de caña sin refinar. Queda espectacular”, aseguró el bartender.

Eucalipto 0% y Mejor sin vino, por Lucas Rothschild

El Eucalipto cero por ciento mezcla Verjus, té ahumado e infusión de eucalipto, dando como resultado un trago largo muy refrescante y aromático

Desde la barra de Mambo, el head sommelier Lucas Rothschild señala que la clave para lograr tragos sin alcohol de calidad es “ampliar el parque de ingredientes”. Rothschild resalta la importancia de explorar alternativas como jugos de uva sin fermentar, infusiones de té y el uso de hierbas y especias para generar matices en boca.

Entre sus propuestas más celebradas figura el Eucalipto cero por ciento, un cóctel de autor que combina jugo de uva sin fermentar de la variedad Malbec (Verjus), té ahumado e infusión de eucalipto. “Lo servimos en un trago largo, decorado con una hoja de eucalipto”, describió Rothschild. La mezcla resulta muy refrescante y llena de capas aromáticas.

Mejor sin vino utiliza jugo de sandía fresco, almíbar de hibiscus y lima, logrando un mocktail colorido, perfumado y fácil de replicar en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren una opción más sencilla y doméstica, el bartender recomienda Mejor sin vino, preparado a base de jugo de sandía fresco, almíbar de hibiscus y un toque de lima. “La clave es filtrar bien el jugo de sandía y decorar con una hoja de huacatay”, apuntó. Así se logra un mocktail colorido, perfumado y simple de replicar.

A lo Mancini, por Emilio Torres

Emilio Torres propone el mocktail A lo Mancini, que combina cordial de kiwi, frambuesa, pomelo y agua de cítricos para brindar equilibrio y textura

Desde Enero Restaurant, el head bartender Emilio Torres propone el mocktail A lo Mancini, donde el equilibrio y la textura se logran a partir de jarabes concentrados de frutas y jugos naturales. “Trabajamos con cordiales de frutas, como el de kiwi, y sumamos frambuesa, pomelo y agua de cítricos. De ese modo conseguimos una bebida compleja y refrescante, ideal para acompañar cualquier brindis”, explica Torres.

La receta lleva 30 ml de cordial (jarabe) de kiwi, 30 ml de jugo de frambuesa, 60 ml de jugo de pomelo y 45 ml de agua de cítricos. El resultado es un mocktail frutal, con notas ácidas y dulces bien balanceadas, pensado para sorprender en la mesa de Año Nuevo.

Midnight Clink, por Eduardo García Gerlach

Midnight Clink de Eduardo García Gerlach integra té negro Chai, cordial de manzana, lima y syrup de canela, decorado con manzana y canela en rama (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bartender y bar manager de One Six, Eduardo García Gerlach, aporta una receta pensada para acompañar el momento del brindis: Midnight Clink. Subrayó que un buen mocktail “debe construirse con la misma lógica que un cóctel clásico: conocimiento de las bebidas, materia prima cuidada, precisión en las proporciones y capas de sabor”.

La receta de Midnight Clink requiere 60 ml de infusión de té negro Chai, 30 ml de cordial de manzana, 15 ml de jugo de lima recién exprimido y 20 ml de syrup de canela, todo integrado en coctelera y servido en vaso largo con hielo. Se completa con ginger ale bien frío y se decora con rodajas de manzana y canela en rama. El resultado es una bebida con cuerpo, especiada y con final refrescante. “La infusión de té aporta taninos y profundidad, mientras que la burbuja fina suma volumen en boca”, comentó Gerlach.

Clover por Brenda Asis

Brenda Asis utiliza técnicas de cocina en el Clover, donde frambuesa, lima, albúmina y soda logran un trago armonioso y festivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la barra de Mixtape, la bartender Brenda Asis apuesta por técnicas de cocina para construir lo que denomina “películas de sabor”. Su mocktail insignia es el Clover, donde la frambuesa se combina con lima y se realza con albúmina (proteína de clara de huevo deshidratada) y soda. La experta explicó: “Sirvo la mezcla en vaso highball y finalizo con una hoja de menta fresca. Así se logra un aroma delicado y un frescor elegante”.