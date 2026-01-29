Tendencias

Los 10 mejores diseños de uñas para el verano 2026

El arte en las manos es una forma creativa de mostrar estilo único sin dejar de cuidar la salud y el bienestar

El nail art para el
El nail art para el verano 2026 impone diseños de uñas vibrantes, sofisticados y personalizados según las últimas tendencias de moda y belleza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar las uñas decoradas representa una forma de expresión personal y puede transformar por completo el estilo de cualquier persona. Para muchas, tener las uñas pintadas se convirtió en un accesorio tan importante como un bolso o unos aros. Durante el verano, la creatividad en el nail art se potencia con colores vivos, efectos innovadores y motivos inspirados en la temporada.

En la industria de la moda y la belleza, las uñas pasaron de ser un simple detalle a un elemento central en el look de celebridades, influencers y público general.

Cuáles son los mejores diseños de uñas para el verano 2026

La diversidad de propuestas permite elegir entre opciones clásicas, atrevidas o sofisticadas, asegurando que cada persona pueda encontrar el diseño que mejor se ajuste a su estilo y a las tendencias del verano.

1. Inspiración marina

Motivos marinos como ondas y
Motivos marinos como ondas y estrellas en tonos azules y blancos lideran los estilos más buscados para uñas decoradas este verano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diseños inspirados en el mar, con ondas, estrellas y gamas de azul y blanco, evocan vacaciones y días de playa. Estos motivos combinan con la moda náutica y aportan frescura al look estival.

2. Blushing nails

Las blushing nails en tonos
Las blushing nails en tonos rosados o fucsias ofrecen una manicura con efecto rubor, logrando un look sofisticado y natural muy elegido por celebridades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto difuminado y delicado de las blushing nails se adapta al verano con tonos rosados y fucsias. Este estilo, que simula el rubor, se mantiene entre los favoritos de celebridades y suma un toque sofisticado y natural a la vez.

3. Con efecto glitter

Primer plano de una mano
Primer plano de una mano con uñas cuidadosamente decoradas, presentando diseños modernos en tonos nude, detalles metalizados y aplicaciones de glitter plateado. La propuesta destaca la innovación y creatividad en las tendencias actuales de manicura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brillo y la purpurina tienen un lugar asegurado en el verano. Las uñas glitter, ya sea en toda la superficie o en detalles estratégicos, aportan luminosidad y acompañan tanto looks de día como de noche.

4. En amarillo y naranja

El degradado ombré en colores
El degradado ombré en colores amarillo y naranja aporta energía y vitalidad en los diseños de uñas para el verano 2026, combinado con técnicas como la francesa y motivos florales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El degradado ombré en amarillo y naranja refleja la energía y vitalidad de la temporada. Instyle destaca que se puede combinarse con diferentes técnicas en cada uña, como francesa, dibujos florales y color pleno, para un resultado impactante y alegre.

5. Con flores

Los diseños con flores pequeñas
Los diseños con flores pequeñas y bases en tonos pastel o azul/morado añaden frescura y un aire romántico, ideales para cualquier ocasión durante el verano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flores pequeñas sobre bases en tonos pastel o azul/morado suman frescura y un aire romántico. Motivos como margaritas blancas aportan un detalle alegre y delicado, ideal para cualquier ocasión.

6. Bicolor degradado

El diseño de uñas con
El diseño de uñas con efecto bicolor degradado en tonos rosa y coral realza el bronceado y lidera las tendencias de manicura esta temporada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto bicolor, con degradados que resaltan el bronceado, sigue en tendencia este verano. Colores como rosa y coral se mezclan sutilmente y logran un acabado moderno y favorecedor.

7. Rojos atemporales

Los colores rojo pulido para
Los colores rojo pulido para uñas cortas se mantienen como una elección elegante y versátil, ideales para combinar con prendas blancas de verano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rojo nunca pasa de moda y, en su versión corta y pulida, resulta elegante y versátil. Según Instyle, favorece a todos los tonos de piel y es fácil de combinar con prendas blancas, típicas del verano.

8. Color Mocha Mousse

El tono mocha mousse de
El tono mocha mousse de base marrón clara destaca como opción neutral y elegante para manicuras adaptables a diferentes largos y formas de uñas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tono mocha mousse, de base marrón clara, se adapta a diferentes formas y largos de uñas. Esta opción neutral aporta elegancia y sigue presente en las tendencias estivales, incluso en los días más calurosos.

9. Con flor tropical

La manicura con flor tropical
La manicura con flor tropical hibiscus sobre bases blancas y detalles frambuesa y dorados aporta un contraste sofisticado para los looks estivales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flor hibiscus, característica del verano, se luce sobre bases blancas y detalles en frambuesa y dorado. Este diseño logra un contraste sofisticado y resalta tanto en looks de día como de noche.

10. Con efecto nubes

El diseño de uñas efecto
El diseño de uñas efecto nubes, realizado en bases claras y detalles en blanco o pastel, ofrece originalidad y suavidad para el verano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto nubes aporta originalidad y suavidad a la manicura. De acuerdo con Instyle, este diseño se realiza sobre bases claras y se dibujan nubes esponjosas en blanco o pastel, ideales para quienes buscan un diseño fuera de lo convencional.

Cómo tener uñas saludables

El cuidado de las uñas
El cuidado de las uñas resulta fundamental ante la popularidad del nail art; la hidratación diaria y el uso de esmaltes libres de tóxicos previenen roturas e infecciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de los diseños complejos puso en primer plano la importancia del cuidado de las uñas. Según Accio, mantener uñas fuertes y saludables no solo mejora el aspecto de la manicura, sino que previene problemas como roturas, manchas o infecciones. Algunos consejos para preservar la salud de las uñas durante el verano incluyen:

  • Hidratar cutículas y uñas diariamente con aceites específicos, especialmente después de la exposición al agua de mar o piscina.
  • Utilizar guantes al manipular productos de limpieza para evitar el contacto con sustancias agresivas.
  • Limar las uñas en una sola dirección para evitar que se deshojen o debiliten.
  • Elegir esmaltes y bases de calidad, preferiblemente libres de ingredientes como tolueno, formaldehído y ftalatos.
  • Alternar el uso de esmaltes decorativos con períodos de descanso para permitir que las uñas “respiren” y se recuperen de los químicos.

Stolen Inspiration recomienda consultar a profesionales en caso de notar cambios en la textura, color o resistencia de las uñas. Los expertos también sugieren mantener una alimentación rica en proteínas, vitaminas y minerales para favorecer el crecimiento y la fortaleza de la lámina ungueal.

La tendencia para el verano 2026 se orienta hacia la combinación de creatividad y bienestar. El nail art se consolida como un accesorio más en el guardarropa, capaz de realzar cualquier look y adaptarse a la personalidad de quien lo lleva.

