Los looks más icónicos de Georgina Rodríguez, la esposa de Ronaldo

Los vestidos negros y los accesorios brillantes se han convertido en sellos distintivos de la imagen de Georgina Rodríguez (REUTERS/Angelina Katsanis)

El estilo de Georgina Rodríguez experimentó una transformación profunda en los últimos años, especialmente desde que su relación con Cristiano Ronaldo la catapultó a la escena internacional, con un creciente protagonismo en alfombras rojas y eventos de alto perfil.

Hoy, al cumplir 32 años, su imagen en la moda se asocia con la sofisticación y la elegancia.

Diseño largo negro con motivos florales y joyas brillantes

Vestido largo negro con motivos florales y joyas brillantes Sofisticación total con vestido negro de flores y joyas llamativas (REUTERS/Yara Nardi)

En una de sus apariciones más recientes, para el Festival de Cine de Venecia 2025, desfiló por la alfombra roja con un vestido largo negro de tirantes finos, decorado con un patrón de motivos florales brillantes que cubre toda la prenda y termina en una pequeña cola.

El estilismo se completó con un collar ancho y brillante, anillos llamativos en ambas manos, el cabello peinado hacia atrás con raya al medio y un maquillaje de acabado satinado.

Vestido blanco plisado de escote palabra de honor

Vestido blanco plisado de escote palabra de honor Elegancia fresca en blanco plisado y accesorios metálicos (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Durante el Festival de Cine de Venecia 2024, lució un vestido largo blanco de escote palabra de honor y textura plisada, ceñido al cuerpo y con drapeados diagonales. Complementó con un collar metálico de gran tamaño, varios anillos plateados, el cabello suelto con ondas marcadas y maquillaje en tonos cálidos.

Vestido largo negro con apliques brillantes y manga larga

Vestido largo negro con apliques brillantes y manga larga Brillo discreto con vestido negro de manga larga y detalles luminosos (REUTERS/Fadhel Bathayal)

En una gala de The Red Sea Film Festival 2024, apostó por un vestido largo negro de manga larga, cubierto de pequeños apliques brillantes y con escote cerrado. Optó por sandalias beige, uñas rojas, cabello peinado hacia un lado y maquillaje con énfasis en los ojos.

Rojo drapeado de hombros caídos y cola amplia

Vestido rojo drapeado de hombros caídos y cola amplia Impacto en la alfombra roja con vestido rojo de hombros caídos (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Sobre la alfombra roja del Festival de Venecia 2023, eligió un vestido largo rojo de hombros caídos y cuerpo drapeado, que se ajusta a la silueta y termina en una amplia cola. Añadió guantes blancos largos, un collar voluminoso y el cabello con ondas sueltas.

Vestido negro de lentejuelas, escote corazón y abertura lateral

Vestido negro de lentejuelas, escote corazón y abertura lateral Glamour nocturno con vestido negro de lentejuelas y escote corazón (REUTERS/Yara Nardi)

En un evento nocturno, para el evento de Cinema Against 2023 llevó un vestido negro de lentejuelas, corte midi, con escote corazón y hombros descubiertos. El diseño presenta una abertura lateral en la pierna, acompañado de un collar rígido y stilettos negros.

Vestido dorado metálico con aplicaciones brillantes

Vestido dorado metálico con aplicaciones brillantes Oro y destellos en un vestido metálico ajustado (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2023, lució un vestido largo dorado metálico, cubierto de aplicaciones brillantes y ceñido al cuerpo. Completó el look con pendientes y pulsera plateados, y el cabello recogido en coleta alta.

Vestido negro de un solo tirante y abertura lateral alta

Vestido negro de un solo tirante y abertura lateral alta Minimalismo con vestido negro de un solo tirante y corte audaz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En otro evento diurno, para el Festival de Venecia de 2022, optó por un vestido negro de un solo tirante y abertura alta en la pierna izquierda. El peinado fue un moño alto y los accesorios incluyeron un collar ancho claro y sandalias de tacón fino.

Conjunto de sastre negro con top palabra de honor

Conjunto de sastre negro con top palabra de honor Estilo clásico renovado con sastre negro y top palabra de honor (REUTERS/Yara Nardi)

Sobre la alfombra roja del Festival de Venecia, posó con un conjunto de sastre negro: pantalón de tiro alto, chaqueta sobre los hombros y top palabra de honor. Añadió sandalias metálicas, collar de brillantes y el cabello recto con raya al medio.

Vestido azul celeste de encaje y aplicaciones florales

Vestido azul celeste de encaje y aplicaciones florales Romanticismo con vestido azul celeste de encaje y flores (REUTERS/Yara Nardi)

De pie en el Festival Internacinal de Venecia de 2021, llevó un vestido midi de encaje azul celeste y aplicaciones florales, con chaqueta en tono claro sobre los hombros. Combinó con zapatos blancos y accesorios de motivos florales.

Vestido corto negro de volados y hombros al descubierto

Vestido corto negro de volados y hombros al descubierto Toque juvenil con vestido negro corto y hombros descubiertos (Walter Bieri/Keystone via AP)

Para los Fifa Awards 2016 eligió un vestido corto negro con volados horizontales y mangas caídas, dejando los hombros al descubierto. El maquillaje resaltó los labios en color fucsia y el cabello fue suelto.

Camiseta roja de Portugal y minifalda de mezclilla

Georgina Rodríguez luce la camiseta de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal ante Marruecos en el Mundial de Rusia 2018 (The Grosby Group)

En la victoria de Portugal a Marruecos en el Mundial 2018, apostó por una camiseta roja de la selección de Portugal con el número “7”, combinada con minifalda de mezclilla clara y cinturón negro. Llevó bolso negro y maquillaje sencillo.

Vestido largo negro de encaje con transparencias

Vestido largo negro de encaje con transparencias Sensualidad en negro con encaje y transparencias (Grosby Group)

En sus primeras alfombras rojas, para el Festival de Venecia de 2018 deslumbró con un vestido largo negro de encaje, tirantes finos y escote palabra de honor, que resalta la silueta con transparencias y abertura alta en la pierna. El estilismo se completó con sandalias claras, pendientes largos plateados y el cabello suelto con ondas.

Sus elecciones de moda, tanto en galas como en eventos deportivos donde acompaña a Cristiano Ronaldo y sus hijos, consolidan a Georgina como un referente de estilo y una de las figuras más observadas del circuito internacional.