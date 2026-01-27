Tendencias

Los looks más icónicos de Georgina Rodríguez, la esposa de Ronaldo

La modelo y empresaria cumple hoy 32 años. Cultora de un estilo sofisticado y versátil, sus outfits van del glamour clásico a la moda más atrevida

Guardar
Los vestidos negros y los
Los vestidos negros y los accesorios brillantes se han convertido en sellos distintivos de la imagen de Georgina Rodríguez (REUTERS/Angelina Katsanis)

El estilo de Georgina Rodríguez experimentó una transformación profunda en los últimos años, especialmente desde que su relación con Cristiano Ronaldo la catapultó a la escena internacional, con un creciente protagonismo en alfombras rojas y eventos de alto perfil.

Hoy, al cumplir 32 años, su imagen en la moda se asocia con la sofisticación y la elegancia.

Diseño largo negro con motivos florales y joyas brillantes

Vestido largo negro con motivos
Vestido largo negro con motivos florales y joyas brillantes Sofisticación total con vestido negro de flores y joyas llamativas (REUTERS/Yara Nardi)

En una de sus apariciones más recientes, para el Festival de Cine de Venecia 2025, desfiló por la alfombra roja con un vestido largo negro de tirantes finos, decorado con un patrón de motivos florales brillantes que cubre toda la prenda y termina en una pequeña cola.

El estilismo se completó con un collar ancho y brillante, anillos llamativos en ambas manos, el cabello peinado hacia atrás con raya al medio y un maquillaje de acabado satinado.

Vestido blanco plisado de escote palabra de honor

Vestido blanco plisado de escote
Vestido blanco plisado de escote palabra de honor Elegancia fresca en blanco plisado y accesorios metálicos (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Durante el Festival de Cine de Venecia 2024, lució un vestido largo blanco de escote palabra de honor y textura plisada, ceñido al cuerpo y con drapeados diagonales. Complementó con un collar metálico de gran tamaño, varios anillos plateados, el cabello suelto con ondas marcadas y maquillaje en tonos cálidos.

Vestido largo negro con apliques brillantes y manga larga

Vestido largo negro con apliques
Vestido largo negro con apliques brillantes y manga larga Brillo discreto con vestido negro de manga larga y detalles luminosos (REUTERS/Fadhel Bathayal)

En una gala de The Red Sea Film Festival 2024, apostó por un vestido largo negro de manga larga, cubierto de pequeños apliques brillantes y con escote cerrado. Optó por sandalias beige, uñas rojas, cabello peinado hacia un lado y maquillaje con énfasis en los ojos.

Rojo drapeado de hombros caídos y cola amplia

Vestido rojo drapeado de hombros
Vestido rojo drapeado de hombros caídos y cola amplia Impacto en la alfombra roja con vestido rojo de hombros caídos (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Sobre la alfombra roja del Festival de Venecia 2023, eligió un vestido largo rojo de hombros caídos y cuerpo drapeado, que se ajusta a la silueta y termina en una amplia cola. Añadió guantes blancos largos, un collar voluminoso y el cabello con ondas sueltas.

Vestido negro de lentejuelas, escote corazón y abertura lateral

Vestido negro de lentejuelas, escote
Vestido negro de lentejuelas, escote corazón y abertura lateral Glamour nocturno con vestido negro de lentejuelas y escote corazón (REUTERS/Yara Nardi)

En un evento nocturno, para el evento de Cinema Against 2023 llevó un vestido negro de lentejuelas, corte midi, con escote corazón y hombros descubiertos. El diseño presenta una abertura lateral en la pierna, acompañado de un collar rígido y stilettos negros.

Vestido dorado metálico con aplicaciones brillantes

Vestido dorado metálico con aplicaciones
Vestido dorado metálico con aplicaciones brillantes Oro y destellos en un vestido metálico ajustado (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2023, lució un vestido largo dorado metálico, cubierto de aplicaciones brillantes y ceñido al cuerpo. Completó el look con pendientes y pulsera plateados, y el cabello recogido en coleta alta.

Vestido negro de un solo tirante y abertura lateral alta

Vestido negro de un solo
Vestido negro de un solo tirante y abertura lateral alta Minimalismo con vestido negro de un solo tirante y corte audaz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En otro evento diurno, para el Festival de Venecia de 2022, optó por un vestido negro de un solo tirante y abertura alta en la pierna izquierda. El peinado fue un moño alto y los accesorios incluyeron un collar ancho claro y sandalias de tacón fino.

Conjunto de sastre negro con top palabra de honor

Conjunto de sastre negro con
Conjunto de sastre negro con top palabra de honor Estilo clásico renovado con sastre negro y top palabra de honor (REUTERS/Yara Nardi)

Sobre la alfombra roja del Festival de Venecia, posó con un conjunto de sastre negro: pantalón de tiro alto, chaqueta sobre los hombros y top palabra de honor. Añadió sandalias metálicas, collar de brillantes y el cabello recto con raya al medio.

Vestido azul celeste de encaje y aplicaciones florales

Vestido azul celeste de encaje
Vestido azul celeste de encaje y aplicaciones florales Romanticismo con vestido azul celeste de encaje y flores (REUTERS/Yara Nardi)

De pie en el Festival Internacinal de Venecia de 2021, llevó un vestido midi de encaje azul celeste y aplicaciones florales, con chaqueta en tono claro sobre los hombros. Combinó con zapatos blancos y accesorios de motivos florales.

Vestido corto negro de volados y hombros al descubierto

Vestido corto negro de volados
Vestido corto negro de volados y hombros al descubierto Toque juvenil con vestido negro corto y hombros descubiertos (Walter Bieri/Keystone via AP)

Para los Fifa Awards 2016 eligió un vestido corto negro con volados horizontales y mangas caídas, dejando los hombros al descubierto. El maquillaje resaltó los labios en color fucsia y el cabello fue suelto.

Camiseta roja de Portugal y minifalda de mezclilla

Georgina Rodríguez luce la camiseta
Georgina Rodríguez luce la camiseta de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal ante Marruecos en el Mundial de Rusia 2018 (The Grosby Group)

En la victoria de Portugal a Marruecos en el Mundial 2018, apostó por una camiseta roja de la selección de Portugal con el número “7”, combinada con minifalda de mezclilla clara y cinturón negro. Llevó bolso negro y maquillaje sencillo.

Vestido largo negro de encaje con transparencias

Vestido largo negro de encaje
Vestido largo negro de encaje con transparencias Sensualidad en negro con encaje y transparencias (Grosby Group)

En sus primeras alfombras rojas, para el Festival de Venecia de 2018 deslumbró con un vestido largo negro de encaje, tirantes finos y escote palabra de honor, que resalta la silueta con transparencias y abertura alta en la pierna. El estilismo se completó con sandalias claras, pendientes largos plateados y el cabello suelto con ondas.

Sus elecciones de moda, tanto en galas como en eventos deportivos donde acompaña a Cristiano Ronaldo y sus hijos, consolidan a Georgina como un referente de estilo y una de las figuras más observadas del circuito internacional.

Temas Relacionados

Georgina RodríguezModaEstilo de celebridadesAlfombra rojaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué la sal gruesa mejora la limpieza del inodoro

El empleo de este ingrediente en la higiene diaria responde al interés creciente por opciones naturales y económicas, favoreciendo la eliminación de sarro y olores sin recurrir a productos químicos convencionales

Por qué la sal gruesa

Una telaraña con propiedades inéditas promete transformar los materiales del futuro

Investigadores del CONICET junto con colegas de Alemania y Australia revelaron que la araña Asianopis subrufa produce una seda con características nunca vistas. El descubrimiento abre posibilidades para crear fibras artificiales más resistentes y flexibles

Una telaraña con propiedades inéditas

Cómo ganar masa muscular de manera efectiva: claves sobre el volumen, dieta y recuperación

Especialistas consultados por Women’s Health explicaron por qué el desarrollo de músculo excede lo estético y detallaron cuáles son los factores que determinan el éxito del proceso

Cómo ganar masa muscular de

Redes sociales y adolescentes: cuáles son los riesgos y a partir de qué edad recomiendan el acceso

Francia dio media sanción a un proyecto que prohíbe el uso para menores de 15 años y Australia ya aprobó una normativa que regula la exposición. El debate global ante el aumento de casos de ansiedad y otros trastornos emocionales, según la mirada de los especialistas

Redes sociales y adolescentes: cuáles

Receta de dulce de higos, rápida y fácil

Técnicas sencillas y pocos pasos convierten frutas frescas en un acompañamiento tentador para meriendas, desayunos o postres especiales en la mesa cotidiana

Receta de dulce de higos,
DEPORTES
Vélez recibirá a Talleres en

Vélez recibirá a Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

“Esto es absolutamente ridículo”: el inesperado cortocircuito entre Valentín Barco y el Racing Estrasburgo

Horacio Zeballos va por las semifinales del Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

No sabía que la estaban filmando y tuvo una furiosa reacción tras su derrota en el Australian Open: “Intenté ir a un lugar sin cámaras”

Las bromas de un entrenador de la NHL que mostró una impactante cicatriz en su cabeza: “El otro se ve mucho peor”

TELESHOW
Tamara Báez compartió su intento

Tamara Báez compartió su intento fallido en la cocina al regresar de vacaciones: “Me estresé”

Susana Giménez habló de las actrices que podrían participar en su serie biográfica: “La China Suárez jamás”

El divertido video de Luisana Lopilato con su hijo Noah: la tonada argentina que sorprendió a sus seguidores

Cande Tinelli adelantó imágenes de la segunda temporada del reality familiar: “Vamos por más”

Susana Giménez se prepara para celebrar su cumpleaños número 82: todos los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Luis Almagro instó a Ecuador

Luis Almagro instó a Ecuador y Colombia a retomar el diálogo directo en medio de la tensión bilateral

Rusia ofrece bonificaciones en efectivo, libera prisioneros y atrae a extranjeros para reponer sus tropas en Ucrania

Con la partida del icónico baterista Sly Dunbar concluye una era del reggae

Así es la lucha de los ingenieros ucranianos por devolver la electricidad a los hogares en medio del frío y los ataques rusos

Sigue la crisis energética en Cuba: 58% de la isla estará sin luz en el horario de mayor consumo de energía