El cumpleaños más especial de Georgina Rodríguez: la empresaria cumple 32 años mientras prepara el evento más esperado de su vida

Georgina Rodríguez asiste a la cena Caring for Women de la Fundación Kering durante la Semana de la Moda de Nueva York Primavera-Verano 2026. (REUTERS/Angelina Katsanis).

Georgina Rodríguez sopla 32 velas este martes, 27 de enero, y ha decidido hacerlo regresando a uno de los lugares que más significado tienen para ella: Madrid. La influencer y empresaria no quiso pasar el día de su cumpleaños sin regresar a nuestro país desde Arabia Saudí, donde reside actualmente junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos, para reencontrarse con los suyos en una visita cargada de simbolismo, familia y fe.

La propia Georgina compartía el pasado sábado, 24 de enero, algunos momentos de esta escapada en sus redes sociales, donde acumula más de 70 millones de seguidores. Entre las imágenes más comentadas, destacan varias instantáneas junto a su hermana Ivana en su parroquia de confianza en Madrid, en Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón. La creadora de contenido no ha ocultado que, más allá de la celebración, se trata de unos días de recogimiento personal y agradecimiento, una constante en su vida y en su manera de afrontar los momentos importantes.

Expertos estiman que el anillo supera el millón de dólares y podría alcanzar hasta 5 millones, según la pureza y tamaño del diamante - crédito @georginagio/Instagram

Pero más allá de la moda y de la celebración íntima, este cumpleaños llega en un momento especialmente ilusionante para Georgina Rodríguez. El pasado 11 de agosto de 2025, ella misma confirmaba su compromiso con Cristiano Ronaldo a través de una publicación en Instagram que dio la vuelta al mundo. La imagen, en la que mostraba un espectacular anillo de diamantes diseñado por Dámaso Martínez y valorado en varios millones de euros, iba acompañada de un mensaje breve pero contundente: una declaración de amor que acumuló millones de reacciones en cuestión de horas.

Desde entonces, las miradas están puestas en la futura boda, que se perfila como uno de los grandes acontecimientos sociales de 2026. Aunque la pareja siempre ha intentado preservar su intimidad, algunos detalles han ido saliendo a la luz. Georgina ha explicado en entrevistas que desean un enlace discreto, al menos en intención, aunque el concepto de “boda íntima” puede ser muy relativo tratándose de dos figuras de proyección internacional. “Todavía no sabemos dónde se celebrará porque a Georgina no le gustan las fiestas, sino las celebraciones privadas, por lo que habrá que respetar lo que decida“, reveló Cristiano en una entrevista con el periodista Piers Morgan. No obstante, el periódico portugués JM Madeira, afirmó hace unas semanas que el enlace tendrá lugar en Portugal, más concretamente en el hogar de nacimiento del futbolista, Madeira.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en una imagen compartida por @cristiano (INSTAGRAM)

Por ahora, no hay fecha oficial confirmada. El propio Cristiano Ronaldo ha señalado que el enlace se celebrará una vez finalice el Mundial de 2026, competición que marcará previsiblemente el último gran reto del futbolista con la selección portuguesa. Todo apunta a que la boda tendrá lugar en la segunda mitad del año, cuando la agenda deportiva permita a la pareja centrarse plenamente en la celebración.

Uno de los grandes interrogantes será, sin duda, el vestido de novia. Georgina Rodríguez se ha consolidado como un icono de estilo, capaz de moverse entre lo sofisticado y lo atrevido con naturalidad. Su elección nupcial promete no dejar indiferente a nadie y generar titulares durante semanas. Clásico, sensual o rompedor: cualquier opción parece posible en una novia que ha sabido construir una identidad propia dentro y fuera de las alfombras rojas.

La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

Una empresaria con marca propia

Aunque su imagen pública está estrechamente ligada al universo del lujo y la moda, Georgina Rodríguez ha ido construyendo con el tiempo una sólida faceta empresarial. Su último movimiento fue la promoción del exclusivo resort Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, en las islas Ummahat del mar Rojo, dentro del ambicioso The Red Sea Project saudí. A través de su inmobiliaria Bellhatria, la empresaria impulsa este enclave de turismo premium, donde las villas oscilan entre los 1.700 y los 14.500 euros por noche. Esta apuesta coincide con su residencia en Arabia Saudí desde 2023 y con la renovación récord de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr, valorada en 570 millones de euros por dos temporadas, un contexto que ha favorecido nuevas alianzas estratégicas en el sector del lujo.

Su diversificación de ingresos incluye moda, estética y entretenimiento. Georgina es creadora de la firma deportiva OM By G y fue copropietaria de la clínica capilar Insparya, que llegó a generar más de 10 millones de euros de beneficios en un solo año, aunque la sociedad se disolvió en 2024. A esto se suman sus contratos publicitarios y el éxito de su docuserie en Netflix. Según distintas fuentes, su patrimonio personal supera ya los 10 millones de euros, mientras que junto a Cristiano gestiona un extenso patrimonio inmobiliario y de lujo: propiedades en España y Portugal, una colección de coches valorada en más de 21 millones y bolsos exclusivos de hasta 300.000 euros.

Georgina Rodríguez en su reality 'Soy Georgina' (NETFLIX)

El peso de la familia en su vida

Si hay un hilo conductor constante en la vida de Georgina Rodríguez, ese es la familia. Su regreso a Madrid ha estado marcado por el reencuentro con su hermana Ivana, a quien se refiere habitualmente con especial cariño y complicidad. Juntas han compartido momentos de fe, sobremesas sencillas y pequeños rituales cotidianos que la influencer no ha dudado en mostrar públicamente.

Esa importancia por los vínculos familiares también se traslada a su propia familia con Cristiano Ronaldo. La pareja, que lleva junta desde 2016, tiene cuatro hijos en común; además, la de Jaca ha asumido el papel de madre de Cristiano Ronaldo Jr. Ahora, la familia afronta una nueva etapa de ilusión con su compromiso, que culminará en una boda este 2026.

Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo Jr. en los Globe Soccer Awards 2024. (IMAGEN DE ARCHIVO).