Tendencias

Sándwiches frescos para el verano: siete recetas fáciles y rápidas

Esta comida es una solución práctica y versátil. Las opciones para disfrutarla

Guardar
Las recetas de sandwiches frescos
Las recetas de sandwiches frescos se convierten en aliadas durante el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses de verano y calor, las comidas ágiles y frescas cobran protagonismo en la rutina cotidiana. Los sándwiches se posicionan como una alternativa práctica y versátil, resolviendo desde almuerzos hasta cenas con ingredientes accesibles y preparaciones fáciles.

A continuación, siete recetas especialmente pensadas para quienes buscan opciones rápidas y sabrosas en sus días de descanso.

1. Caprese

Los ingredientes accesibles y la
Los ingredientes accesibles y la preparación rápida definen la tendencia de comidas para vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirado en la gastronomía italiana, el sandwich caprese reúne ingredientes frescos y un sabor equilibrado, ideal para los días más calurosos.

Ingredientes:

  • 2 rebanadas de pan de campo
  • 1 tomate grande en rodajas
  • 100 g de mozzarella fresca en rodajas
  • Hojas de albahaca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Añadir las rodajas de mozzarella y tomate sobre una rebanada de pan.
  2. Poner hojas de albahaca encima.
  3. Rociar con aceite de oliva, sal y pimienta.
  4. Tapar con la otra rebanada y presionar suavemente.

2. De pollo y palta

Las opciones de sandwiches saludables
Las opciones de sandwiches saludables se destacan entre las preferencias de quienes buscan practicidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo cocido y el aguacate ofrecen una opción nutritiva y refrescante para cualquier comida.

Ingredientes:

  • 2 rebanadas de pan integral
  • 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • ½ aguacate en rodajas
  • 2 hojas de lechuga
  • 1 cucharada de mayonesa
  • Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Untar la mayonesa en una rebanada de pan.
  2. Poner las hojas de lechuga.
  3. Añadir el pollo desmenuzado y las rodajas de aguacate.
  4. Salpimentar y cubrir con la otra rebanada.

3. De hummus y vegetales

La versatilidad de los sandwiches
La versatilidad de los sandwiches permite combinaciones para todos los gustos y horarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión vegetariana combina hummus y vegetales frescos, resultando en una alternativa ligera y llena de sabor.

Ingredientes:

  • 2 rebanadas de pan multicereal
  • 3 cucharadas de hummus
  • ½ pepino en rodajas finas
  • 1 zanahoria rallada
  • Brotes de alfalfa

Paso a paso:

  1. Untar el hummus en ambas rebanadas de pan.
  2. Añadir las rodajas de pepino sobre una rebanada.
  3. Poner la zanahoria rallada y los brotes de alfalfa.
  4. Tapar con la otra rebanada.

4. De atún y aceitunas

Los días de descanso impulsan
Los días de descanso impulsan la búsqueda de soluciones ágiles para almuerzos y cenas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atún enlatado y las aceitunas negras forman un relleno sabroso y práctico, perfecto para resolver una comida en minutos.

Ingredientes:

  • 2 rebanadas de pan blanco
  • 1 lata de atún en agua, escurrida
  • 5 aceitunas negras picadas
  • 1 cucharada de mayonesa
  • 2 hojas de lechuga

Paso a paso:

  1. Mezclar el atún con las aceitunas y la mayonesa.
  2. Añadir las hojas de lechuga sobre una rebanada de pan.
  3. Poner la mezcla de atún encima.
  4. Tapar con la otra rebanada.

5. De jamón, queso y rúcula

Las propuestas incluyen desde alternativas
Las propuestas incluyen desde alternativas vegetarianas hasta versiones clásicas con carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de jamón cocido, queso fresco y rúcula aporta un perfil clásico con un toque vegetal.

Ingredientes:

  • 2 rebanadas de pan de molde
  • 2 fetas de jamón cocido
  • 2 fetas de queso fresco
  • Un puñado de rúcula
  • 1 cucharada de mostaza suave

Paso a paso:

  1. Untar la mostaza sobre una rebanada de pan.
  2. Poner las fetas de jamón y queso.
  3. Añadir las hojas de rúcula.
  4. Tapar con la otra rebanada.

6. De huevo y espinaca

Las comidas frescas y ligeras
Las comidas frescas y ligeras cobran protagonismo en la rutina veraniega (Captura de pantalla)

El huevo duro y la espinaca fresca conforman una alternativa rica en proteínas, fácil de preparar y apta para cualquier momento del día.

Ingredientes:

  • 2 rebanadas de pan integral
  • 2 huevos duros en rodajas
  • Hojas de espinaca fresca
  • 1 cucharada de yogur natural
  • Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Untar el yogur en una rebanada de pan.
  2. Añadir las rodajas de huevo.
  3. Poner las hojas de espinaca encima.
  4. Salpimentar y tapar con la otra rebanada.

7. De roast beef y pepinillos

Las recetas seleccionadas simplifican la
Las recetas seleccionadas simplifican la alimentación diaria sin resignar sabor ni variedad

El roast beef frío y los pepinillos en rodajas crean un sandwich con carácter, ideal para quienes prefieren sabores intensos y preparaciones frías.

Ingredientes:

  • 2 rebanadas de pan de centeno
  • 4 fetas de roast beef frío
  • 2 pepinillos en rodajas finas
  • 1 cucharada de mostaza de Dijon
  • Hojas de lechuga morada

Paso a paso:

  1. Untar la mostaza sobre una rebanada de pan.
  2. Añadir las fetas de roast beef.
  3. Poner las rodajas de pepinillos y las hojas de lechuga.
  4. Tapar con la otra rebanada.

Temas Relacionados

SandwichesVeranoRecetas fácilesVacacionesÚltimas noticiasVerano 2026 Argentina

Últimas Noticias

Cómo mantenerse hidratado en días de calor: consejos, riesgos y alimentos clave

Las altas temperaturas incrementan la pérdida de minerales a través de la transpiración. Especialistas explican cómo prevenir el agotamiento físico y a qué señales prestar atención

Cómo mantenerse hidratado en días

“Siempre habrá sillas vacías”: Gabriel Rolón y el desafío de aceptar que la felicidad es incompleta

En La Fórmula Podcast, el psicoanalista examina cómo el peso de las expectativas condiciona nuestra búsqueda de felicidad, y profundiza en la relación entre deseo, insatisfacción y frustración. En este episodio, Rolón analiza la imposibilidad de colmar todas nuestras aspiraciones, el impacto de la infancia en la construcción del deseo y la influencia de la mirada ajena y los mandatos familiares. Además, introduce el concepto de “faltacidad” para explicar por qué la plenitud solo es posible cuando aceptamos convivir con algunas faltas

“Siempre habrá sillas vacías”: Gabriel

Amanda Seyfried sorprende en las alfombras rojas: siete looks que resumen su estilo versátil y audaz

Desde terciopelo negro a tonos metálicos vibrantes, la actriz ha elegido propuestas únicas y llamativas

Amanda Seyfried sorprende en las

Pensar en exceso: el impacto del “overthinking” en el bienestar y los consejos de expertos para gestionarlo

Se trata de un ciclo que puede agotar y desconectar del presente. En diálogo con Infobae, profesionales describen cómo surge y qué recursos existen para afrontarlo

Pensar en exceso: el impacto

Cocina italiana: los secretos de los chefs para lograr sabores que son patrimonio de la humanidad

La excelencia de la materia prima y el respeto por el producto son los requisitos indispensables para garantizar la autenticidad de esta tradición culinaria que prioriza la simpleza en el plato

Cocina italiana: los secretos de
DEPORTES
El día que Michael Jordan

El día que Michael Jordan reveló su íntima relación con Kobe Bryant tras su trágica muerte: “Tuve un hermano menor”

15 frases de Úbeda tras el debut de Boca: el valor del triunfo ante Riestra, la llegada de Ascacíbar y preocupación por Janson

Furia en el Mundial de Ski Cross: sufrió una caída que lo eliminó de los cuartos y encaró a su rival mientras brindaba una entrevista

Nacho Arce reveló la peculiar estrategia que utilizó para quedarse con la camiseta de Paredes: el recuerdo de su paso en la Selección

El argentino Nico Varrone se lució en Daytona pese a la maniobra de un inglés que lo sacó de pista: se vienen sus tests de Fórmula 2

TELESHOW
El Oficial Gordillo vibra en

El Oficial Gordillo vibra en Carlos Paz, entre la familia y su nuevo show: “Estamos en nuestro mejor momento”

Las románticas fotos de Adrián Suar y Rocío Robles en Punta del Este

Rusherking recordó el auto que le regaló a la China Suárez y qué pasó cuando se separaron: “Fue todo un quilombo”

Nazarena Vélez, sincera sobre el romance del Chyno Agostini y La Tana: “Yo a esa edad me estaba casando por segunda vez”

El conmovedor gesto de Antonio Gasalla con Nazareno Mottola: “Yo no tenía techo”

INFOBAE AMÉRICA

“Marty Supreme” genera debate por

“Marty Supreme” genera debate por su representación de la identidad judía

“Offline es el nuevo lujo”: la moda de desconectarse llega a las redes sociales

La verdadera historia sobre Harry Truman y la bomba atómica

La belleza de la semana: Cuatro miradas artísticas que reinventan el verano

Un ferry naufragó en Filipinas con más de 350 personas a bordo: al menos 15 muertos y decenas de desaparecidos