Sándwiches frescos para el verano: siete recetas fáciles y rápidas

Las recetas de sandwiches frescos se convierten en aliadas durante el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses de verano y calor, las comidas ágiles y frescas cobran protagonismo en la rutina cotidiana. Los sándwiches se posicionan como una alternativa práctica y versátil, resolviendo desde almuerzos hasta cenas con ingredientes accesibles y preparaciones fáciles.

A continuación, siete recetas especialmente pensadas para quienes buscan opciones rápidas y sabrosas en sus días de descanso.

1. Caprese

Inspirado en la gastronomía italiana, el sandwich caprese reúne ingredientes frescos y un sabor equilibrado, ideal para los días más calurosos.

Ingredientes:

2 rebanadas de pan de campo

1 tomate grande en rodajas

100 g de mozzarella fresca en rodajas

Hojas de albahaca

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta

Paso a paso:

Añadir las rodajas de mozzarella y tomate sobre una rebanada de pan. Poner hojas de albahaca encima. Rociar con aceite de oliva, sal y pimienta. Tapar con la otra rebanada y presionar suavemente.

2. De pollo y palta

El pollo cocido y el aguacate ofrecen una opción nutritiva y refrescante para cualquier comida.

Ingredientes:

2 rebanadas de pan integral

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada

½ aguacate en rodajas

2 hojas de lechuga

1 cucharada de mayonesa

Sal y pimienta

Paso a paso:

Untar la mayonesa en una rebanada de pan. Poner las hojas de lechuga. Añadir el pollo desmenuzado y las rodajas de aguacate. Salpimentar y cubrir con la otra rebanada.

3. De hummus y vegetales

Esta versión vegetariana combina hummus y vegetales frescos, resultando en una alternativa ligera y llena de sabor.

Ingredientes:

2 rebanadas de pan multicereal

3 cucharadas de hummus

½ pepino en rodajas finas

1 zanahoria rallada

Brotes de alfalfa

Paso a paso:

Untar el hummus en ambas rebanadas de pan. Añadir las rodajas de pepino sobre una rebanada. Poner la zanahoria rallada y los brotes de alfalfa. Tapar con la otra rebanada.

4. De atún y aceitunas

El atún enlatado y las aceitunas negras forman un relleno sabroso y práctico, perfecto para resolver una comida en minutos.

Ingredientes:

2 rebanadas de pan blanco

1 lata de atún en agua, escurrida

5 aceitunas negras picadas

1 cucharada de mayonesa

2 hojas de lechuga

Paso a paso:

Mezclar el atún con las aceitunas y la mayonesa. Añadir las hojas de lechuga sobre una rebanada de pan. Poner la mezcla de atún encima. Tapar con la otra rebanada.

5. De jamón, queso y rúcula

La combinación de jamón cocido, queso fresco y rúcula aporta un perfil clásico con un toque vegetal.

Ingredientes:

2 rebanadas de pan de molde

2 fetas de jamón cocido

2 fetas de queso fresco

Un puñado de rúcula

1 cucharada de mostaza suave

Paso a paso:

Untar la mostaza sobre una rebanada de pan. Poner las fetas de jamón y queso. Añadir las hojas de rúcula. Tapar con la otra rebanada.

6. De huevo y espinaca

El huevo duro y la espinaca fresca conforman una alternativa rica en proteínas, fácil de preparar y apta para cualquier momento del día.

Ingredientes:

2 rebanadas de pan integral

2 huevos duros en rodajas

Hojas de espinaca fresca

1 cucharada de yogur natural

Sal y pimienta

Paso a paso:

Untar el yogur en una rebanada de pan. Añadir las rodajas de huevo. Poner las hojas de espinaca encima. Salpimentar y tapar con la otra rebanada.

7. De roast beef y pepinillos

Las recetas seleccionadas simplifican la alimentación diaria sin resignar sabor ni variedad

El roast beef frío y los pepinillos en rodajas crean un sandwich con carácter, ideal para quienes prefieren sabores intensos y preparaciones frías.

Ingredientes:

2 rebanadas de pan de centeno

4 fetas de roast beef frío

2 pepinillos en rodajas finas

1 cucharada de mostaza de Dijon

Hojas de lechuga morada

Paso a paso:

Untar la mostaza sobre una rebanada de pan. Añadir las fetas de roast beef. Poner las rodajas de pepinillos y las hojas de lechuga. Tapar con la otra rebanada.