Sándwiches frescos para el verano: siete recetas fáciles y rápidas

Durante los meses de verano y calor, las comidas ágiles y frescas cobran protagonismo en la rutina cotidiana. Los sándwiches se posicionan como una alternativa práctica y versátil, resolviendo desde almuerzos hasta cenas con ingredientes accesibles y preparaciones fáciles.
A continuación, siete recetas especialmente pensadas para quienes buscan opciones rápidas y sabrosas en sus días de descanso.
1. Caprese
Inspirado en la gastronomía italiana, el sandwich caprese reúne ingredientes frescos y un sabor equilibrado, ideal para los días más calurosos.
Ingredientes:
- 2 rebanadas de pan de campo
- 1 tomate grande en rodajas
- 100 g de mozzarella fresca en rodajas
- Hojas de albahaca
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Añadir las rodajas de mozzarella y tomate sobre una rebanada de pan.
- Poner hojas de albahaca encima.
- Rociar con aceite de oliva, sal y pimienta.
- Tapar con la otra rebanada y presionar suavemente.
2. De pollo y palta
El pollo cocido y el aguacate ofrecen una opción nutritiva y refrescante para cualquier comida.
Ingredientes:
- 2 rebanadas de pan integral
- 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- ½ aguacate en rodajas
- 2 hojas de lechuga
- 1 cucharada de mayonesa
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Untar la mayonesa en una rebanada de pan.
- Poner las hojas de lechuga.
- Añadir el pollo desmenuzado y las rodajas de aguacate.
- Salpimentar y cubrir con la otra rebanada.
3. De hummus y vegetales
Esta versión vegetariana combina hummus y vegetales frescos, resultando en una alternativa ligera y llena de sabor.
Ingredientes:
- 2 rebanadas de pan multicereal
- 3 cucharadas de hummus
- ½ pepino en rodajas finas
- 1 zanahoria rallada
- Brotes de alfalfa
Paso a paso:
- Untar el hummus en ambas rebanadas de pan.
- Añadir las rodajas de pepino sobre una rebanada.
- Poner la zanahoria rallada y los brotes de alfalfa.
- Tapar con la otra rebanada.
4. De atún y aceitunas
El atún enlatado y las aceitunas negras forman un relleno sabroso y práctico, perfecto para resolver una comida en minutos.
Ingredientes:
- 2 rebanadas de pan blanco
- 1 lata de atún en agua, escurrida
- 5 aceitunas negras picadas
- 1 cucharada de mayonesa
- 2 hojas de lechuga
Paso a paso:
- Mezclar el atún con las aceitunas y la mayonesa.
- Añadir las hojas de lechuga sobre una rebanada de pan.
- Poner la mezcla de atún encima.
- Tapar con la otra rebanada.
5. De jamón, queso y rúcula
La combinación de jamón cocido, queso fresco y rúcula aporta un perfil clásico con un toque vegetal.
Ingredientes:
- 2 rebanadas de pan de molde
- 2 fetas de jamón cocido
- 2 fetas de queso fresco
- Un puñado de rúcula
- 1 cucharada de mostaza suave
Paso a paso:
- Untar la mostaza sobre una rebanada de pan.
- Poner las fetas de jamón y queso.
- Añadir las hojas de rúcula.
- Tapar con la otra rebanada.
6. De huevo y espinaca
El huevo duro y la espinaca fresca conforman una alternativa rica en proteínas, fácil de preparar y apta para cualquier momento del día.
Ingredientes:
- 2 rebanadas de pan integral
- 2 huevos duros en rodajas
- Hojas de espinaca fresca
- 1 cucharada de yogur natural
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Untar el yogur en una rebanada de pan.
- Añadir las rodajas de huevo.
- Poner las hojas de espinaca encima.
- Salpimentar y tapar con la otra rebanada.
7. De roast beef y pepinillos
El roast beef frío y los pepinillos en rodajas crean un sandwich con carácter, ideal para quienes prefieren sabores intensos y preparaciones frías.
Ingredientes:
- 2 rebanadas de pan de centeno
- 4 fetas de roast beef frío
- 2 pepinillos en rodajas finas
- 1 cucharada de mostaza de Dijon
- Hojas de lechuga morada
Paso a paso:
- Untar la mostaza sobre una rebanada de pan.
- Añadir las fetas de roast beef.
- Poner las rodajas de pepinillos y las hojas de lechuga.
- Tapar con la otra rebanada.