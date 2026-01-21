Millie Bobby Brown revolucionó la moda con su nuevo look: el giro fashionista de la actriz de Stranger Things

La actriz fue reconocida como Personality of the Year durante la gala en Riad, consolidando su estatus internacional (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things, consolidó su presencia en la moda gracias a su capacidad para reinventarse en cada etapa de su carrera. El ejemplo más reciente de esta transformación se apreció en la alfombra roja de los Joy Awards 2026 en Riad, donde la actriz sorprendió con un cambio radical, un corte bob castaño.

El nuevo look, realizado por el estilista Pete Burkill, redefine la identidad visual de la actriz. El cabello, cortado justo a la altura de la mandíbula, presenta ondas ligeras distribuidas de forma natural, con una raya lateral suave que despeja el rostro y un flequillo integrado en el peinado.

El tono castaño claro aporta frescura y naturalidad, alejándose de los rubios platinados y las melenas largas que lució en años anteriores.

El maquillaje refuerza el impacto del corte bob. Millie optó por una piel luminosa, mirada definida y un labial rojo intenso que aporta carácter y contraste. Esta elección realza la frescura del peinado y armoniza con la elegancia del vestuario, logrando una imagen equilibrada que transmite seguridad y una actitud audaz frente al cambio.

El corte bob castaño de Millie Bobby Brown simboliza un giro audaz en su imagen pública y profesional (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En cuanto al vestuario, la actriz eligió un vestido largo de alta costura de Tamara Ralph, de la colección Otoño/Invierno 2025-2026. El diseño, en tono plateado, presenta un escote drapeado tipo cowl y hombros ligeramente caídos, acompañado por aplicaciones florales blancas que envuelven la cadera y la falda.

El tejido brillante intensificó el conjunto y la presencia de la actriz en la alfombra roja. Completó el look con pendientes largos de diamantes.

La presencia de Millie Bobby Brown en los Joy Awards 2026 marcó tendencia con un vestido de alta costura y peinado renovado (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La elección de este peinado y vestuario coincide con un momento clave en la vida de la actriz. Acaba de cerrar una década interpretando a Eleven en Stranger Things, ha lanzado su propia marca de moda y atraviesa una nueva etapa personal tras su reciente maternidad y matrimonio con Jake Bongiovi.

Durante la gala, Millie Bobby Brown fue reconocida como Personality of the Year, ocasión en la que reemplazó el vestido plateado por otro diseño de Tamara Ralph: un vestido rosa empolvado con plumas, manteniendo el mismo corte bob y demostrando su versatilidad.

Más looks de Millie Bobby Brown

El recorrido estilístico de Millie Bobby Brown abarca desde melenas rubias hasta peinados cortos y looks experimentales (REUTERS/Isabel Infantes)

La trayectoria estilística de Millie Bobby Brown recorre la experimentación y la diversidad. En los BRIT Awards 2025, la actriz eligió un vestido largo de malla metálica plateada, con escote profundo y drapeado en la parte delantera, acompañado por una capucha del mismo tejido y un cinturón de cadena fina.

Para ese evento, llevó el cabello rubio platinado, largo y suelto, peinado en ondas suaves y con raya al centro. El maquillaje fue natural, resaltando su juventud y frescura, y los accesorios discretos completaron el aire moderno del conjunto.

En la alfombra roja de los Golden Globe Awards de 2017 Millie optó por un vestido corto de tul transparente con aplicaciones plateadas en forma de lentejuelas y flecos. El diseño presentaba escote recto con tul nude y mangas caídas.

La versatilidad de Millie Bobby Brown se refleja en su capacidad para alternar estilos y sorprender en cada aparición pública (Credit Image: © Famous/Ace Pictures via ZUMA Press)

El peinado, completamente distinto, consistió en un cabello corto, liso y peinado hacia atrás con raya lateral marcada. Este estilo enmarcaba el rostro y dejaba al descubierto el cuello y los hombros, generando un contraste notable con la textura y el brillo del vestido. Las sandalias plateadas decoradas con flores y el entorno dorado de la alfombra roja completaron el conjunto.

En otros eventos y estrenos, Millie Bobby Brown alternó entre vestidos de inspiración corsé, tejidos translúcidos y detalles de plumas o encaje.

Millie Bobby Brown en la premiere de "Stranger Things" (REUTERS/Daniel Cole)

Los peinados variaron desde recogidos altos con mechones sueltos en la parte frontal, hasta melenas sueltas con ondas o rayas marcadas al centro. Uno de sus looks más recordados fue un vestido negro con escote profundo y plumas, acompañado de un moño alto y sortijas plateadas en sus manos.