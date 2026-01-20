Teletrabajo y salud mental: las 4 razones por las que algunas personas rinden peor trabajando desde casa, según un psicólogo

El teletrabajo redefine el entorno laboral al ofrecer flexibilidad horaria y eliminar los traslados diarios, pero introduce nuevos desafíos para la motivación y la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teletrabajo se estableció como uno de los cambios laborales más significativos de los últimos 10 años. Entre sus principales ventajas destacan la flexibilidad horaria, la eliminación de los traslados diarios y una mayor autonomía.

A pesar de la promesa de libertad, un número creciente de trabajadores enfrenta efectos menos evidentes que repercuten en la motivación, la salud mental y el rendimiento profesional.

Un análisis realizado por el psicólogo Mark Travers para Forbes advirtió que el trabajo remoto no resulta igual para todos. Las investigaciones indican que ciertas personalidades y estilos de trabajo presentan mayores dificultades cuando la oficina se traslada al hogar. Aislamiento, agotamiento emocional y obstáculos para desconectar figuran entre los riesgos principales identificados.

1. Falta de energía social y aislamiento emocional

Travers señaló como factor relevante la pérdida de interacción social cotidiana. El trabajo presencial ofrece microinteracciones constantes, conversaciones informales, rutinas compartidas, contacto visual, que cumplen una función central en la regulación emocional y la motivación.

Estudios recientes asocian el trabajo remoto sostenido con mayores niveles de aislamiento social, ansiedad y síntomas de depresión entre los empleados (Crédito: Freepik)

Un estudio publicado en Healthcare, asoció el teletrabajo sostenido con niveles elevados de aislamiento, ansiedad, depresión, menor satisfacción laboral y una disminución en el compromiso con las tareas.

La ausencia de estímulos sociales propios de la oficina afecta sobre todo a personas extrovertidas, con alta empatía, que obtienen energía de los espacios compartidos o que se encuentran en etapas iniciales de su carrera y dependen de orientación profesional.

Según el piscólogo, aunque algunos trabajadores logran compensar esta carencia mediante rituales sociales planificados, persiste para muchos la desconexión emocional, lo que se traduce en desmotivación y sensación de invisibilidad profesional.

2. Límites difusos entre trabajo y vida personal

Otro problema central del trabajo remoto radica en la falta de fronteras claras entre la jornada laboral y el tiempo personal. Cuando el hogar se convierte en oficina, desaparecen las señales externas que marcan el inicio y el final del trabajo.

La falta de límites entre la vida laboral y personal representa una de las principales dificultades del teletrabajo, afectando el equilibrio emocional y la satisfacción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajadores remotos reportan frecuentemente dificultades para desconectarse a nivel psicológico. Entre los indicadores habituales se encuentran la culpa al no estar trabajando, la revisión constante del correo electrónico fuera de horario y la extensión involuntaria de la jornada laboral.

Un análisis de 2024, publicado en el Journal of Occupational Health, observó que durante períodos intensivos de teletrabajo muchos empleados enfrentaron mayor carga laboral, separación más compleja entre lo profesional y lo personal, así como incremento de responsabilidades domésticas, especialmente en hogares con hijos o espacios reducidos.

De acuerdo con el análisis de Travers, estos factores contribuyen al desgaste emocional y al desequilibrio entre vida laboral y personal.

3. Impacto en la colaboración y la creatividad

Si bien el trabajo remoto reduce interrupciones, también limita los intercambios espontáneos que alimentan la creatividad colectiva. En entornos donde la coordinación, la retroalimentación inmediata y el ritmo compartido resultan esenciales, la distancia física introduce obstáculos relevantes.

El trabajo remoto dificulta la colaboración y la creatividad en equipos numerosos debido a la ausencia de intercambios espontáneos y señales no verbales (Imagen ilustrativa Infobae)

Un estudio sobre equipos de desarrollo de software indicó que los grupos remotos o híbridos enfrentan mayores dificultades para coordinar tareas, construir confianza y mantener una comunicación fluida. La carencia de señales no verbales y de conversaciones informales derivó en malentendidos, menor satisfacción laboral y objetivos menos claros.

De modo similar, una encuesta global citada por Forbes reveló que, aunque las tareas individuales se mantienen en modalidad remota, los proyectos de innovación y colaboración compleja tienden a verse afectados, sobre todo en equipos numerosos. Las limitaciones comunicacionales surgen como un freno recurrente para el trabajo creativo conjunto.

4. Estrés, agotamiento y desgaste emocional

Travers también señaló que el teletrabajo puede intensificar el estrés y el agotamiento, sobre todo cuando se implementa sin estructuras definidas ni apoyo organizacional. Para algunas personas, la autonomía se transforma en confusión, sobrecarga constante y fatiga emocional.

El trabajo remoto mal planificado incrementa el riesgo de agotamiento profesional, insatisfacción laboral y deterioro del bienestar psicológico. Travers sostiene en su columna para Forbes que sentirse más exhausto tras una jornada remota que después de un día en la oficina puede señalar una desalineación entre la persona y el entorno laboral.

La falta de lineamientos claros y apoyo organizacional eleva el riesgo de agotamiento y desgaste emocional (Crédito: Freepik)

En este contexto, el teletrabajo potencia habilidades como la autorregulación y la tolerancia a la soledad, pero también expone vulnerabilidades cuando el cerebro requiere estimulación social, estructura externa y límites precisos.

Según el análisis presentado, no se trata de una deficiencia individual, sino de una incompatibilidad entre modalidad laboral, personalidad y circunstancias.

El informe de Forbes plantea, a partir del enfoque de Travers, que estos hallazgos funcionen como una guía para ajustar la modalidad laboral, ya sea a través de esquemas híbridos o de espacios presenciales con mayor estructura y estímulo social.