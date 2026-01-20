Maru Botana y Donato De Santis cocinaron juntos en Uruguay: cómo revolucionaron la gastronomía de verano

Lucas Bustos, Donato De Santis y Maru Botana encabezaron un almuerzo especial

Durante el verano en Uruguay, la gastronomía se convierte en núcleo de encuentro e innovación, ya que es una plataforma para que chefs nacionales e internacionales exploren nuevas propuestas y brinden experiencias únicas.

Este fenómeno, marcado por la interacción creativa entre cocineros y comensales, transforma la cocina en un pilar central de la temporada estival, fortaleciendo su rol tanto como atractivo turístico como medio de celebración colectiva.

En este contexto, la presencia de Lucas Bustos, Donato De Santis y Maru Botana en el Valle Edén adquirió significado propio en la agenda veraniega.

El menú diseñado por Lucas Bustos y Donato De Santis giró en torno a la versatilidad del aceite de oliva extra virgen, con platos como arancinis con oliva y mandarina, empanadas de corvina fritas, camarones con emulsión cítrica y picaña cocida durante siete horas, todos ellos pensados para resaltar distintas facetas del producto

Los tres referentes de la escena culinaria llevaron adelante un almuerzo en Lote 8, espacio enclavado entre sierras, olivares y viñedos, cuyo entorno remite directamente al Mediterráneo.

El clima acompañó la jornada, luego de un viaje desde Punta del Este que alternó sol y nubes, hasta que finalmente el cielo se despejó en el momento de la llegada, enmarcando el evento en un ambiente de calidez y conexión con la naturaleza.

El menú, concebido y elaborado por Lucas Bustos —chef de Gurisa— y Donato De Santis, buscó explorar y resaltar la versatilidad del aceite de oliva extra virgen como elemento central. La propuesta incluyó arancinis con oliva y mandarina, empanadas de corvina fritas, camarones con emulsión cítrica y oliva y picaña cocida durante siete horas servida con puré de papas. Cada preparación procuró respetar la esencia del aceite de oliva y exponer sus distintas facetas en términos de temperatura y textura.

La reunión destacó el valor de la autenticidad, el intercambio y la memoria en la gastronomía

El acompañamiento enológico provino exclusivamente de bodegas uruguayas, con varietales como Albariño y Tannat. Para los cocineros, la elección del aceite de oliva no responde únicamente a sus propiedades culinarias, sino que encierra un significado más profundo. Como precisaron durante el encuentro: “El aceite de oliva no es solo grasa: es identidad, es memoria, es paisaje”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Maru Botana, quien eligió evocar el espíritu de la cocina hogareña argentina a través de una mesa dulce

El cierre del almuerzo estuvo en manos de Maru Botana, quien optó por plasmar una dimensión más íntima y familiar en la mesa dulce que compartió junto a sus hijos. La repostería ofreció tortas caseras cargadas de texturas, donde el dulce de leche, el chocolate, las frutas, los merengues, las mousses y las ganaches ocuparon un lugar protagónico, evocando el espíritu cotidiano de la cocina hogareña argentina y trasladando esa atmósfera al entorno rural del Valle Edén.

El clima acompañó la jornada de los chefs en Valle Edén

Esta reunión gastronómica, mucho más que un encuentro de chefs, se presentó como una experiencia sensorial en la que tres figuras representativas decidieron coincidir para celebrar los valores universales de la cocina: la autenticidad, el intercambio y la memoria.

Durante el verano en Uruguay, la cocina se consolida como un espacio de innovación y encuentro

Este tipo de eventos cobra especial relevancia en el verano con la creatividad de exponentes de la alta cocina, quienes organizan cenas colaborativas, festivales y talleres para el público. La oferta culinaria se integra así a la temporada estival y favorece el flujo de visitantes interesados tanto en la naturaleza local como en las nuevas tendencias gastronómicas.

Maru Botana disfruta el verano junto a sus hijos en Uruguay

El verano de Maru Botana en Punta del Este

En paralelo a esta agenda profesional, Maru Botana y su familia ratificaron Punta del Este como su destino predilecto para el descanso estival. Las imágenes de sus días al aire libre reflejan la vitalidad y la calidez propias de la cocinera, quien disfruta la playa acompañada por su hija Sofía Solá. La rutina diaria en La Brava, José Ignacio, alterna momentos de relax junto al mar, charlas al sol y complicidad madre e hija, invitando al disfrute sin concesiones.

El álbum familiar se nutre de postales matutinas en las que Maru y Sofía se sumergen en el agua y comparten risas en las olas, con la piel dorada por el sol y el cabello mojado, trasladando a la vida cotidiana el mismo espíritu celebratorio y genuino que la cocinera reivindicó en la mesa dulce del Valle Edén.