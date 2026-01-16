Teleshow

Maru Botana y Sofía Solá: días de playa, mate y complicidad en Punta del Este

La cocinera y su familia volvieron a elegir la ciudad costera para sus vacaciones de verano y gozaron a pleno de La Brava, José Ignacio

Maru Botana y Sofía Solá:
Maru Botana y Sofía Solá: días de playa, mate y complicidad en Punta del Este (RSFotos)

Maru Botana y su familia volvieron a elegir Punta del Este como escenario para sus vacaciones de verano, y las imágenes de sus días en la costa uruguaya transmiten la calidez, el movimiento y la alegría que caracterizan cada uno de sus veranos. Acompañada por su hija Sofía Solá, la cocinera lleva adelante una rutina de playa en la que se entremezclan los momentos de relax, las charlas al sol y la complicidad madre e hija. La familia fue captada por las cámaras de Teleshow en un día a pura relajación.

La pastelera y su familia eligieron La Brava, José Ignacio para esta nueva aventura de verano. Las postales del día arrancan con Maru disfrutando del mar. Junto a ella está una de sus hijas y ambas se sumergen en el agua, nadando juntas y riendo entre las olas, con el cabello mojado y la piel salpicada por el sol.

Por otro lado, su otra hija, Sofía, con un bikini negro, se muestra cómoda y espontánea, mientras Maru, con una malla enteriza en tonos marrón y beige y un collar celeste, transmite energía y vitalidad. La escena se completa con la orilla a pocos metros y el bullicio de la playa de fondo, donde otros veraneantes también aprovechan el día.

Al salir del agua, Maru camina por la arena y se cruza con un perro que la acompaña unos pasos, sumando una cuota de ternura a la jornada. La cocinera se acomoda el cabello hacia atrás y sonríe, reflejando el disfrute simple de los días frente al mar. Sofía se une a su madre y juntas se integran al resto del grupo, donde amigas y familiares se distribuyen en reposeras, toallas y sombreros de ala ancha, rodeados de bolsos, sandalias y botellas de agua.

Maru y su hija eligieron
Maru y su hija eligieron La Brava de José Ignacio
La pastelera fue preparada para
La pastelera fue preparada para pasar varias horas en la playa
Maru fue por una enteriza
Maru fue por una enteriza con aberturas en los costados y la espalda

El clima de la playa se mantiene animado y distendido. Maru y Sofía comparten mate, alternan posiciones entre la arena y las reposeras, y conversan con amigas que se aplican protector solar o se conectan al teléfono móvil. Sofía, arrodillada sobre su toalla, prepara el mate y observa el ir y venir de los veraneantes mientras Maru habla animadamente y se ríe a carcajadas, mostrando la espontaneidad que la caracteriza tanto en la televisión como en su vida cotidiana.

La playa está repleta de familias y grupos de amigos, con sombrillas blancas y de colores que dan sombra al mediodía. El fondo de cada imagen muestra el paisaje clásico de Punta del Este: mar azul, arena fina y una multitud que disfruta del verano. La presencia de Sofía Solá, la hija de Maru, aporta frescura y una nueva generación al álbum familiar, mientras madre e hija comparten charlas, mate y la tranquilidad de estar juntas.

En los momentos de descanso, eligió sentarse en una reposera de color blanco para disfrutar del sol, acompaña por su amiga, mientras Sofía se integra a la ronda o aprovecha para leer y conversar. La combinación de rutinas sencillas, naturaleza y afecto familiar se convierte en la esencia de estas vacaciones, que encuentran en la playa el escenario ideal para crear recuerdos y reforzar lazos.

Sofía eligió una bikini de
Sofía eligió una bikini de color negra y el mate se convirtió en su aliado
Maru aprovechó para gozar a
Maru aprovechó para gozar a pleno del mar
La cocinera y su hija
La cocinera y su hija disfrutaron del sol de la ciudad esteña (RSFotos)

Las escenas de Maru Botana y Sofía Solá en Punta del Este resumen la esencia de un verano familiar: tiempo compartido, charlas interminables al sol y la alegría simple de disfrutar de la naturaleza junto a los seres queridos. Entre mates, risas y baños de mar, madre e hija construyen recuerdos imborrables en un entorno que invita al relax y refuerza los lazos afectivos. Así, Punta del Este se transforma en el escenario perfecto para celebrar la cercanía y la complicidad de una familia que prioriza el encuentro y los pequeños placeres de la vida al aire libre.

