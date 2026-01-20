Coletas, trenzas y ondas naturales: los peinados elegidos por las celebridades en la playa

La tendencia de los peinados prácticos domina los looks veraniegos de las celebridades argentinas

La temporada de verano invita a renovar estilos y a buscar la comodidad sin perder el toque personal en los looks. Entre las famosas argentinas, los peinados se convirtieron en auténticos protagonistas, marcando tendencia tanto en la playa como en eventos nocturnos.

Los recogidos prácticos, los accesorios llamativos y las texturas naturales se combinan para lograr looks frescos, sofisticados y adaptables a cualquier plan estival.

A continuación, un repaso por los peinados de la temporada de cinco famosas.

Los recogidos altos y los accesorios coloridos marcan la pauta en la moda de verano (@stephaniedemner)

En sus recientes apariciones en la costa argentina, Stephanie Demner apostó por un peinado que resuelve varios desafíos del verano: la coleta alta. Este estilo recoge todo el cabello hacia atrás, dejando algunos mechones sueltos a los lados, lo que suaviza el contorno del rostro y aporta un aire fresco.

El resultado es una imagen pulida, perfecta para resistir el viento marino o las temperaturas elevadas. Demner complementó este look con un bikini de estampados vibrantes y accesorios dorados, pendientes de aro y anteojos de sol de gran tamaño.

Las famosas argentinas como Cadela Ruggeri apuestan por estilos adaptables para la playa y la noche (@caleruggeri)

Candela Ruggeri optó por un estilo que añade un guiño romántico a la funcionalidad: el rodete bajo sujeto con una pinza decorativa. La modelo eligió un broche de gran tamaño en forma de flor blanca, que se convierte en el punto focal de su look.

Al dejar algunos mechones sueltos, el peinado gana dinamismo y evita la rigidez. El look fue acompañado de prendas ligeras, con un suéter de punto en tonos neutros y bikini claro que asomaron sutilmente. Los pendientes circulares dorados y anteojos negros completaron el conjunto.

Las ondas naturales y los peinados sueltos reflejan el espíritu libre de la temporada (@lauritafernandez)

Entre las variantes más relajadas, Laurita Fernández eligió el cabello suelto con ondas naturales. El peinado se destacó por el volumen y el movimiento, resultado de llevar el cabello peinado hacia un lado y dejar que las ondas se formen de manera espontánea.

La apuesta por la naturalidad se refuerza con un mínimo de accesorios, permitiendo que el peinado sea el protagonista. Además, optó por un bikini rojo de tirantes finos.

Las trenzas largas y los accesorios llamativos se convierten en símbolos de sofisticación y comodidad (@zaira.nara)

Para las noches de verano o eventos bajo techo, Zaira Nara se inclinó por un recogido que combina practicidad y sofisticación: la trenza larga y gruesa con raya al medio.

Este peinado, que descansa sobre el hombro, define y estructura el rostro, al tiempo que mantiene el cabello bajo control. Completó su look con un suéter fucsia y aros pequeños con un toque chic.

En un ambiente de fiesta, Pampita brilló con una versión sofisticada de la cola alta. El cabello perfectamente recogido hacia atrás, sin un solo mechón fuera de lugar, realzó sus facciones y deja el rostro completamente despejado.

La coleta alta y el rodete bajo resuelven los desafíos del calor y el viento en la costa (@pampitaoficial)

Acompañó este peinado con un conjunto claro de top y shorts con aplicaciones de encaje blanco y detalles calados, sumando elegancia y modernidad. Los accesorios, como el collar con dije de estrella de mar, la pulsera dorada y los pendientes de aro, completaron el estilismo.

Practicidad y personalización en los peinados de verano

A través de estos looks, se observa una tendencia clara entre las famosas argentinas: la búsqueda de peinados prácticos y personalizables que puedan adaptarse tanto a la playa como a la noche. La cola alta y el rodete bajo resuelven el problema del calor y el viento, mientras que los accesorios, como pinzas florales o joyería dorada, permiten imprimir un sello propio a cada look.

La trenza larga y las ondas naturales suman alternativas para quienes priorizan la definición o la soltura, demostrando que la variedad de estilos responde al deseo de equilibrar comodidad y presencia.

Los detalles, como la elección de accesorios llamativos o la preferencia por texturas naturales, refuerzan la idea de que el verano es una oportunidad para experimentar y destacar a través del peinado, sin dejar de lado la practicidad.