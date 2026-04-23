Economía

Por la baja del riesgo país, más provincias y empresas salen a buscar dólares frescos a Wall Street

Son más divisas que ingresarán al mercado local, permitiendo una mayor acumulación de reservas al Central. Un distrito y una compañía salen esta semana y se preparan otras colocaciones

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El endeudamiento externo por parte de empresas y provincias se aceleró desde las elecciones legislativas de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo país tuvo una baja sensible en las últimas dos semanas y quedó cerca de los 500 puntos básicos. Aunque todavía se trata de niveles altos para el Gobierno nacional, el mayor apetito por activos argentinos está siendo aprovechado por empresas y provincias.

De hecho, Chubut se sumará hoy a un listado cada vez más amplio de provincias que salieron a colocar deuda internacional. El monto del nuevo bono tiene un piso de USD 500 millones pero si las condiciones financieras acompañan podría estirarlo a USD 650 millones.

Uno de los atractivos del nuevo título es que estará garantizado por regalías hidrocarburíferas, lo que le da una certeza adicional de cobro a los inversores.

En los últimos meses, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos ya habían colocado entre fines de 2025 y principios de 2026 bonos en el mercado internacional, en todos los casos a tasas anuales de un digito en dólares.

Esas emisiones significaron un fuerte ingreso de divisas, que le permitieron al Banco Central acumular dólares a través de la intervención en el mercado cambiario. La entidad se acerca así a los USD 6.500 millones adquiridos en lo que va del año, muy por encima de las previsiones que se hacían para el primer cuatrimestre.

Al mismo tiempo, Edenor se sumó a las empresas que también aprovecharon el mejor clima internacional y el aumento del apetito por activos argentinos para volver al mercado. En el caso de la distribuidora de electricidad, consiguió USD 550 millones a una tasa de 9,75% anual. En los últimos meses ya hubo empresas como YPF, Pampa Energía y Banco Macro que lograron financiamiento en el mercado neoyorkino a través de la colocación de bonos a largo plazo (entre 5 y 10 años) y a rendimientos por debajo del 10 por ciento.

Tanto para las emisiones de provincias como empresas las tasas son sensiblemente menores a las disponibles para el Gobierno nacional en el mercado neoyorkino. La razón es que la Nación tuvo varios defaults en los últimos años (el último fue en 2020), mientras que las empresas lo evitaron en buena medida, al igual que muchas provincias que siguieron pagando las deudas regularmente. Hubo excepciones como la provincia de Buenos Aires, que también optó por reestructurar a la par de la administración nacional.

En la reunión de Primavera del FMI de la semana pasada, el Gobierno anunció la emisión de un acuerdo con el Banco Mundial para conseguir garantías que permitan un mejor acceso al financiamiento. El objetivo es conseguir préstamos de grandes bancos internacionales, que estén respaldados por organismos multilaterales. Esto bajaría sensiblemente la tasa de interés a la que puede acceder el país.

Luis “Toto” Caputo aseguró en diálogo con Infobae que sería posible acceder a tasas de 6% a 6,5% anual en dólares para un plazo de cinco años si se sale con financiamiento con estas características.

Este anunció aceleró la semana pasada la disminución de riesgo país, que se acomodó por debajo de los 550 puntos básicos. Además ayudó el mejor clima de los mercados que ya dejaron la guerra atrás. Los principales índices de Wall Street volvieron a máximos históricos.

Se trata de fuentes alternativas a las que accedería el Gobierno para asegurar los pagos de deuda que hay en lo que resta de 2026 y parte del 2027. Además de despejar el horizonte financiero, estas operaciones permitirán que el Central acumule más reservas. El objetivo es que los vencimientos se pague de manera creciente con nuevo financiamiento y no tanto acudiendo a las reservas.

De manera paralela, el Tesoro empezó a financiarse también en el mercado local con bonos cortos y bajas tasas de interés. En la licitación de la semana pasada, colocó el Bonar 2027 a 5% anual en dólares, mientras que por el Bonar 2028 pagó 8,20% anual. El plan es conseguir unos USD 4.000 millones a lo largo de todo 2026.

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