El futuro de la salud en Argentina: 24 sociedades médicas analizaron desafíos y oportunidades en un simposio

El sistema de salud argentino enfrenta inequidades marcadas y recursos humanos en crisis, según los expertos reunidos en la Academia Nacional de Medicina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro de la salud en Argentina fue puesto bajo la lupa en un simposio en la Academia Nacional de Medicina.

En el marco del Foro de Sociedades Médicas Argentinas se reunieron referentes de 24 entidades para analizar los desafíos estructurales y las oportunidades.

Durante el encuentro se expusieron diagnósticos y propuestas concretas. Se subrayó el impacto de la cobertura médica en la expectativa de vida, el agotamiento de los profesionales y la urgencia de colocar al paciente en el centro de las políticas sanitarias.

El simposio del Foro de Sociedades Médicas Argentinas reunió a referentes de 24 entidades para debatir reformas y desafíos del sistema nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los ejes centrales del simposio fue el reconocimiento de un sistema de salud fragmentado. El doctor Pablo Stutzbach, cardiólogo y expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, describió cómo la cobertura médica influye directamente en el pronóstico de vida en Argentina.

Esta observación se apoyó en un estudio dirigido por el doctor Hernán Cohen Arazi, publicado en la Revista Argentina de Cardiología, que mostró que los pacientes afiliados a PAMI presentan mayor mortalidad por infarto en comparación con aquellos con cobertura prepaga, cuyos resultados son comparables a los estándares europeos. Las obras sociales, en este contexto, se ubican en un punto intermedio.

El Licenciado Daniel Maceira, economista, afirmó que “un país que gasta casi el 11% de su PBI no puede decir que no le alcanza el dinero”. Al mismo tiempo, el doctor Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que el PBI se mantuvo estancado mientras la inflación en salud superó al índice de precios al consumidor general. El doctor Rubén Torres ilustró la inequidad federal con una frase que impactó en el auditorio: “En los países civilizados la gente se muere por el código genético; en nuestro país la gente se muere por el código postal, depende de dónde nace y de dónde vive”.

La revisión sobre el uso de los recursos también ocupó un lugar destacado. La doctora Viviana Rodríguez, infectóloga y especialista en calidad, expuso que “casi el 40% del dinero que invertimos lo tiramos literalmente en sobreproducción, transporte, esperas”. Para la experta, un sistema que no prioriza la prevención actúa como “un rico encubierto”, desperdiciando recursos que podrían optimizarse.

Factores que amenazan la permanencia y el bienestar del personal de salud

El simposio abordó la situación de los profesionales de la salud como un factor crítico para el futuro del sistema. Advirtieron sobre el desgaste de los médicos y señalaron que uno de cada dos no volvería a elegir la profesión.

Uno de cada dos médicos no volvería a elegir la profesión debido al desgaste laboral, según se advirtió durante el simposio nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coincidió el doctor Javier Polián, de la Sociedad Argentina de Medicina, quien alertó que el 65% de los profesionales sufre burnout (un síndrome de agotamiento vinculado al trabajo). Introdujo el concepto de “daño moral”, definido como el sufrimiento del profesional cuando no puede cumplir con sus expectativas éticas debido a los límites del sistema. Esta situación llevó a que el 75% de los médicos residentes haya considerado abandonar la carrera.

La Licenciada Silvina Mambrín resaltó otro aspecto estructural: la relación ideal de tres enfermeros por cada médico contrasta con el promedio argentino de solo 1,4. Esta brecha vuelve al sistema “clínicamente inseguro y financieramente insostenible”, según su presentación. Además, los organizadores del Foro de Sociedades Médicas Argentinas remarcaron que la escasez de recurso humano de excelencia agudizó los problemas, lo que antes se sobrellevaba por un excedente de profesionales calificados.

La importancia de la formación y el reconocimiento profesional también recibió atención. El doctor Gabriel Persi, vicepresidente de la Sociedad Neurológica Argentina, sostuvo, previo al encuentro, que cualquier reforma será insuficiente sin equipos bien formados, distribuidos y remunerados de acuerdo a su preparación. El simposio se propuso repensar la formación y la retención de profesionales en un contexto cada vez más desafiante.

El rol del paciente y la importancia de la prevención en la transformación sanitaria

El evento incorporó la perspectiva de los usuarios. Martín Petrocco, representante de asociaciones de pacientes, pidió contemplar “el valor de quien recibe la atención” en cualquier rediseño del sistema. Planteó que los usuarios pueden aportar a una medicina basada en valor y recalcó la importancia de no excluirlos en el proceso de reforma.

Redes coordinadas para infartos y ACV, tamizajes y prevención en enfermedades crónicas fueron presentados como ejemplos de soluciones efectivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre del simposio mostró consenso sobre la viabilidad de soluciones si existe organización. Se presentaron ejemplos de redes coordinadas para la atención de infartos y ACV, que lograron reducir mortalidad y discapacidad, así como tamizajes que permitieron erradicar el cáncer de cuello uterino. Las estrategias de prevención en obesidad, diabetes y salud renal también recibieron atención como caminos efectivos para optimizar los resultados sin aumentar el gasto.

El doctor Daniel Piñeiro, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la World Heart Federation, destacó la relevancia de las sociedades médicas como actores centrales para transformar el sistema. Citó un proverbio africano: “si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado”, aludiendo a la necesidad de cooperación y diálogo multisectorial.

El doctor Martín Oliva sumó que el rediseño del sistema requiere la participación de ministros de salud, educación, economía, representantes de COFESA, universidades públicas y privadas, y el Foro de Sociedades Médicas.

El impacto de la cobertura médica en la expectativa de vida fue uno de los temas clave en el encuentro de las sociedades científicas argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al concluir la jornada, el Foro de Sociedades Médicas Argentinas reafirmó su compromiso con el debate y la generación de propuestas.

La convocatoria incluyó a las siguientes sociedades: Asociación Argentina de Cirugía, Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Asociación Argentina de Oncología Clínica, Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, Asociación Argentina de Psiquiatras, Federación Argentina de Sociedades de ORL, Sociedad Argentina de Cardiología, Sociedad Argentina de Diabetes, Sociedad Argentina de Dermatología, Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Gastroenterología, Sociedad Argentina de Hepatología, Sociedad Argentina de Mastología, Sociedad Argentina de Medicina, Sociedad Argentina de Nefrología, Sociedad Argentina de Nutrición, Sociedad Argentina de Reumatología, Sociedad Argentina de Radiología, Sociedad Argentina de Trasplantes, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Sociedad Neurológica Argentina, Sociedad Argentina de Psoriasis y Sociedad de Obstetricia y Ginecología.