Las chances de que la economía argentina caiga en recesión se redujeron al 85%, según la Universidad Torcuato Di Tella

El índice Líder de la UTDT bajó la probabilidad de recesión al 85% en marzo de 2026 (Reuters)

La más reciente publicación del índice líder de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) reveló que la probabilidad de recesión en la economía argentina se redujo al 85% en marzo de 2026, tras un período en el que ese porcentaje llegó a ubicarse en niveles máximos. El índice Líder de la UTDT funciona como un indicador adelantado de la actividad económica y busca anticipar los cambios de tendencia en el ciclo local. Según los datos difundidos en los documentos correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2026, el indicador mostró variaciones relevantes en la probabilidad de recesión, que hasta enero se mantuvo en valores muy elevados.

En diciembre de 2025, la probabilidad de recesión se ubicó en 98,8%. En enero de 2026 alcanzó 99%, el registro más alto de la serie reciente. El informe mensual puntualizó que “la probabilidad de recesión se mantuvo en valores elevados durante la segunda mitad de 2025 y empezó a mostrar una tendencia a la baja en diciembre, acompañando la reversión parcial de las caídas en la serie tendencia-ciclo del EMAE”. Esa baja se reflejó en los informes posteriores, en los que el cálculo de la probabilidad siguió mostrando un descenso gradual. En febrero, el porcentaje retrocedió a 95,3% y en marzo descendió a 85%, según el documento de la institución académica.

La UTDT resaltó que la metodología utilizada para calcular la probabilidad de recesión implica que las variaciones se trasladan de manera paulatina. “Esta mejora se reflejó gradualmente en los informes mensuales, debido a que las probabilidades se calculan sobre la base de los valores del mes anterior, generando una baja progresiva y no abrupta”, consignó el informe. A pesar de la reducción, la probabilidad permaneció en niveles altos, lo que siguió señalando un entorno de riesgo para la economía local.

El índice Líder mostró otros movimientos en los primeros meses del año. En febrero de 2026, el valor del índice se ubicó en 124,71 puntos, con una variación mensual de 1,17%. En marzo la cifra subió a 125,53 puntos, equivalente a una variación mensual de 0,83%. El informe de la UTDT indicó que “el índice mostró una recuperación en febrero y marzo tras la caída registrada en enero”. Este comportamiento acompañó la reducción en la probabilidad de recesión, aunque la comparación interanual mantuvo cifras negativas: en febrero de 2026 el índice cayó 4,93% respecto a igual mes del año anterior, y en marzo la caída fue de 2,91% interanual.

El análisis del informe incluyó el índice de Difusión, que mide cuántas de las series componentes del índice Líder presentan variaciones positivas. En febrero, el índice de difusión se ubicó en 80% y en marzo bajó a 60%. Este indicador ayuda a dimensionar la amplitud de los movimientos en la economía y complementa la lectura de la probabilidad de recesión.

El indicador había llegado a 99% en enero y mostró tendencia descendente en los meses siguientes (UTDT)

La Universidad Torcuato Di Tella elabora el índice Líder a partir de un conjunto de variables macroeconómicas que permiten anticipar posibles cambios en el ciclo de actividad. Entre los componentes del índice se encuentran indicadores de producción industrial, consumo de energía eléctrica, despachos de cemento y patentamientos automotores, entre otras series clave para el entramado productivo nacional. El objetivo es captar señales tempranas sobre la dirección de la economía antes de que los datos oficiales de actividad reflejen esos cambios.

El antecedente publicado por Infobae el 20 de febrero de 2026 contextualizó el resultado del indicador. En esa nota se consignó que “Las chances de que la economía argentina caiga en recesión ya llegan al 99%, según la Universidad Di Tella”. Ese registro correspondió a la medición de enero de 2026, cuando el indicador marcó su punto máximo. A partir de entonces, los informes mensuales reflejaron la tendencia descendente.

El documento presentado por la UTDT señaló que la reducción en la probabilidad de recesión se vinculó con la reversión parcial de las caídas previas en la serie tendencia-ciclo del EMAE. El informe remarcó que “la mejora se reflejó gradualmente en los informes mensuales, ya que las probabilidades se calculan sobre la base de los valores del mes anterior, lo que genera una baja progresiva y no abrupta”.

La probabilidad de recesión constituye un dato de referencia para analistas, economistas y medios de comunicación, ya que ofrece una señal de alerta sobre la posible dirección de la actividad económica local. La metodología utilizada por la UTDT define la probabilidad como la chance de que el nivel de actividad económica experimente una contracción relevante durante los próximos meses, en función del comportamiento reciente de variables adelantadas.

El seguimiento de estos indicadores permite a distintos sectores anticipar posibles escenarios y ajustar sus expectativas. La evolución reciente mostró que, aunque la probabilidad de recesión disminuyó desde el máximo alcanzado en enero, el riesgo no desapareció y permaneció en valores altos. El contexto de la medición incluyó la recuperación parcial de algunos componentes del índice y la persistencia de caídas en términos interanuales.