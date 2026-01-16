Receta de pescado al horno mediterráneo, rápida y fácil

El pescado al horno mediterráneo es una opción perfecta para quienes buscan una comida rápida, saludable y llena de sabor. Esta receta aprovecha lo mejor de la cocina mediterránea: pescado fresco, vegetales coloridos, aceite de oliva, hierbas aromáticas y un toque de limón, todo cocido al horno en menos de una hora.
Es ideal para quienes desean disfrutar de una cena sabrosa y ligera, sin complicaciones y con ingredientes simples al alcance de la mano.
El origen del pescado al horno mediterráneo se remonta a la tradición culinaria de países como España, Italia, Grecia y el sur de Francia, donde el pescado fresco es el protagonista de la mesa.
Aprovechando ingredientes simples y sabrosos –aceite de oliva, tomates, aceitunas, ajo y hierbas aromáticas– se logra un plato colorido y fragante, perfecto para compartir en familia o con amigos.
Es una preparación versátil: se puede utilizar merluza, dorada, brótola, lenguado o el pescado blanco fresco de tu preferencia. Como acompañamiento, bastan unas papas asadas, arroz blanco o una ensalada verde.
Receta de pescado al horno mediterráneo
La receta de pescado al horno mediterráneo resulta ideal para quienes buscan comer sano sin sacrificar sabor ni tiempo. El pescado se cocina junto con una mezcla de vegetales, hierbas y un toque de limón, logrando una cocción pareja y jugosa.
La clave está en elegir un pescado fresco y en no excederse con la cocción, para que la carne quede firme y tierna.
En solo unos minutos de preparación y con ingredientes al alcance de la mano, es posible llevar a la mesa un plato digno de restaurante. Además, es una excelente opción para quienes están comenzando a incursionar en la cocina, ya que es prácticamente infalible.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Armado y condimentado: 5 minutos
- Cocción en horno: 20 minutos
Ingredientes
- 4 filetes de pescado blanco fresco (merluza, brótola, lenguado o similar)
- 1 cebolla morada pequeña
- 1 tomate grande o 2 medianos
- 1 pimiento rojo
- 1 limón
- 2 dientes de ajo
- 50 g de aceitunas negras descarozadas
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 ramita de perejil fresco
- 1 ramita de orégano fresco o 1 cucharadita seco
- Sal y pimienta negra a gusto
Cómo hacer pescado al horno mediterráneo, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C (moderado-fuerte).
- Disponer los filetes de pescado en una fuente para horno, previamente pincelada con un poco de aceite de oliva.
- Cortar la cebolla, el tomate y el pimiento en rodajas finas.
- Picar el ajo y esparcirlo sobre el pescado.
- Distribuir las rodajas de cebolla, tomate y pimiento sobre los filetes, alternando los colores.
- Agregar las aceitunas negras y rociar todo con el jugo de medio limón y el aceite de oliva.
- Condimentar con sal, pimienta, el orégano y el perejil picado.
- Cortar la otra mitad del limón en rodajas y colocar sobre el pescado.
- Llevar al horno por 20 minutos, revisando que el pescado esté cocido pero jugoso.
- Servir inmediatamente, decorando con más hierbas frescas si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones de tamaño estándar, ideal para una comida familiar o una cena entre amigos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de pescado al horno mediterráneo contiene aproximadamente:
- Calorías: 220
- Grasas: 9 g
- Grasas saturadas: 1,5 g
- Carbohidratos: 6 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 27 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pescado al horno mediterráneo se puede conservar en la heladera hasta 2 días, bien cubierto y refrigerado. Se recomienda recalentar solo una vez y consumirlo lo antes posible para disfrutar su mejor textura y sabor.