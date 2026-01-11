Tendencias

Premios Globos de Oro 2026: todos los looks de las celebridades en la alfombra roja

Figuras del cine y la televisión se encuentran en California para la esperada ceremonia. Tres diseñadores analizaron cada atuendo en diálogo con Infobae

Globos de Oro 2026, una
Globos de Oro 2026, una de las alfombras rojas más esperadas del año (Fotos: Reuters)

Las figuras más destacadas del cine y la televisión se encuentran este domingo en la 83ª edición de los Globos de Oro, evento que inaugura la temporada de premios. En la previa, la alfombra roja se convirtió en una de las pasarelas de moda más esperadas del año.

Infobae conversó con los diseñadores Gabriel Lage, Verónica de la Canal y Marcelo Senra para analizar los looks de la gran noche en el Beverly Hilton Hotel.

Los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026

Nick Jonas

Nick Jonas y un look
Nick Jonas y un look clásico para la noche

“Me parece divino. Está correcto y se ve que es un esmoquin bastante contemporáneo por las solapas más anchas que se usan ahora”, destacó Senra sobre el look del cantante.

Zuri Hall

Zuri Hall fue una de
Zuri Hall fue una de las primeras celebridades en posar en la alfombra roja en la gala

“Elegante, distinguida y con estilo. Pelo y make up acordes al total look. Impecable”, apuntó De la Canal al analizar el atuendo de Zuri Hall.

Snoop Dogg

El artista Snoop Dogg
El artista Snoop Dogg

“Una mezcla un poco rara. No está mal pero no me agrada demasiado. La realización es impecable. Raso de seda y terciopelo”, consideró Lage sobre el look de Snoop Dogg.

Derek Hough

Derek Hough llevó una camisa
Derek Hough llevó una camisa blanca con cuello rígido y sin corbata

Derek Hough vistió un esmoquin negro de corte clásico con solapas anchas de raso y doble botonadura decorativa en la parte frontal.

Brittany Snow

Brittany Snow y una de
Brittany Snow y una de las llegadas más esperadas en la alfombra roja

“Se trata de una pieza trapecio con base de brocado y superposición de organza terminada con zócalo del mismo textil de base”, dijo Lage al observar el paso de Snow por la alfombra roja.

Justine Lupe

"Me parece que está correcta,
“Me parece que está correcta, se la ve liviana, moderna y contemporánea. Me gusta lo que lleva puesto”, agregó Senra sobre el look de Lupe

Marcelo Senra analizó el look de Justine Lupe: “El vestido es de un color nude, un tono que siempre está presente, es traslúcido. Tiene elementos que lo distinguen, como lluvias de cristales y flecos muy transparentes. Es una prenda volátil, liviana y ligera. Me gusta la fragilidad visual que transmite y el movimiento que generan los volados”.

Kristina Romanova y Vladislav Doronin

Kristina Romanova y Vladislav Doronin
Kristina Romanova y Vladislav Doronin juntos en la gala

Kristina Romanova eligió un vestido largo de satén marfil, con escote profundo en V y tirantes anchos. La prenda exhibió un diseño liso, con detalles diagonales en la zona de la cadera. Combinó el atuendo con sandalias claras y joyas plateadas, entre ellas una pulsera, anillos y pendientes largos con piedras verdes. Llevó el cabello suelto, peinado en ondas hacia un lado.

Vladislav Doronin optó por un esmoquin negro clásico con solapas de raso, camisa blanca y moño negro.

Robin Wright

Robin Wright en los premios
Robin Wright en los premios

“¡Me encanta! Aunque optó por una opción total black, tiene un gran corte, el vestido resalta su silueta y lo acompañó a la perfección con la sobriedad de joyería y su naturalidad de pelo y make up”, indicó De la Canal al observar la propuesta de Robin Wright.

Oona Castilla Chaplin

Oona Castilla Chaplin con un
Oona Castilla Chaplin con un deslumbrante vestido para la gran noche

“Una estupenda pieza de alta costura con falda pegada al cuerpo, gran tajo y sobrefalda con mucho movimiento. Corsette con superposición simulando doble escote rígido y bordado en cristalería. Está bellísima”, señaló Lage al ver a Oona Castilla Chaplin.

Sheryl Lee Ralph

El diseño strapless de Sheryl
El diseño strapless de Sheryl Lee Ralph presentó un corset estructurado con detalles de costura visibles y una línea de aplicaciones brillantes en el centro del busto hasta el bajo

Sheryl Lee Ralph lució un vestido largo en tono marrón chocolate, confeccionado en tela satinada.

Lisa Ann Walter

Lisa Ann Walter completó el
Lisa Ann Walter completó el look con el cabello recogido en un moño alto y joyas plateadas, incluyendo anillos y pendientes

Lisa Ann Walter llevó un vestido largo de corte recto en color negro, con manga larga y una falda que se prolongó en una pequeña cola.

Jayme Lawson

Jayme Lawson poses on the
Jayme Lawson poses on the red carpet at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Daniel Cole

Lage analizó el estilo de Jayme Lawson: “Una pieza de línea neta con drapeado en el busto, realizada en textil. Hay bordado en paillettes en tonalidad plata. Muy elegante”.

Timothy Simons

Timothy Simons y un look
Timothy Simons y un look distintivo. "Es una elección moderna que busca diferenciarse”, dijo Senra

“El look es personal y se aleja del esmoquin tradicional. Lleva un saco color camel, con solapas de esmoquin en satén, una camisa de gabardina blanca con un dibujo de moño y una faja de esmoquin. Es una propuesta innovadora que combina abrigo y etiqueta, aunque puede resultar incómoda si el ambiente está calefaccionado”, describió Senra sobre la elección de Timothy Simons.

Alicia Silverstone

Alicia Silverstone optó por un
Alicia Silverstone optó por un vestido rojo

De la Canal brindó su mirada experta sobre el look de Alicia Silverstone: “Un color que nunca falla, siempre te da red carpet. Muy estilizada y muy bien de pelo, make up, joyas y largo del vestido y escote. Todo muy equilibrado”.

Ginnifer Goodwin

Lage destacó el look de
Lage destacó el look de Ginnifer Goodwin como uno de los mejores de la gala

“Wow, magnífica. Una estupenda pieza couture trabajada con una base de satén superpuesto en gasa o tul bordado con aplicaciones de perlas y cristales. Muy sofisticado y elegante. El corte central y las costuras en caída enmarcadas estilizan y dan femineidad a la pieza. Sin ninguna duda, se puede estar extremadamente sensual sin mostrar nada. ¡Aplausos!”, planteó Lage al ver a Ginnifer Goodwin.

Li Jun Li

Li Jun Li llevó mangas
Li Jun Li llevó mangas cortas abullonadas y detalles de frunces en el busto

Li Jun Li apostó por un vestido largo de gasa en tono celeste, con falda plisada y una abertura alta en la pierna izquierda.

Noticia en desarrollo

*Fotos: Reuters

