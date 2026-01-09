Dónde ver los Globos de Oro 2026: horarios, nominados y más sobre los premios a lo mejor del cine y la televisión

La entrega de premios a estrellas del cine y la televisión se realizará este domingo 11 de enero. (Golden Globes)

La temporada de premios de Hollywood avanza a paso firme. Este fin de semana se realizará la entrega de los Globos de Oro 2026, evento clave que cada año marca el pulso inicial del circuito de reconocimientos al cine y la televisión.

La 83ª edición de los Globos de Oro se celebrará este domingo 11 de enero, con una gala que reunirá a las principales figuras de la industria y que podrá verse en vivo tanto en Estados Unidos como en América Latina.

Esta premiación, que data desde 1944, condecora lo mejor de las películas y las series a través de un sistema de votación a cargo de un cuerpo independiente de periodistas internacionales.

Aunque no siempre predicen lo que ocurrirá en los Oscar, su impacto es decisivo: un triunfo en esta ceremonia puede impulsar campañas, consolidar favoritos y posicionar producciones de cara a los premios de la Academia en marzo.

Quién conduce la gala en 2026

Nikki Glaser vuelve a conducir los Globos de Oro por segundo año consecutivo (REUTERS/Mike Blake)

La ceremonia de este año volverá a estar a cargo de Nikki Glaser, comediante y actriz que regresa como host por segundo año consecutivo. Glaser hizo historia en 2025 al convertirse en la primera mujer en conducir los Globos de Oro en solitario, participación que fue bien recibida por la audiencia.

Para Glaser, se trató de uno de los momentos “más divertidos” de su carrera y adelantó que ahora llega con mayor confianza. A diferencia de la solemnidad de otras galas, los Globos de Oro se caracterizan por ser más relajados y con guiones irreverentes que encajan en una atmósfera de “fiesta”.

Quiénes serán los presentadores de los premios

La lista de presentadores confirmados para los Globos de Oro 2026 reúne a una amplia constelación de estrellas del cine, la televisión y la música.

Julia Roberts, nominada por After The Hunt, presentará una categoría en los Golden Globes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esste domingo subirán al escenario figuras como George Clooney, Julia Roberts, Macaulay Culkin, Miley Cyrus, Melissa McCarthy, Kevin Hart, Kevin Bacon, Jennifer Garner, Pamela Anderson y Snoop Dogg, entre muchos otros.

También participarán Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, Jason Bateman, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key, Lalisa Manobal, Mila Kunis, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas, Queen Latifah, Regina Hall, Will Arnett y Zoë Kravitz.

Varios de ellos, como Clooney, Roberts, Cyrus, Edebiri y Seyfried, además figuran entre los nominados de esta edición.

Fecha y hora de los Globos de Oro 2026

La 83ª entrega de los Globos de Oro se realizará el domingo 11 de enero de 2026 en el tradicional Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California, sede histórica del evento desde hace más de cuatro décadas.

Los Golden Globes son considerados un termómetro clave rumbo a los premios Oscar (REUTERS/Mike Blake)

En Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá en vivo por CBS entre las 8:00 y las 11:00 p.m. (hora del Este). A continuación puedes ver los horarios para Latinoamérica.

México (CDMX): 7:00 p.m.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 7:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m.

Dónde ver los Globos de Oro 2026 desde Latinoamérica

La transmisión de la gala en países de América Latina llegará gracias a la señal de TNT, canal que los usuarios pueden encontrar en DGO o en su servicio favorito de televisión de paga.

Asimismo, la cobertura en streaming también estará disponible en HBO Max. Una vez finalizada la gala, el evento completo quedará disponible en esta plataforma durante dos semanas, permitiendo revivir los momentos más destacados.

Dónde ver online la alfombra roja de los Golden Globes 2026

La atmosfera del evento es de fiesta, con las celebridades agrupadas en mesas (REUTERS/Mike Blake)

Antes de la entrega de premios, la atención estará puesta en la alfombra roja, uno de los momentos más seguidos por el público.

La cobertura televisiva de E! comenzará a las 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT) y se extenderá hasta el inicio de la gala, con la conducción de Zuri Hall, Justin Sylvester y Keltie Knight.

En paralelo, habrá opciones digitales. El pre-show oficial de los Globos de Oro, conducido por Marc Malkin y Angelique Jackson de Variety, arrancará a las 6:30 p.m. ET y se emitirá en vivo a través del canal de YouTube de Variety.

Además, WWD realizará su propio streaming de la alfombra roja en alianza con Amazon Beauty, disponible en su sitio web, YouTube y Amazon Live.

Los nominados a los Globos de Oro 2026

“One Battle After Another” lidera las nominaciones de los Golden Globes 2026 con nueve candidaturas (WARNER BROS)

En el terreno cinematográfico, la película más nominada del año es Una batalla tras otra, la sátira dirigida por Paul Thomas Anderson, que lidera con nueve candidaturas, incluyendo mejor comedia o musical y nominaciones actorales para Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti.

Le siguen Valor sentimental con ocho nominaciones y Pecadores con siete. En las categorías de drama también destacan títulos como Hamnet, Fue solo un accidente, Frankenstein y la película brasileña El agente secreto. En comedia o musical, compiten además Marty Supreme, Bugonia, Blue Moon, No Other Choice y Nouvelle Vague.

En televisión, The White Lotus encabeza la lista con seis nominaciones, mientras que Adolescencia suma cinco y series como Only Murders in the Building y Severance obtienen cuatro cada una.