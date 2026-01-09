Entretenimiento

Dónde ver los Globos de Oro 2026: horarios, nominados y más sobre los premios a lo mejor del cine y la televisión

Todo lo que necesitas saber sobre la alfombra roja y ceremonia oficial de los Golden Globes

Guardar
La entrega de premios a estrellas del cine y la televisión se realizará este domingo 11 de enero. (Golden Globes)

La temporada de premios de Hollywood avanza a paso firme. Este fin de semana se realizará la entrega de los Globos de Oro 2026, evento clave que cada año marca el pulso inicial del circuito de reconocimientos al cine y la televisión.

La 83ª edición de los Globos de Oro se celebrará este domingo 11 de enero, con una gala que reunirá a las principales figuras de la industria y que podrá verse en vivo tanto en Estados Unidos como en América Latina.

Esta premiación, que data desde 1944, condecora lo mejor de las películas y las series a través de un sistema de votación a cargo de un cuerpo independiente de periodistas internacionales.

Aunque no siempre predicen lo que ocurrirá en los Oscar, su impacto es decisivo: un triunfo en esta ceremonia puede impulsar campañas, consolidar favoritos y posicionar producciones de cara a los premios de la Academia en marzo.

Quién conduce la gala en 2026

Nikki Glaser vuelve a conducir
Nikki Glaser vuelve a conducir los Globos de Oro por segundo año consecutivo (REUTERS/Mike Blake)

La ceremonia de este año volverá a estar a cargo de Nikki Glaser, comediante y actriz que regresa como host por segundo año consecutivo. Glaser hizo historia en 2025 al convertirse en la primera mujer en conducir los Globos de Oro en solitario, participación que fue bien recibida por la audiencia.

Para Glaser, se trató de uno de los momentos “más divertidos” de su carrera y adelantó que ahora llega con mayor confianza. A diferencia de la solemnidad de otras galas, los Globos de Oro se caracterizan por ser más relajados y con guiones irreverentes que encajan en una atmósfera de “fiesta”.

Quiénes serán los presentadores de los premios

La lista de presentadores confirmados para los Globos de Oro 2026 reúne a una amplia constelación de estrellas del cine, la televisión y la música.

Julia Roberts, nominada por After
Julia Roberts, nominada por After The Hunt, presentará una categoría en los Golden Globes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esste domingo subirán al escenario figuras como George Clooney, Julia Roberts, Macaulay Culkin, Miley Cyrus, Melissa McCarthy, Kevin Hart, Kevin Bacon, Jennifer Garner, Pamela Anderson y Snoop Dogg, entre muchos otros.

También participarán Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, Jason Bateman, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key, Lalisa Manobal, Mila Kunis, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas, Queen Latifah, Regina Hall, Will Arnett y Zoë Kravitz.

Varios de ellos, como Clooney, Roberts, Cyrus, Edebiri y Seyfried, además figuran entre los nominados de esta edición.

Fecha y hora de los Globos de Oro 2026

La 83ª entrega de los Globos de Oro se realizará el domingo 11 de enero de 2026 en el tradicional Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California, sede histórica del evento desde hace más de cuatro décadas.

Los Golden Globes son considerados
Los Golden Globes son considerados un termómetro clave rumbo a los premios Oscar (REUTERS/Mike Blake)

En Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá en vivo por CBS entre las 8:00 y las 11:00 p.m. (hora del Este). A continuación puedes ver los horarios para Latinoamérica.

  • México (CDMX): 7:00 p.m.
  • Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 7:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m.

Dónde ver los Globos de Oro 2026 desde Latinoamérica

La transmisión de la gala en países de América Latina llegará gracias a la señal de TNT, canal que los usuarios pueden encontrar en DGO o en su servicio favorito de televisión de paga.

Asimismo, la cobertura en streaming también estará disponible en HBO Max. Una vez finalizada la gala, el evento completo quedará disponible en esta plataforma durante dos semanas, permitiendo revivir los momentos más destacados.

Dónde ver online la alfombra roja de los Golden Globes 2026

La atmosfera del evento es
La atmosfera del evento es de fiesta, con las celebridades agrupadas en mesas (REUTERS/Mike Blake)

Antes de la entrega de premios, la atención estará puesta en la alfombra roja, uno de los momentos más seguidos por el público.

La cobertura televisiva de E! comenzará a las 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT) y se extenderá hasta el inicio de la gala, con la conducción de Zuri Hall, Justin Sylvester y Keltie Knight.

En paralelo, habrá opciones digitales. El pre-show oficial de los Globos de Oro, conducido por Marc Malkin y Angelique Jackson de Variety, arrancará a las 6:30 p.m. ET y se emitirá en vivo a través del canal de YouTube de Variety.

Además, WWD realizará su propio streaming de la alfombra roja en alianza con Amazon Beauty, disponible en su sitio web, YouTube y Amazon Live.

Los nominados a los Globos de Oro 2026

“One Battle After Another” lidera
“One Battle After Another” lidera las nominaciones de los Golden Globes 2026 con nueve candidaturas (WARNER BROS)

En el terreno cinematográfico, la película más nominada del año es Una batalla tras otra, la sátira dirigida por Paul Thomas Anderson, que lidera con nueve candidaturas, incluyendo mejor comedia o musical y nominaciones actorales para Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti.

Le siguen Valor sentimental con ocho nominaciones y Pecadores con siete. En las categorías de drama también destacan títulos como Hamnet, Fue solo un accidente, Frankenstein y la película brasileña El agente secreto. En comedia o musical, compiten además Marty Supreme, Bugonia, Blue Moon, No Other Choice y Nouvelle Vague.

En televisión, The White Lotus encabeza la lista con seis nominaciones, mientras que Adolescencia suma cinco y series como Only Murders in the Building y Severance obtienen cuatro cada una.

Temas Relacionados

Golden Globes 2026Globos de OroRed CarpetCineTelevisiónNominados a los Globos de OroEntretenimiento

Últimas Noticias

Matt Prokop, actor de “High School Musical 3”, fue detenido por cargos de pornografía infantil

Anteriormente, fue acusado de abuso por varias de sus exparejas, entre ellas la actriz Sarah Hyland

Matt Prokop, actor de “High

Globos de Oro 2026: lista completa de nominados a la premiación

Películas, series y podcasts compiten por el reconocimiento de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. La gala será el 11 de enero de 2025

Globos de Oro 2026: lista

“The Rip”, la película de Netflix que pagará bonificaciones a todo el equipo según su rendimiento en audiencia

Por primera vez en la plataforma, todos los miembros del elenco y producción tendrán un incentivo económico si la cinta alcanza buenos resultados en sus primeros días

“The Rip”, la película de

“Estoy tomando decisiones de manera distinta a como lo hacía antes”, confiesa Sarah Jessica Parker sobre su carrera actual

Con más de 50 años en la actuación, la actriz comparte cómo ha cambiado su enfoque profesional al priorizar proyectos que le permitan mayor flexibilidad y tiempo personal

“Estoy tomando decisiones de manera

Daniel Stern, villano de “Mi pobre angelito”, recibió una citación policial por presunta solicitud de servicios sexuales

El actor fue citado por la Policía del condado de Ventura tras un incidente ocurrido en un hotel de California, donde el hecho constituye un delito menor. No fue detenido ni enfrenta cargos formales por el momento

Daniel Stern, villano de “Mi
DEPORTES
Barcelona venció 3-2 al Real

Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en una apasionante final de la Supercopa de España

La figura de la Premier League que sufrió una grave lesión y podría perderse el Mundial

Del agónico gol de Taty Castellanos a la dolorosa eliminación del United: las perlitas de la jornada de FA Cup

El contundente comunicado de los fanáticos del equipo que quedó envuelto en un escándalo de infidelidad

Histórico triple triunfo argentino en el Dakar: los hermanos Benavides y Jeremías González Ferioli marcaron el rumbo en Arabia

TELESHOW
Laurita Fernández contó cómo comenzó

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el cálido recuerdo de su hija Marina con fotos inéditas

Noelia Marzol, de los nervios por su estreno en Mar del Plata a la búsqueda de relax tras su polémico video

Juana Viale apostó al talento joven y brilló en su primer programa en Mar del Plata con un vestido inspirado en el mar

INFOBAE AMÉRICA

Keith Haring, en una serie

Keith Haring, en una serie que promete retratar su corta vida y su legado urbano

De “Kiev en tres días” a una guerra sin fin: Rusia lleva en Ucrania tanto tiempo como en la Segunda Guerra Mundial

Revelan nuevos beneficios para la salud de observar arte original

Murió Beatriz González, la artista colombiana que dignificó la memoria de los desaparecidos

El régimen chavista habilitó las visitas a presos políticos venezolanos en la cárcel El Rodeo I tras más de un año y medio