Como en Ibiza: así es el único restaurante de Punta Del Este al que se puede llegar en barco

El nuevo Balleneros ofrece despachos a las embarcaciones, asistencia desde el muelle y transfers directos desde los buques con la mejor gastronomía

Como en Ibiza: así es el único restaurante de Punta Del Este al que se puede llegar en barco

En uno de los rincones más emblemáticos de Punta Ballena, donde cada tarde el sol se esconde brindando un espectáculo majestuoso, el Club de los Balleneros renace con una nueva propuesta ofreciendo lo mejor de la cocina de mar.

Balleneros se renovó sin perder su esencia y respetando la estética e impronta del gran Carlos Páez Vilaró -fundador del Club de los Balleneros- con una carta que propone gastronomía de alto nivel con inspiración mediterránea y productos frescos donde la pesca local, los arroces, el horno a leña y la huerta propia son los verdaderos protagonistas.

El renovado restaurante se encuentra
El renovado restaurante se encuentra ubicado en el icónico Club de los Balleneros

El nuevo restaurante del histórico Club de los Balleneros ofrece almuerzos relajados frente al mar, sunsets con un DJ residente, exquisitos tragos de autor e imperdibles cenas, tanto en la fabulosa terraza como en su interior, que fue completamente renovado con una ambientación chic, cálida y noble.

Al igual que cada verano sucede en Ibiza y Formentera, Balleneros es el primer restaurant que ofrece un sistema único en Uruguay de atención a embarcaciones, con despachos directos a los barcos, asistencia desde el muelle, o transfer de buques al restaurant para quienes deseen bajar a almorzar.

Además, cuenta con un entretenido Kids Club, para hacer que los almuerzos familiares también sean distendidos para los más chicos.

Balleneros ofrece deliciosos platos de
Balleneros ofrece deliciosos platos de la cocina mediterránea elaborados con productos frescos y enfocados en la pesca

Bajo la conducción de Rocío Pumares, CEO de Balleneros, la propuesta gastronómica es liderada por Lucas Muñoz, chef ejecutivo y un gran referente de la cocina uruguaya.

“Es un restaurante que tiene un concepto innovador, con cocina internacional y platos de mar, ya que para nosotros la pesca es fundamental. Ofrecemos cocina de mar, pero también, sushi del más alto nivel con profesionales que trajimos especialmente desde Brasil, lo que se suma a nuestra parrilla, platos de pastas y pizzas”, explicó Rocío Pumares.

El sushi es elaborado a
El sushi es elaborado a la vista con los pescados y mariscos más frescos

“Lo que nos hace únicos e innovadores, es que tenemos un barco propio con el que abastecemos con nuestra gastronomía a todos los buques que llegan y anclan cerca de este muelle. Brindamos servicio a los barcos, pero también, ofrecemos la posibilidad de buscarlos a bordo para que vengan a almorzar o cenar”, agregó.

La propuesta se completa con la incorporación de un ‘pop up’ de Parada Barra, ubicado en la Ruta 10, con un concepto gastronómico ágil y fresco, ideal para hacer ‘take away’ o pedir delivery al barco.

El imponente atardecer en Punta
El imponente atardecer en Punta Ballena

Balleneros también es requerido para fiestas y eventos sociales, como bodas, cumpleaños o presentaciones de marcas. Además, su gran piscina y los quinchos disponibles en el Club hacen que sea el lugar perfecto para pasar una jornada inolvidable.

