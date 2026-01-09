Receta de magdalenas de zanahoria, rápida y fácil

Las magdalenas de zanahoria combinan el sabor dulce natural de la zanahoria con una textura esponjosa y casera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas magdalenas reúnen la dulzura natural de la zanahoria y la textura esponjosa de la repostería casera, resultando irresistibles por su aroma y sabor reconfortante. Esta preparación suele asociarse con la repostería hogareña europea y ganó popularidad global con la carrot cake, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido.

En la actualidad, las magdalenas de zanahoria son una opción elegida para desayunos, meriendas y snacks saludables, y se pueden personalizar incorporando nueces, pasas, coco rallado o glaseado de queso crema. En Argentina, cada vez es más habitual encontrarlas en cafeterías y panaderías, siendo valoradas por su sabor suave y la humedad que aporta la zanahoria rallada.

Se trata de una receta práctica y sencilla, que no requiere batidora eléctrica ni técnicas complejas, y permite obtener magdalenas esponjosas en menos de una hora. Es una alternativa dulce más saludable, ya que la zanahoria provee fibra, vitaminas y un dulzor natural que permite reducir el azúcar agregado.

Receta de magdalenas de zanahoria

La preparación de las magdalenas de zanahoria consiste en mezclar huevos, azúcar, aceite y zanahoria rallada, junto con harina, polvo de hornear y un toque de canela. Así se obtiene una masa húmeda y aireada que, tras el horneado, se convierte en magdalenas suaves y aromáticas.

Esta receta está pensada para quienes buscan un bocado dulce y saludable, ideal para cualquier momento del día y adaptable a distintas variantes con frutos secos, frutas deshidratadas o coberturas.

Esta receta fácil de magdalenas de zanahoria se prepara sin batidora eléctrica y lista en menos de una hora - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Esta receta rápida y fácil de magdalenas de zanahoria se realiza en aproximadamente 40 minutos:

Preparación de ingredientes y rallado de zanahoria: 10 minutos

Mezcla y armado de la masa: 10 minutos

Horneado: 20 minutos

Ingredientes

2 huevos grandes

120 g de azúcar

100 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

150 g de zanahoria rallada (aproximadamente 2 zanahorias medianas)

150 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)

1 cucharadita de canela (opcional)

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Las magdalenas de zanahoria se destacan como opción saludable gracias a la fibra y las vitaminas de la zanahoria rallada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer magdalenas de zanahoria, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y preparar un molde para magdalenas con cápsulas de papel. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporar el aceite y la esencia de vainilla, mezclando bien. Añadir la zanahoria rallada y mezclar con una espátula. Tamizar la harina, el polvo de hornear (si se utiliza harina común), la canela y la sal sobre la mezcla anterior. Integrar con movimientos suaves y envolventes hasta lograr una masa homogénea. Distribuir la preparación en los moldes, llenando hasta 3/4 de cada cápsula. Hornear durante 18-22 minutos o hasta que, al insertar un palillo, este salga seco. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de consumir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 a 12 magdalenas de tamaño estándar.

Las variantes de magdalenas de zanahoria admiten agregar nueces, pasas, coco rallado o un glaseado de queso crema para personalizar al gusto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada magdalena de zanahoria contiene aproximadamente:

Calorías: 140

Grasas: 7 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 17 g

Azúcares: 8 g

Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las magdalenas de zanahoria se conservan hasta 3 días a temperatura ambiente en recipiente hermético, hasta una semana en heladera y hasta 2 meses en el congelador, bien envueltas.