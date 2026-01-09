Tendencias

Receta de magdalenas de zanahoria, rápida y fácil

Una opción práctica para disfrutar una colación diferente, con pasos sencillos y sin ingredientes especiales

Las magdalenas de zanahoria combinan
Las magdalenas de zanahoria combinan el sabor dulce natural de la zanahoria con una textura esponjosa y casera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas magdalenas reúnen la dulzura natural de la zanahoria y la textura esponjosa de la repostería casera, resultando irresistibles por su aroma y sabor reconfortante. Esta preparación suele asociarse con la repostería hogareña europea y ganó popularidad global con la carrot cake, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido.

En la actualidad, las magdalenas de zanahoria son una opción elegida para desayunos, meriendas y snacks saludables, y se pueden personalizar incorporando nueces, pasas, coco rallado o glaseado de queso crema. En Argentina, cada vez es más habitual encontrarlas en cafeterías y panaderías, siendo valoradas por su sabor suave y la humedad que aporta la zanahoria rallada.

Se trata de una receta práctica y sencilla, que no requiere batidora eléctrica ni técnicas complejas, y permite obtener magdalenas esponjosas en menos de una hora. Es una alternativa dulce más saludable, ya que la zanahoria provee fibra, vitaminas y un dulzor natural que permite reducir el azúcar agregado.

Receta de magdalenas de zanahoria

La preparación de las magdalenas de zanahoria consiste en mezclar huevos, azúcar, aceite y zanahoria rallada, junto con harina, polvo de hornear y un toque de canela. Así se obtiene una masa húmeda y aireada que, tras el horneado, se convierte en magdalenas suaves y aromáticas.

Esta receta está pensada para quienes buscan un bocado dulce y saludable, ideal para cualquier momento del día y adaptable a distintas variantes con frutos secos, frutas deshidratadas o coberturas.

Esta receta fácil de magdalenas
Esta receta fácil de magdalenas de zanahoria se prepara sin batidora eléctrica y lista en menos de una hora - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Esta receta rápida y fácil de magdalenas de zanahoria se realiza en aproximadamente 40 minutos:

  • Preparación de ingredientes y rallado de zanahoria: 10 minutos
  • Mezcla y armado de la masa: 10 minutos
  • Horneado: 20 minutos

Ingredientes

  • 2 huevos grandes
  • 120 g de azúcar
  • 100 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 150 g de zanahoria rallada (aproximadamente 2 zanahorias medianas)
  • 150 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)
  • 1 cucharadita de canela (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Las magdalenas de zanahoria se
Las magdalenas de zanahoria se destacan como opción saludable gracias a la fibra y las vitaminas de la zanahoria rallada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer magdalenas de zanahoria, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y preparar un molde para magdalenas con cápsulas de papel.
  2. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
  3. Incorporar el aceite y la esencia de vainilla, mezclando bien.
  4. Añadir la zanahoria rallada y mezclar con una espátula.
  5. Tamizar la harina, el polvo de hornear (si se utiliza harina común), la canela y la sal sobre la mezcla anterior. Integrar con movimientos suaves y envolventes hasta lograr una masa homogénea.
  6. Distribuir la preparación en los moldes, llenando hasta 3/4 de cada cápsula.
  7. Hornear durante 18-22 minutos o hasta que, al insertar un palillo, este salga seco.
  8. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de consumir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 a 12 magdalenas de tamaño estándar.

Las variantes de magdalenas de
Las variantes de magdalenas de zanahoria admiten agregar nueces, pasas, coco rallado o un glaseado de queso crema para personalizar al gusto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada magdalena de zanahoria contiene aproximadamente:

  • Calorías: 140
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 17 g
  • Azúcares: 8 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las magdalenas de zanahoria se conservan hasta 3 días a temperatura ambiente en recipiente hermético, hasta una semana en heladera y hasta 2 meses en el congelador, bien envueltas.

