Mar del Plata y su primer fin de semana de playa del 2026: moda urbana, deportes y altas expectativas de ocupación

Mar del Plata inicia la temporada 2026 con gran expectativa gracias a la alta concurrencia de turistas durante el primer fin de semana del año (Crédito: José Scalzo)

Entre looks llamativos, deportes y un sol brillante, Mar del Plata atraviesa su primer fin de semana del año, el cual abre la temporada 2026 y genera grandes expectativas para el verano. Así, poco a poco, turistas de todo el país se congregan en La Feliz para disfrutar del relax, los shows y la diversión que ofrece la ciudad, la cual mira las próximas semanas con grandes expectativas de ocupación hotelera.

Los jóvenes imponen tendencias urbanas en los looks de playa de Mar del Plata, destacando shorts de jean y prendas cómodas para enfrentar el viento (Crédito: José Scalzo)

Bajo un sol brillante, que luchaba por imponerse contra algunas nubes, cientos de jóvenes dijeron presente en la playa para disfrutar del primer fin de semana en Mar del Plata. A pesar del viento, los looks veraniegos, con tendencias urbanas, se impusieron en playa Grande, Bristol y La Perla. En ese marco, Abril, una joven de 19 años relató a Infobae cómo vivía estos primeros días de vacaciones: “Venimos aunque haga frío, para aprovechar el día. Vinimos ocho días, decidimos hacer un viaje de amigas, solo nosotras dos. El tema es el viento, pero está lindo. En cuanto al look, hoy vinimos de buzo y short de jean, es cómodo y es ‘fachero’ con la ropa. Me compré el short acá, así que aproveché”.

Las trenzas son uno de los looks más elegidos por los jóvenes este verano (Crédito: José Scalzo)

La ocupación hotelera en Mar del Plata alcanza el 63% en el arranque de enero, impulsando el optimismo para la temporada de verano 2026 (Crédito: José Scalzo)

Los balnearios marplatenses ofrecen clubes de playa con actividades para niños y adolescentes, piletas, canchas deportivas y servicios integrales para turistas (Crédito: José Scalzo)

Otra de las jóvenes que contó cómo vivía este comienzo de año fue Giuliana, de 19 años: “Empezamos bien el verano, estamos con frío y viento, vinimos igual a la playa. Llegamos a las 5, la estamos pasando bien. En cuanto al look de playa vinimos con buzo y short de jean. Lo elegimos porque tampoco daba para pantalón, una campera arriba. Yo no traje bikini, pero mis amigas sí. Queremos tomar sol”.

En la misma línea, Victoria, de 18 años, sumó: “Me puse un pantalón de lino porque soy muy friolenta, no me animé al short hoy, pero quería algo liviano porque un jogging ya era mucho. Es un look ideal para un día como hoy de mucho viento. Otro día no sé que me pondré, puse el placard entero en la valija. Para cerrar, su amiga Camila, de la misma edad, comentó: “Después, hoy a la noche vamos a bailar. Vinimos desde Rosario nosotras tres”.

En un día nublado y fresco, los jóvenes no resignaron la playa y jugaron al fútbol (Crédito: José Scalzo)

La sinergia entre hotelería, gastronomía, playa y entretenimiento en Mar del Plata genera una oferta turística variada para todos los perfiles y presupuestos (Crédito: José Scalzo)

Mar del Plata lidera en búsquedas online y recupera público joven gracias a su vida nocturna vibrante y opciones para todas las edades durante la temporada (Crédito: José Scalzo)

En diálogo con Infobae, Johanna Panebianco, Vicepresidenta del Ente de Turismo Municipal (Emturyc), contó el nivel de ocupación que tiene la ciudad en estas primeras semanas, los cambios en la forma de vacacionar de los turistas y su impacto en la temporada: “Arrancamos el año con el 63% de ocupación hotelera. A eso hay que sumarle lo extra hotelero, que como en todo el mundo, está creciendo proporcionalmente. En total, entre 29 y 31 de diciembre recibimos 126.200 personas que eligieron la ciudad para pasar año nuevo. Nosotros trabajamos para una ciudad de doce meses. Y también cambió la tendencia de cómo se vacaciona. No se vacaciona por quincena. Entonces, hacemos cortes todas las semanas durante todo el año. La expectativa es muy buena porque tuvimos una buena Navidad, un muy buen Año Nuevo. Estamos arrancando un buen fin de semana. Así que esos son indicadores de que la temporada va a ser muy buena. Nosotros durante todo 2025 recibimos 8 millones doscientas mil personas y fue la tendencia que habíamos visto los primeros meses del año la que se mantuvo durante todo el año. Nosotros trabajamos para que la ciudad sea elegida todo el año”.

El deporte tiene un lugar preponderante en las actividades de verano (Crédito: José Scalzo)

Los looks urbanos se trasladan a las playas: los jóvenes utilizan jeans y ropa oversize (Crédito: José Scalzo)

Madre e hija decidieron decorar su peinado con trenzas (Crédito: José Scalzo)

En cuanto a la previsión turística a futuro, Panebianco expresó: “Somos muy optimistas de las próximas semanas porque estamos preparados con una batería de oferta cultural y recreativa que hace que en Mar del Plata siempre haya algo para hacer, cualquier día del año. De eso se trata, de estar preparados para atraer y recibir turismo, generando experiencias únicas y consolidándonos como un polo de eventos culturales y deportivos internacionales. Lideramos las búsquedas en los buscadores, compitiendo con ciudades extranjeras. Tenemos nocturnidad vibrante y cuidada que hizo que recuperemos el público joven. Recitales y espectáculos para todas las edades, desde K pop, hasta Divididos. Desde los DJs, que tocan en Ibiza hasta La Magica y Luck Ra”.

En esa línea, Juan Salvi, concesionario de balnearios e integrante de la Cámara de Empresarios de Balnearios, dialogó con este medio y brindó su mirada respecto al turismo en Mar del Plata. En ese marco, los balnearios se convirtieron en uno de los puntos más importantes, jugando un papel fundamental en la experiencia del turista en la ciudad: “Empezamos el verano con un clima completamente bueno para nuestra actividad y para toda la ciudad. Con el sol y el calor como los grandes protagonistas, los balnearios tienen buenos niveles de ocupación”.

Más de 126.200 turistas eligieron Mar del Plata para celebrar Año Nuevo, lo que refuerza el atractivo de la ciudad durante las fiestas (Crédito: José Scalzo)

Fútbol, relax y amigos: los puntos clave de los turistas en los primeros días del año en Mar del Plata (Crédito: José Scalzo)

Miles de familias disfrutan de las primeras semanas del año en Mar del Plata (Crédito: José Scalzo)

Al igual que Panebianco, Salvi coincide en que la expectativa para el verano es buena: “Creo que Mar del Plata es el buque insignia del turismo argentino, por lo que si el buen clima acompaña, tendremos una muy buena temporada. Mar del Plata es una ciudad llena de opciones para todos los gustos y todos los bolsillos no solamente en balnearios sino en hotelería, gastronomía, entretenimiento, lo que la convierte en un gran atractivo para el visitante. La sinergia que ocurre en Mar del Plata es realmente única”.

Por último, el integrante de la Cámara de Empresarios de Balnearios destacó la importancia de estos lugares en la experiencia de los visitantes: “Son un clásico que funcionan como verdaderos clubes de playa, donde no solamente hay carpas y sombrillas, sino que hay profesores a cargo de actividades para chicos y adolescentes, hay piletas de natación, hay vestuarios, cocheras, canchas deportivas, restaurantes y locales con todo lo que el turista puede necesitar. Los usuarios de balnearios llegan a las 9 de la mañana y se retiran a las 20 hs por lo que realmente nuestros visitantes disfrutan del verano todo el día con todas las comodidades”.

La propuesta cultural y recreativa de Mar del Plata incluye recitales, espectáculos y eventos deportivos internacionales, consolidándola como polo turístico (Crédito: José Scalzo)

Los jóvenes eligen cambiar su look en el verano, apostando por las trenzas (Crédito: José Scalzo)

En cuanto a las actividades culturales, la ciudad ofrece una amplia gama de ofertas: visitas a museos como el Castagnino y Villa Victoria Ocampo, centros culturales -Osvaldo Soriano, Victoria Ocampo-, paseos históricos por la rambla, y una vibrante cartelera teatral y musical con conciertos de tango, sinfónica y otras bandas en lugares como el Teatro Colón y la Casa Mariano Mores. En cuanto a la música, en enero la ciudad recibirá a artistas como El Kuelgue, Virus, El Mato a un Policía Motorizado, Ecko, Luciano Pereyra, YSY A y Ciro y Los Persas.

La cartelera de la temporada 2026 incluye una variedad de géneros y propuestas. Entre los musicales, destaca Pretty Woman, encabezado por Florencia Peña y dirigido por Ricky Pashkus, con Juan Ingaramo y un equipo artístico de renombre. En el teatro Lido, Damián De Santo y Martín Seefeld protagonizan Una clase especial.

El clásico Toc Toc celebra sus 15 años en el teatro Bristol, con Lía Jelin, Diego Pérez y Ernesto Claudio en el elenco. El teatro América presentará Sex, la obra, de José María Muscari, con Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera. Agustín “Rada” Aristarán lleva Chanta al teatro Lido. En el teatro Neptuno, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández protagonizan La cena de los Tontos, dirigida por Marcos Carnevale. Además, Made in Lanús, estrenada en 1986 por Brandoni, celebra su 40° aniversario con una nueva puesta en el teatro Atlas.