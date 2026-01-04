Cómo Anya Taylor-Joy se transformó en ícono de la moda: sus looks más audaces

Las apariciones de Anya Taylor-Joy en alfombras rojas y eventos exclusivos consolidaron su imagen como referente de innovación y versatilidad en la moda.
La actriz sorprende al adoptar tanto estéticas góticas como clásicas, al fusionar piezas emblemáticas con toques imprevisibles y accesorios cuidadosamente seleccionados. Estos son algunos de los looks más destacados que definieron su estilo.
Vestido largo translúcido blanco con capa
En una de sus apariciones más recientes, para los Governors Awards 2025, lució un vestido largo de tejido translúcido blanco con estructura tipo corsé, que define busto y cadera mediante detalles geométricos. La prenda incluyó una capa fluida en el mismo material, que reforzó la caída hasta el suelo y revelaba las siluetas internas. Completó el estilismo con un collar de eslabones plateados de gran tamaño.
Conjunto pata de gallo blanco y negro
En otro evento, durante la Paris Fashion Week 2025, la actriz eligió un conjunto de capa amplia y minifalda a juego, ambos con estampado pata de gallo blanco y negro, y una blusa blanca.
El look se completó con zapatos de tacón negro de punta afilada y una coleta alta pulida. El maquillaje, con labios rojos, realzaba el contraste del conjunto monocromo. El entorno, lleno de asistentes y fotógrafos, sugiere un desfile o evento de moda.
Vestido satinado azul claro
En el festival de cine de Toronto 2025, apareció con un vestido satinado azul claro, escote redondo y falda estructurada formada por piezas entrelazadas que generan volúmenes cuadrados. El vestido, por encima de la rodilla, fue acompañado por zapatos de tacón blancos y joyas con detalles azules.
Chaqueta dorada y falda negra aterciopelada
Durante una gala especial, para el aniversario del Rockefeller Plaza en Nueva York 2025, la actriz vistió una chaqueta estructurada de satén dorado con botones y faldón asimétrico, combinada con una falda larga aterciopelada negra. El escote en V permitía ver un collar delgado con colgante de cruz. El peinado recogido y el maquillaje discreto, con labios naturales, acompañaron el estilismo y enmarcaron una imagen sofisticada.
Minivestido blanco con mangas plisadas
En otra ocasión, Taylor-Joy sorprendió, para la premiere de la película “The Gorge” en Los Ángeles, con un minivestido blanco sin tirantes y silueta estructurada, en el que destacan mangas plisadas que se despliegan radialmente y generan un efecto abanico. La postura realzó el volumen de las mangas, mientras que el peinado recogido y el maquillaje, enfocado en ojos definidos y labios nude, refuerzan la sofisticación. Sandalias blancas de taco fino y un collar discreto completaron el look.
Conjunto de cuero negro oversize
En una ceremonia de la industria del cine en 2024, la actriz eligió una chaqueta de cuero negra oversize y shorts a juego, ambos de textura mate. Llevó el cabello suelto y ligeramente ondulado, maquillaje natural y pendientes circulares plateados.
Body negro de terciopelo y mangas abullonadas florales
Para un look de inspiración gótica en la premiere de la película “Furiosa: A Mad Max Saga” Taylor-Joy eligió un body negro de terciopelo con escote palabra de honor y mangas abullonadas decoradas con flores blancas en relieve. Lo combinó con medias negras semitransparentes y zapatos de tacón en punta. El cabello recogido en coleta alta, los labios rojo intenso y un collar de eslabones plateados aportan carácter dramático al conjunto.
Conjunto crudo con flecos y gorro decorado
En un evento al aire libre, para el Festival de Cannes 2024, la actriz lució un conjunto de dos piezas en tejido crudo de textura rugosa, compuesto por chaqueta corta con bolsillos y flecos y falda midi ajustada con flecos en el dobladillo, dejando el abdomen al descubierto.
El estilismo se completó con sandalias blancas de tacón y un gorro ceñido decorado con pedrería y flecos brillantes. El maquillaje se centró en ojos oscuros y labios burdeos, acentuando un aire bohemio y contemporáneo.