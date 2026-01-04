Cómo Anya Taylor-Joy se transformó en ícono de la moda: sus looks más audaces

La versatilidad de Anya Taylor-Joy en la moda se refleja en la combinación de prendas icónicas y detalles inesperados en cada aparición pública (REUTERS/Yara Nardi)

Las apariciones de Anya Taylor-Joy en alfombras rojas y eventos exclusivos consolidaron su imagen como referente de innovación y versatilidad en la moda.

La actriz sorprende al adoptar tanto estéticas góticas como clásicas, al fusionar piezas emblemáticas con toques imprevisibles y accesorios cuidadosamente seleccionados. Estos son algunos de los looks más destacados que definieron su estilo.

Vestido largo translúcido blanco con capa

El vestido largo translúcido blanco con capa evidencia la elegancia moderna y la sofisticación que caracterizan los estilismos de Anya Taylor-Joy (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una de sus apariciones más recientes, para los Governors Awards 2025, lució un vestido largo de tejido translúcido blanco con estructura tipo corsé, que define busto y cadera mediante detalles geométricos. La prenda incluyó una capa fluida en el mismo material, que reforzó la caída hasta el suelo y revelaba las siluetas internas. Completó el estilismo con un collar de eslabones plateados de gran tamaño.

Conjunto pata de gallo blanco y negro

El conjunto pata de gallo blanco y negro, acompañado de labios rojos y coleta alta, muestra el dominio de la actriz en tendencias clásicas reinterpretadas (The Grosby Group)

En otro evento, durante la Paris Fashion Week 2025, la actriz eligió un conjunto de capa amplia y minifalda a juego, ambos con estampado pata de gallo blanco y negro, y una blusa blanca.

El look se completó con zapatos de tacón negro de punta afilada y una coleta alta pulida. El maquillaje, con labios rojos, realzaba el contraste del conjunto monocromo. El entorno, lleno de asistentes y fotógrafos, sugiere un desfile o evento de moda.

Vestido satinado azul claro

El vestido satinado azul claro destaca por su estructura innovadora y la capacidad de la actriz para lucir piezas únicas en eventos cinematográficos (REUTERS/Mark Blinch)

En el festival de cine de Toronto 2025, apareció con un vestido satinado azul claro, escote redondo y falda estructurada formada por piezas entrelazadas que generan volúmenes cuadrados. El vestido, por encima de la rodilla, fue acompañado por zapatos de tacón blancos y joyas con detalles azules.

Chaqueta dorada y falda negra aterciopelada

La chaqueta dorada y la falda negra aterciopelada realzan el perfil sofisticado de Anya Taylor-Joy en galas y ceremonias de alto nivel (REUTERS/Caitlin Ochs)

Durante una gala especial, para el aniversario del Rockefeller Plaza en Nueva York 2025, la actriz vistió una chaqueta estructurada de satén dorado con botones y faldón asimétrico, combinada con una falda larga aterciopelada negra. El escote en V permitía ver un collar delgado con colgante de cruz. El peinado recogido y el maquillaje discreto, con labios naturales, acompañaron el estilismo y enmarcaron una imagen sofisticada.

Minivestido blanco con mangas plisadas

El minivestido blanco con mangas plisadas refuerza el sello personal de la actriz, fusionando vanguardia y delicadeza en una sola propuesta (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra ocasión, Taylor-Joy sorprendió, para la premiere de la película “The Gorge” en Los Ángeles, con un minivestido blanco sin tirantes y silueta estructurada, en el que destacan mangas plisadas que se despliegan radialmente y generan un efecto abanico. La postura realzó el volumen de las mangas, mientras que el peinado recogido y el maquillaje, enfocado en ojos definidos y labios nude, refuerzan la sofisticación. Sandalias blancas de taco fino y un collar discreto completaron el look.

Conjunto de cuero negro oversize

El conjunto de cuero negro oversize subraya el lado contemporáneo y profesional de Anya Taylor-Joy en la industria del cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una ceremonia de la industria del cine en 2024, la actriz eligió una chaqueta de cuero negra oversize y shorts a juego, ambos de textura mate. Llevó el cabello suelto y ligeramente ondulado, maquillaje natural y pendientes circulares plateados.

Body negro de terciopelo y mangas abullonadas florales

El body negro de terciopelo con mangas abullonadas florales da protagonismo al estilo gótico y dramático que la actriz adopta con naturalidad (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Para un look de inspiración gótica en la premiere de la película “Furiosa: A Mad Max Saga” Taylor-Joy eligió un body negro de terciopelo con escote palabra de honor y mangas abullonadas decoradas con flores blancas en relieve. Lo combinó con medias negras semitransparentes y zapatos de tacón en punta. El cabello recogido en coleta alta, los labios rojo intenso y un collar de eslabones plateados aportan carácter dramático al conjunto.

Conjunto crudo con flecos y gorro decorado

El conjunto crudo con flecos y gorro decorado resalta la faceta bohemia y experimental de Anya Taylor-Joy en eventos al aire libre (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

En un evento al aire libre, para el Festival de Cannes 2024, la actriz lució un conjunto de dos piezas en tejido crudo de textura rugosa, compuesto por chaqueta corta con bolsillos y flecos y falda midi ajustada con flecos en el dobladillo, dejando el abdomen al descubierto.

El estilismo se completó con sandalias blancas de tacón y un gorro ceñido decorado con pedrería y flecos brillantes. El maquillaje se centró en ojos oscuros y labios burdeos, acentuando un aire bohemio y contemporáneo.