Qué es el contagio emocional y por qué puede afectar el estado de ánimo

Las emociones desempeñan un papel central en nuestras relaciones y en la manera en que interactuamos con nuestro entorno. De acuerdo con la Cleveland Clinic y el psicólogo Adam Borland, el contagio emocional es un fenómeno cotidiano que ocurre, en gran medida, de manera inconsciente.

Este proceso implica que no solo respondemos a las emociones de familiares, amigos, colegas o incluso desconocidos, sino que, con frecuencia, reflejamos la atmósfera emocional del entorno, replicando emociones y conductas de forma automática.

¿Cómo actúa el contagio emocional?

Cleveland Clinic señala que el contagio emocional es un proceso psicológico donde los estados emocionales y los comportamientos de otras personas pueden influir en nosotros sin que lo notemos. Esta influencia no se limita al contacto personal: también puede surgir tras exponerse a publicidad o contenidos digitales, lo que resulta especialmente relevante para quienes poseen un alto grado de empatía.

Borland explica que esta tendencia puede ser positiva en contextos de apoyo y alegría compartida, pero se vuelve problemática si interfiere con las actividades diarias o el bienestar personal. El contagio emocional, por lo tanto, puede tener consecuencias tanto positivas como negativas en la salud mental y en la calidad de las relaciones interpersonales.

El funcionamiento del contagio emocional se basa en la imitación inconsciente de gestos, tonos de voz, posturas y expresiones faciales, un aprendizaje que inicia en la infancia. “Remonta a los tiempos en que éramos bebés. Un bebé responde a una sonrisa con otra sonrisa. Aprendemos a reaccionar a las señales verbales y no verbales imitando el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de otras personas”, explica Borland a la Cleveland Clinic.

Ejemplifica el fenómeno con situaciones cotidianas como devolver una sonrisa a un mesero o reaccionar con enojo ante un grito. Este reflejo automático se compara a bostezar cuando alguien más lo hace en la misma habitación.

Manifestaciones cotidianas y efectos en grupo

El contagio emocional se manifiesta en la vida diaria en formas que van desde la alegría colectiva hasta el estrés grupal. Cleveland Clinic menciona ejemplos como sentir tristeza al escuchar el relato doloroso de un amigo, experimentar calidez ante una sonrisa inesperada, o contagiarse de ansiedad en el trabajo por la preocupación de un compañero.

El rol de los líderes también resulta clave: una persona calmada y entusiasta puede elevar el ánimo del equipo, mientras que la negatividad o ansiedad de un referente puede desmotivar al grupo. El consumo frecuente de contenidos negativos en redes sociales, conocido como doomscrolling, puede desencadenar tristeza, ansiedad o enojo.

Las personas con mayor empatía tienden a ser más susceptibles a este tipo de contagio. Borland destaca que la risa es una de las emociones más contagiosas, pero también aclara que convivir con personas optimistas favorece el bienestar, mientras que rodearse de personas pesimistas puede inclinar la balanza hacia emociones negativas. En suma, el contagio emocional puede fortalecer vínculos y la comprensión mutua, aunque también supone un desafío para la salud emocional cuando predominan las emociones negativas en el entorno.

Estrategias para proteger el bienestar emocional

Para limitar los efectos adversos del contagio emocional, Cleveland Clinic recomienda adoptar estrategias personales de autocuidado. Borland aconseja identificar y reconocer cómo influyen los demás en nuestro estado de ánimo, en lugar de ignorar esas emociones.

Entre las técnicas sugeridas destacan el desarrollo de la autoconciencia, prestar atención a los cambios físicos y emocionales en presencia de otros, practicar mindfulness, meditación o respiración profunda, y establecer límites claros para evitar situaciones negativas.

Además, se recomienda reducir la exposición a redes sociales y noticias pesimistas, y priorizar contenidos que inspiren optimismo. El autocuidado se complementa con actividad física, hábitos saludables y, si es necesario, apoyo profesional. Identificar motivos de gratitud cada día y establecer intenciones para la jornada son herramientas útiles para cultivar el equilibrio mental.

Aunque el entorno puede ejercer una influencia poderosa, Cleveland Clinic recuerda que cada persona conserva la capacidad de elegir cómo responder a las emociones ajenas y qué conductas desea exhibir en su entorno social. Con hábitos conscientes y una reducción deliberada del tiempo digital, es posible preservar el bienestar emocional y mantener el equilibrio psicológico frente a ambientes negativos o sobrecargados.