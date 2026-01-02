Tendencias

Punta del Este: ¿cuánto cuesta comer afuera y llenar el tanque de nafta?

El balneario uruguayo presenta diferentes opciones para todos los bolsillos. Los detalles

Guardar
Punta del Este: cuánto cuesta
Punta del Este: cuánto cuesta comer afuera y llenar el tanque de nafta? / RS Fotos

Las condiciones de estabilidad de la economía argentina, el precio del dólar y la actual facilidad para adquirirlo facilita la vuelta de los argentinos a Punta del Este, que ofrece alternativas para todos los presupuestos y, en algunos casos, precios similares a los de la costa argentina.

Por día, se estima que el gasto promedio entre desayuno, almuerzo, merienda y cena ronda entre los 80 y 100 dólares -un precio lógico que de desembolsaría en cualquier ciudad turística del mundo- considerando algunas variables como la zona y la categoría del local gastronómico.

Para desayunar un café con leche y tres medialunas en un bar de La Punta, hay que desembolsar unos 10 dólares, a menos que se elija un local de comida rápida donde los precios siempre son más bajos. A la hora del almuerzo, existen opciones que oscilan entre los 20 y 45 dólares, según se trate de un bar al paso o restaurante, como alguno sobre la Mansa o Brava.

El balneario uruguayo baraja opciones
El balneario uruguayo baraja opciones para todos los bolsillo / RS Fotos

Un menú infantil puede costar unos 20 dólares, lo mismo que un chivito uruguayo, cuyo valor puede ascender hasta 35 dólares, aunque con una porción generosa que se puede compartir. Si la idea es almorzar en la playa, en los clásicos chiringuitos los precios se reducen considerablemente, pero pueden llegar hasta 100 dólares por persona en un club de playa premium, como alguno de José Ignacio.

Una merienda completa con café, jugo y tostadas con manteca y mermelada con vista al mar cuesta unos 15 dólares. Un waffle con un licuado alcanza los 20 dólares, mientras que un tostado con una gaseosa se consiguen entre 14 y 18 dólares.

En José Ignacio, los precios por persona para un almuerzo o cena oscilan entre 30 y 90 dólares.

Una cena en algún restaurante del Puerto, donde se deguste algún plato de pescado bien servido, puede costar unos 50 dólares por persona, mientras que unas pastas o una milanesa con guarnición en algún local de Gorlero con bebida y postre puede salir la mitad.

Desde la Punta hasta José
Desde la Punta hasta José Ignacio, Punta del Este ofrece propuestas para todos los gustos / RS Fotos

Los precios de los tenedores libres oscilan entre 35 y 55 dólares. Es importante tener en cuenta el beneficio fiscal que Uruguay les otorga los turistas: IVA cero en gastronomía, alojamiento, hoteles y alquiler de autos sin chofer, que se traduce en una reducción del 22% del precio.

El único requisito es ser turista extranjero -no residente- y pagar con tarjetas de crédito emitidas fuera de ese país. El beneficio se suma a los importantes descuentos que varios bancos argentinos les ofrecen a sus clientes y que se traducen en una reducción de hasta el 50%.

El clásico chivito uruguayo, uno
El clásico chivito uruguayo, uno de los platos más pedidos para compartir / RS Fotos

En pesos argentinos

Para quienes prefieren merendar en la playa y compran para llevar, en la zona de Gorlero los churros cuestan 2 mil pesos argentinos por unidad. En La Barra, las medialunas más famosas cuestan casi 4 mil pesos.

Un sándwich de jamón y queso en una confitería de José Ignacio cuesta unos 20 mil pesos, mientras que en una cadena de comida rápida en un shopping un pequeño tostado de lomito y queso sale 6 mil.

En el Puerto, una porción grande de rabas cuesta 27 mil pesos, las miniaturas de pescado 24 mil, una milanesa de merluza 19 mil y los langostinos a la milanesa 29 mil. En un famoso tenedor libre de ese circuito gastronómico, donde el cliente se sirve a gusto y se cobra por peso, los 100 gramos cuestan casi 7 mil. Incluso, el sushi se vende por peso, casi 9 mil pesos cada 100 gramos.

En la Península, se encuentra una variada oferta gastronómica con precios accesibles y opciones para compartir. Para dos personas, un chivito al pan con papas fritas sale unos 50 mil pesos, una milanesa napolitana completa cuesta 45 mil, una parrillada bien servida con varios cortes de carne, chorizo, morcilla, papas fritas, puré o arroz cuesta unos 85 mil, y una tabla con rabas, bastones de muzzarella, nuggets de pollo, aros de cebolla, papas fritas y varias salsas sale unos 55 mil.

Las tarjetas de crédito y
Las tarjetas de crédito y los bancos de Argentina ofrecen distintos descuentos que pueden llegar al 50% del valor del ticket

En el tradicional Popei de José Ignacio, la pesca del día cuesta unos 46 mil pesos argentinos, los raviolones de mar unos 38 mil, el ojo de bife 47 mil, un chivito 30 mil y una pizza de muzzarella 17 mil.

En La Colmena, las milanesas con guarnición cuestan 34 mil, una tortilla 18 mil y tres empanadas de humita, camarón y cordero 24 mil. Un tostón con palta y huevo 15 mil, un croissant con jamón y queso 14 mil, y un bowl con cereales, frutas y yogur griego 20 mil.

Hay que tener en cuenta que muchas personas que alquilan departamentos prefieren cocinar, reduciendo esos costos a la mitad. Otra buena opción es comprar comida hecha, por ejemplo en los supermercados, donde existe una variada y gran oferta de rotisería con opciones muy frescas y de gran calidad.

Por un café con leche
Por un café con leche y tres medialunas en un bar de la Punta hay que desembolsar unos 10 dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un supermercado premium de José Ignacio, una pizza de muzzarella de tamaño generoso, que se puede elegir cortada en 6, 8 y 12 porciones, hecha a la vista en el momento, cuesta 22 mil.

Se puede elegir con panceta, jamón, pepperoni, ananá, aceitunas, cuatro quesos y margarita. La opción más cara cuesta 28 mil. Para acompañar, una Coca Cola de 2.25 litros sale 6 mil.

El precio de la nafta

Una de las preocupaciones de los turistas siempre es el precio del litro de nafta. Este verano, el litro de nafta súper cuesta el equivalente a 3.100 pesos argentinos y la premium 3.200. El diesel especial sale 2.300 pesos argentinos y el común 1.900.

Una estación de servicio en
Una estación de servicio en la Península / RS Fotos

Además, hay que tener en cuenta el beneficio que se le otorga al turista a la hora de tener que llenar el tanque en un auto propio, ya que las estaciones de servicio ubicadas a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera con Brasil o Argentina realizan un descuento del 40%.

El balneario uruguayo es famoso en el mundo por su exclusividad y buenos servicios, pero queda claro que realmente ofrece opciones para todos.

Temas Relacionados

TendenciasPunta del EsteVerano 2026 ArgentinaVeranoNaftaComer afueraRestos

Últimas Noticias

El problema de la natalidad en el mundo: ¿por qué en Argentina cae a mínimos históricos?

La tendencia hacia sociedades más longevas marca un cambio: habrá más ancianos y menos niños en el futuro. Los cambios en la crianza y en las familias impulsan reformular políticas y actualizar debates. Infobae entrevistó a un demógrafo y a una funcionaria de Naciones Unidas

El problema de la natalidad

Descubren una variante genética hereditaria que protege contra la leucemia

Científicos de Estados Unidos y Europa identificaron una mutación en el ADN que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades hematológicas. Cómo los resultados podrían inspirar el desarrollo de estrategias de prevención y tratamiento

Descubren una variante genética hereditaria

Por primera vez miden un planeta errante que desafía lo que se sabía sobre mundos solitarios

Gracias una coordinación global, un equipo de astrónomos registraron las características de un planeta sin estrella. El líder del equipo contó a Infobae cómo el logro impactará en futuras misiones espaciales

Por primera vez miden un

De diseños geométricos a marcos retro: así lucen las famosas sus anteojos de sol

El accesorio imprescindible del verano se impone en los looks de Pampita, Wanda Nara y Sthepanie Demner

De diseños geométricos a marcos

Investigadores revelaron cómo llegaron los cerdos domésticos a Oceanía desde Asia hace 4 mil años

Científicos de 18 países analizaron el ADN y la morfología dental de cientos de cerdos antiguos y modernos para reconstruir su historia en el Pacífico. Por qué su expansión cambió la fauna de las islas para siempre

Investigadores revelaron cómo llegaron los
DEPORTES
La revelación del argentino Marcos

La revelación del argentino Marcos Patronelli: por qué no volvió a competir en el Rally Dakar tras ganarlo tres veces

Marcelo Gallardo avanza con la renovación del plantel de River Plate: el refuerzo que está cerca y las otras negociaciones abiertas

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

Tras asegurarse la continuidad de Neymar, el Santos va por otra estrella con pasado de selección

TELESHOW
Verano en familia: Sofía Zámolo

Verano en familia: Sofía Zámolo y un día pleno de juegos y sol en la costa esteña

El renacer de Roly Serrano luego de su accidente: “Dios me regaló la vida y un amor”

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

Sofía Jujuy presentó a su novio para recibir el Año Nuevo: “Juré que no me iba a volver a pasar”

INFOBAE AMÉRICA

Kim Ju-ae, la “amada” hija

Kim Ju-ae, la “amada” hija y posible sucesora del dictador Kim Jong-un, reapareció en una visita a un mausoleo familiar en Pyongyang

MTV se despidió para siempre y esto es apenas un poco de todo lo que hay para agradecerle

Germaine Derbecq, una vida de arte, bohemia y valentía se revela en la Colección Amalita

Un vistazo a la mente de Albert Camus: ¿uno de los grandes pensadores de la historia?

La Inteligencia de Ucrania reveló que Rusia se prepara para una mayor militarización de niños y adolescentes