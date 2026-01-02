Punta del Este: cuánto cuesta comer afuera y llenar el tanque de nafta? / RS Fotos

Las condiciones de estabilidad de la economía argentina, el precio del dólar y la actual facilidad para adquirirlo facilita la vuelta de los argentinos a Punta del Este, que ofrece alternativas para todos los presupuestos y, en algunos casos, precios similares a los de la costa argentina.

Por día, se estima que el gasto promedio entre desayuno, almuerzo, merienda y cena ronda entre los 80 y 100 dólares -un precio lógico que de desembolsaría en cualquier ciudad turística del mundo- considerando algunas variables como la zona y la categoría del local gastronómico.

Para desayunar un café con leche y tres medialunas en un bar de La Punta, hay que desembolsar unos 10 dólares, a menos que se elija un local de comida rápida donde los precios siempre son más bajos. A la hora del almuerzo, existen opciones que oscilan entre los 20 y 45 dólares, según se trate de un bar al paso o restaurante, como alguno sobre la Mansa o Brava.

Un menú infantil puede costar unos 20 dólares, lo mismo que un chivito uruguayo, cuyo valor puede ascender hasta 35 dólares, aunque con una porción generosa que se puede compartir. Si la idea es almorzar en la playa, en los clásicos chiringuitos los precios se reducen considerablemente, pero pueden llegar hasta 100 dólares por persona en un club de playa premium, como alguno de José Ignacio.

Una merienda completa con café, jugo y tostadas con manteca y mermelada con vista al mar cuesta unos 15 dólares. Un waffle con un licuado alcanza los 20 dólares, mientras que un tostado con una gaseosa se consiguen entre 14 y 18 dólares.

En José Ignacio, los precios por persona para un almuerzo o cena oscilan entre 30 y 90 dólares.

Una cena en algún restaurante del Puerto, donde se deguste algún plato de pescado bien servido, puede costar unos 50 dólares por persona, mientras que unas pastas o una milanesa con guarnición en algún local de Gorlero con bebida y postre puede salir la mitad.

Los precios de los tenedores libres oscilan entre 35 y 55 dólares. Es importante tener en cuenta el beneficio fiscal que Uruguay les otorga los turistas: IVA cero en gastronomía, alojamiento, hoteles y alquiler de autos sin chofer, que se traduce en una reducción del 22% del precio.

El único requisito es ser turista extranjero -no residente- y pagar con tarjetas de crédito emitidas fuera de ese país. El beneficio se suma a los importantes descuentos que varios bancos argentinos les ofrecen a sus clientes y que se traducen en una reducción de hasta el 50%.

En pesos argentinos

Para quienes prefieren merendar en la playa y compran para llevar, en la zona de Gorlero los churros cuestan 2 mil pesos argentinos por unidad. En La Barra, las medialunas más famosas cuestan casi 4 mil pesos.

Un sándwich de jamón y queso en una confitería de José Ignacio cuesta unos 20 mil pesos, mientras que en una cadena de comida rápida en un shopping un pequeño tostado de lomito y queso sale 6 mil.

En el Puerto, una porción grande de rabas cuesta 27 mil pesos, las miniaturas de pescado 24 mil, una milanesa de merluza 19 mil y los langostinos a la milanesa 29 mil. En un famoso tenedor libre de ese circuito gastronómico, donde el cliente se sirve a gusto y se cobra por peso, los 100 gramos cuestan casi 7 mil. Incluso, el sushi se vende por peso, casi 9 mil pesos cada 100 gramos.

En la Península, se encuentra una variada oferta gastronómica con precios accesibles y opciones para compartir. Para dos personas, un chivito al pan con papas fritas sale unos 50 mil pesos, una milanesa napolitana completa cuesta 45 mil, una parrillada bien servida con varios cortes de carne, chorizo, morcilla, papas fritas, puré o arroz cuesta unos 85 mil, y una tabla con rabas, bastones de muzzarella, nuggets de pollo, aros de cebolla, papas fritas y varias salsas sale unos 55 mil.

Las tarjetas de crédito y los bancos de Argentina ofrecen distintos descuentos que pueden llegar al 50% del valor del ticket

En el tradicional Popei de José Ignacio, la pesca del día cuesta unos 46 mil pesos argentinos, los raviolones de mar unos 38 mil, el ojo de bife 47 mil, un chivito 30 mil y una pizza de muzzarella 17 mil.

En La Colmena, las milanesas con guarnición cuestan 34 mil, una tortilla 18 mil y tres empanadas de humita, camarón y cordero 24 mil. Un tostón con palta y huevo 15 mil, un croissant con jamón y queso 14 mil, y un bowl con cereales, frutas y yogur griego 20 mil.

Hay que tener en cuenta que muchas personas que alquilan departamentos prefieren cocinar, reduciendo esos costos a la mitad. Otra buena opción es comprar comida hecha, por ejemplo en los supermercados, donde existe una variada y gran oferta de rotisería con opciones muy frescas y de gran calidad.

En un supermercado premium de José Ignacio, una pizza de muzzarella de tamaño generoso, que se puede elegir cortada en 6, 8 y 12 porciones, hecha a la vista en el momento, cuesta 22 mil.

Se puede elegir con panceta, jamón, pepperoni, ananá, aceitunas, cuatro quesos y margarita. La opción más cara cuesta 28 mil. Para acompañar, una Coca Cola de 2.25 litros sale 6 mil.

El precio de la nafta

Una de las preocupaciones de los turistas siempre es el precio del litro de nafta. Este verano, el litro de nafta súper cuesta el equivalente a 3.100 pesos argentinos y la premium 3.200. El diesel especial sale 2.300 pesos argentinos y el común 1.900.

Además, hay que tener en cuenta el beneficio que se le otorga al turista a la hora de tener que llenar el tanque en un auto propio, ya que las estaciones de servicio ubicadas a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera con Brasil o Argentina realizan un descuento del 40%.

El balneario uruguayo es famoso en el mundo por su exclusividad y buenos servicios, pero queda claro que realmente ofrece opciones para todos.