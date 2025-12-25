Tendencias

El truco para que las pestañas rectas luzcan largas y con volumen en tan solo 2 pasos

La experimentación con distintos accesorios y fórmulas innovadoras permite transformar el look y personalizar el resultado para cada tipo de pelo

Guardar
La combinación de genética, grosor
La combinación de genética, grosor del pelo y clima influye directamente en la dificultad para conservar la curvatura de las pestañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con pestañas rectas a menudo encuentran difícil conseguir una curvatura y un volumen que se mantengan a lo largo del día, incluso tras aplicar maquillaje.

Ante este desafió, el sitio de Maybelline ofrece un método práctico de dos pasos, con la promesa de transformar la apariencia de las pestañas en poco tiempo y sin complicaciones.

Una correcta preparación y el
Una correcta preparación y el uso adecuado del rizador de pestañas son fundamentales para lograr una curvatura duradera y protegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinacióón de productos para mejores resultados

Usualmente, quienes presentan pestañas lisas suelen verse afectados por factores como la genética, el grosor del pelo y el clima, los cuales dificultan mantener la curvatura y el volumen deseados.

Este tipo de pestaña tiende a perder rápidamente el efecto de las máscaras convencionales, razón por la cual se recomienda emplear productos específicos y una rutina precisa.

Claves para conseguir pestañas largas y con volumen

  • El primer paso consiste en una correcta preparación y el uso apropiado del rizador de pestañas.
  • Utilizar el enchinador sobre las pestañas limpias y secas, aplicando presión desde la raíz hasta la punta durante algunos segundos, permite fijar la curvatura base.
  • El uso incorrecto del rizador puede debilitar o dañar el pelo, por lo que aconseja una manipulación cuidadosa
  • El orden es determinante. Primero se prepara y se riza, y luego se sella el resultado con la máscara seleccionada.
La elección de máscaras resistentes
La elección de máscaras resistentes al agua con fórmulas innovadoras ayuda a mantener el efecto del rizador frente a distintas condiciones ambientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir el producto correcto para rizar las pestañas

La selección del producto de maquillaje cobra protagonismo en el segundo paso. Se recomienda usar máscaras resistentes al agua con tecnologías específicas. Dependiendo de la marca, la fórmula puede ayudar a conservar el efecto obtenido con el rizador bajo distintas condiciones ambientales.

La guía realizada por Maybelline sugiere añadir un primer para pestañas antes de aplicar la máscara, ya que este producto facilita la adhesión y refuerza la curvatura, mejorando la duración del acabado.

En la mayoría de los casos, existen errores habituales que pueden limitar la eficacia del método, por ejemplo:

  • Aplicar exceso de máscara
  • Omitir el rizador o escoger fórmulas no adecuadas.
Evitar errores habituales, como aplicar
Evitar errores habituales, como aplicar exceso de máscara u omitir el rizador, resulta clave para obtener un resultado profesional en el maquillaje de pestañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conseguir mejores resultados, se recomienda experimentar con diferentes texturas, tipos de cepillo y rutinas, ya que la regularidad y la capacidad de adaptarse a las necesidades particulares de cada persona son aspectos vitales para perfeccionar la técnica y lograr un resultado impactante.

De esta forma, la constancia y un método bien ejecutado, junto con productos innovadores, hacen posible realzar incluso las pestañas más rebeldes para conseguir una mirada de gran efecto.

Es importante recordar las pestañas largas y con volumen no sólo contribuyen a resaltar la expresión ocular y a dar mayor definición al rostro, sino que también cumplen una función protectora frente a agentes externos.

Además, suelen vincularse a ideales de belleza contemporáneos y pueden modificar la percepción de juventud y energía.

Temas Relacionados

PestañasPestañas largasMáscara de pestañasRizador de pestañasMaquillaje de ojosmexico-noticias

Últimas Noticias

Astrónomos captan una imagen inédita que revela las condiciones extremas para el nacimiento de planetas

La observación realizada con el Telescopio Espacial Hubble permitió identificar una estructura de polvo y gas de dimensiones inusuales

Astrónomos captan una imagen inédita

¿Cómo utilizar el corrector verde para cubrir granitos y cicatrices del rostro?

Los detalles cromáticos y las nuevas texturas motivan el auge de una tendencia que une salud cutánea con estética

¿Cómo utilizar el corrector verde

Detectan cómo se fusionan dos cúmulos de galaxias gigantes y abren nuevas pistas sobre la materia oscura

Un estudio permitió identificar detalles de un proceso de colisión entre dos sistemas masivos

Detectan cómo se fusionan dos

Cómo prevenir intoxicaciones alimentarias en las fiestas: recomendaciones clave frente al calor

Las altas temperaturas facilitan el desarrollo de bacterias en la comida. Medidas simples permiten reducir riesgos

Cómo prevenir intoxicaciones alimentarias en

Investigan un mecanismo que podría aumentar el riesgo de cáncer colorrectal en adultos jóvenes

Un estudio identificó que cambios en la estructura y firmeza de los tejidos intestinales podrían desempeñar un papel relevante en el desarrollo de tumores

Investigan un mecanismo que podría
DEPORTES
El veredicto de la FIA

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

“Elijo Creer”, segunda parte: la ola de coincidencias que ilusiona a los hinchas argentinos de cara al Mundial 2026

La publicación de Blondel junto a Morena Beltrán en vísperas de Navidad: las menciones a Boca y una respuesta especial

La impactante goleada de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026: el tanto de antología bajo la mirada de Zidane

TELESHOW
El verdadero motivo por el

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

INFOBAE AMÉRICA

Trinidad y Tobago investiga el

Trinidad y Tobago investiga el vuelo de drones sobre aeropuertos con presencia militar de EEUU en medio de la tensión con Venezuela

La fascinación milenaria por la sangre: vampiros, enfermedades y el precio insólito de la vida

Estonia advirtió que responderá con fuego a incursiones de militares rusos tras nuevos incidentes en la frontera

Salvador Nasralla rechazó la proclamación de Asfura y cuestionó la transparencia de los resultados en Honduras: “No reflejan la verdad”

La Unión Europea condenó los vetos de visado de EEUU contra funcionarios responsables de regular contenidos digitales