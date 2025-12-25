El truco para que las pestañas rectas luzcan largas y con volumen en tan solo 2 pasos

La combinación de genética, grosor del pelo y clima influye directamente en la dificultad para conservar la curvatura de las pestañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con pestañas rectas a menudo encuentran difícil conseguir una curvatura y un volumen que se mantengan a lo largo del día, incluso tras aplicar maquillaje.

Ante este desafió, el sitio de Maybelline ofrece un método práctico de dos pasos, con la promesa de transformar la apariencia de las pestañas en poco tiempo y sin complicaciones.

Una correcta preparación y el uso adecuado del rizador de pestañas son fundamentales para lograr una curvatura duradera y protegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinacióón de productos para mejores resultados

Usualmente, quienes presentan pestañas lisas suelen verse afectados por factores como la genética, el grosor del pelo y el clima, los cuales dificultan mantener la curvatura y el volumen deseados.

Este tipo de pestaña tiende a perder rápidamente el efecto de las máscaras convencionales, razón por la cual se recomienda emplear productos específicos y una rutina precisa.

Claves para conseguir pestañas largas y con volumen

El primer paso consiste en una correcta preparación y el uso apropiado del rizador de pestañas.

Utilizar el enchinador sobre las pestañas limpias y secas, aplicando presión desde la raíz hasta la punta durante algunos segundos, permite fijar la curvatura base.

El uso incorrecto del rizador puede debilitar o dañar el pelo, por lo que aconseja una manipulación cuidadosa

El orden es determinante. Primero se prepara y se riza, y luego se sella el resultado con la máscara seleccionada.

La elección de máscaras resistentes al agua con fórmulas innovadoras ayuda a mantener el efecto del rizador frente a distintas condiciones ambientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir el producto correcto para rizar las pestañas

La selección del producto de maquillaje cobra protagonismo en el segundo paso. Se recomienda usar máscaras resistentes al agua con tecnologías específicas. Dependiendo de la marca, la fórmula puede ayudar a conservar el efecto obtenido con el rizador bajo distintas condiciones ambientales.

La guía realizada por Maybelline sugiere añadir un primer para pestañas antes de aplicar la máscara, ya que este producto facilita la adhesión y refuerza la curvatura, mejorando la duración del acabado.

En la mayoría de los casos, existen errores habituales que pueden limitar la eficacia del método, por ejemplo:

Aplicar exceso de máscara

Omitir el rizador o escoger fórmulas no adecuadas.

Evitar errores habituales, como aplicar exceso de máscara u omitir el rizador, resulta clave para obtener un resultado profesional en el maquillaje de pestañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conseguir mejores resultados, se recomienda experimentar con diferentes texturas, tipos de cepillo y rutinas, ya que la regularidad y la capacidad de adaptarse a las necesidades particulares de cada persona son aspectos vitales para perfeccionar la técnica y lograr un resultado impactante.

De esta forma, la constancia y un método bien ejecutado, junto con productos innovadores, hacen posible realzar incluso las pestañas más rebeldes para conseguir una mirada de gran efecto.

Es importante recordar las pestañas largas y con volumen no sólo contribuyen a resaltar la expresión ocular y a dar mayor definición al rostro, sino que también cumplen una función protectora frente a agentes externos.

Además, suelen vincularse a ideales de belleza contemporáneos y pueden modificar la percepción de juventud y energía.