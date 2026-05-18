Crimen y Justicia

Rosario: el menor que ejecutó a dos taxistas y un playero en 2024 volvió a ser detenido con un arma

Darian G., que al momento de los homicidios en marzo de 2024 no era punible porque tenía 15 años, cayó este domingo en la zona norte junto con dos personas que portaban una pistola calibre .380

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Así fue el crimen del playero de Rosario desde la cabina

El presunto autor de tres de los cuatro crímenes “narcoterroristas” –así fueron definidos por la exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich– de marzo de 2024 en Rosario fue detenido este domingo junto con otras dos personas que portaban una pistola calibre .380 y cartuchos. Se trata de Darian Maximiliano G., quien al momento de cometer los homicidios no era punible, ya que tenía 15 años, y ahora tiene 17.

El menor fue arrestado en inmediaciones de Colastiné y Blomberg, en la zona norte de Rosario, en un procedimiento del Comando Radioeléctrico tras un llamado al 911 por disparos de arma de fuego. “Cayó junto con Laureano Ángel R. (20) y Sergio Leonel F. (17) en el sector de las vías del ferrocarril.”

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A Laureano R. le encontraron el arma de fuego, que tenía un cartucho en la recámara y ocho más en el cartucho, que estaba colocado.

Por ese motivo, los dos adolescentes fueron acusados este lunes en el Centro de Justicia Penal por el delito de portación compartida de la pistola. Allí, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena dispuso la prisión preventiva efectiva de ambos hasta el 17 de julio. En tanto, el adulto será imputado en otra audiencia.

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Los dos menores quedarán alojados en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil.

Los tres crímenes narcoterroristas en Rosario Figueroa Celentano y Daloia
Figueroa, Celentano y Daloia

La aprehensión de Darian G. llamó la atención en el Ministerio Público de la Acusación, ya que había sido demorado por estar sindicado de haber matado a tiros a los taxistas Héctor Raúl Figueroa, Diego Celentano y el playero Bruno Bussanich. “Su declaración como colaborador en la causa resultó clave para que un cuerpo de fiscales pueda avanzar sobre los presuntos organizadores y partícipes.”

Luego de su declaración, que involucró a gran parte de la cadena de mando que se puso en marcha para la concreción de los asesinatos, el adolescente fue colocado en un programa para testigos protegidos. No obstante, por decisión personal, salió de dicho lugar y regresó a Rosario.

Su rostro quedó filmado en la estación de servicio Puma de las inmediaciones de Donado y Rojas, en la zona noroeste de Rosario, cuando un auto lo dejó en cercanías a los surtidores, él se acercó a pie y ejecutó de varios tiros al playero Bussanich, que estaba en su puesto de trabajo y falleció en el acto.

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