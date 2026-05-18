Honduras: crece envío de remesas en un 14.3 % en el primer cuatrimestre y superan los 4 mil 134 millones de dólares

Más de 4.134 millones de dólares ingresaron al país durante el primer cuatrimestre del año.(FOTO: SDE Honduras)

Las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y abril de 2026 alcanzaron los 4,134.2 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual del 14.3 % en comparación con el mismo período del año anterior, según un informe divulgado por el Banco Central de Honduras.

El comportamiento positivo de las remesas confirma la creciente dependencia de la economía hondureña de los recursos enviados por los migrantes, principalmente desde Estados Unidos, país de origen del 85 % de las transferencias recibidas por las familias hondureñas.

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El informe del BCH detalla que durante enero ingresaron 870,7 millones de dólares; en febrero la cifra aumentó a 939 millones; marzo registró el monto más alto del cuatrimestre con 1.219 millones de dólares; mientras que abril cerró con 1,105.1 millones.

Las autoridades monetarias señalaron que el flujo constante de remesas continúa representando un alivio económico para miles de hogares hondureños, especialmente en un contexto donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, según estadísticas oficiales.

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Estados Unidos continúa siendo el principal origen de las remesas enviadas a Honduras. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con los datos oficiales, alrededor de 1,8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, tanto de manera regular como irregular, convirtiéndose en el principal soporte financiero para numerosas familias en Honduras.

El BCH indicó además que las madres hondureñas son las principales receptoras de las remesas, representando cerca del 40 % de los beneficiarios.

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La mayor parte de estos recursos se utiliza para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación y pago de servicios esenciales.

Más del 80 % del dinero enviado desde el extranjero se destina al consumo familiar inmediato, una dinámica que ha permitido sostener la economía doméstica en miles de comunidades del país.

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Las remesas representan actualmente más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, consolidándose como la principal fuente de divisas de la nación centroamericana, incluso por encima de sectores tradicionales como las exportaciones de café, camarón y la industria maquiladora.

Economistas consideran que este comportamiento refleja tanto la solidaridad de los migrantes con sus familias como la limitada capacidad de generación de empleo e ingresos dentro del país.

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Las madres representan cerca del 40 % de las personas beneficiadas con remesas en Honduras (Foto: Composición fotográfica)

Durante 2025, Honduras recibió aproximadamente 12,212 millones de dólares en remesas, cifra que significó un incremento del 25.3 % respecto al año anterior y marcó uno de los niveles más altos registrados en la historia económica nacional.

Economistas consideran que este comportamiento refleja tanto la solidaridad de los migrantes con sus familias como la limitada capacidad de generación de empleo e ingresos dentro del país.

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Durante 2025, Honduras recibió aproximadamente 12,212 millones de dólares en remesas, cifra que significó un incremento del 25.3 % respecto al año anterior y marcó uno de los niveles más altos registrados en la historia económica nacional.

Las proyecciones oficiales del Banco Central estiman que el ingreso de remesas continuará creciendo en los próximos años. Para 2026 se prevé un flujo de 12,724.7 millones de dólares y para 2027 la cifra podría ascender hasta 12,979.2 millones.

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Las remesas constituyen más del 25 % del Producto Interno Bruto hondureño. (FOTO: Contracorriente)

diversos sectores advierten sobre los riesgos de depender excesivamente de recursos externos para sostener la economía nacional, especialmente ante posibles cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos o eventuales desaceleraciones económicas internacionales.

El aumento en las remesas ocurre además en medio de una persistente migración de hondureños hacia el extranjero, motivada por factores como el desempleo, la inseguridad, la pobreza y la búsqueda de mejores oportunidades económicas.

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Para miles de familias hondureñas, el dinero enviado por sus parientes en el exterior representa la principal fuente de ingresos y, en muchos casos, el único mecanismo para garantizar alimentación, acceso a servicios médicos y permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.