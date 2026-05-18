Ciencia

Cuatro preguntas básicas sobre el brote de ébola en Congo y Uganda que genera alerta internacional

Las recientes infecciones detectadas en varios puntos han situado a las autoridades sanitarias en máxima vigilancia, ante un riesgo elevado de expansión a países vecinos y una ausencia de tratamientos específicos

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Vista microscópica del mortal virus del Ébola

La Organización Mundial de la Salud declaró el domingo que el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional.

La OMS afirmó que el brote, causado por la cepa Bundibugyo del virus, no cumple los criterios de una emergencia pandémica, pero que los países que comparten fronteras terrestres con la República Democrática del Congo corren un alto riesgo de que se propague aún más.

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¿Qué sabemos sobre este nuevo brote de ébola y cómo se ha propagado?

Una micrografía electrónica de transmisión muestra partículas del virus del Ébola. REUTERS/USAMRIID/Handout
Una micrografía electrónica de transmisión muestra partículas del virus del Ébola. REUTERS/USAMRIID/Handout

¿Qué es el ébola?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, la enfermedad del Ébola es un virus grave, a menudo mortal, que causa fiebre, dolores corporales, vómitos y diarrea, y se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de personas infectadas, materiales contaminados o personas que han fallecido a causa de la enfermedad.

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Este es el decimoséptimo brote en la República Democrática del Congo (RDC) desde su descubrimiento en 1976.

¿Qué es la variedad Bundibugyo?

Bundibugyo es una cepa del virus. Según la OMS, ha habido dos brotes previos de esta cepa.

Un hombre es trasladado en ambulancia a su llegada al Hospital General de Referencia de Bunia tras la confirmación de un brote de ébola de la cepa Bundibugyo en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 16 de mayo de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Victoire Mukenge
Un hombre es trasladado en ambulancia a su llegada al Hospital General de Referencia de Bunia tras la confirmación de un brote de ébola de la cepa Bundibugyo en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 16 de mayo de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Victoire Mukenge

El brote es “extraordinario” ya que no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para el virus de Bundibugyo, a diferencia de lo que ocurre con las cepas del Ébola-Zaire, según se indicó.

“Lamentablemente, Bundibugyo cuenta con menos contramedidas probadas que el virus del Ébola de Zaire, donde las vacunas han sido muy eficaces para controlar los brotes”, declaró Amanda Rojek, profesora asociada de Emergencias Sanitarias del Instituto de Ciencias Pandémicas de la Universidad de Oxford, en un comunicado.

¿A qué países se ha propagado?

Los gobiernos de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda han confirmado casos, y el brote está afectando con mayor gravedad a la RDC.

La transmisión del ébola se produce por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o materiales contaminados.
La transmisión del ébola se produce por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o materiales contaminados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África anunciaron el domingo que están coordinando con Sudán del Sur para supervisar la actividad transfronteriza y limitar una mayor propagación internacional.

¿Cuántas personas se han visto afectadas?

La OMS informó el domingo que se registraron ocho casos confirmados en laboratorio, 80 muertes sospechosas y 246 infecciones sospechosas.

Otro caso en Goma, la ciudad del este de la República Democrática del Congo controlada por los rebeldes del M23, fue confirmado en un comunicado emitido por ellos el domingo.

Trabajadores de la salud asisten a una víctima de ébola en Beni, Congo, el 13 de julio del 2019. (AP foto/Jerome Delay)
Trabajadores de la salud asisten a una víctima de ébola en Beni, Congo, el 13 de julio del 2019. (AP foto/Jerome Delay)

Las autoridades ugandesas también confirmaron un segundo caso el domingo.

Sin embargo, la OMS advirtió que “en la actualidad existen importantes incertidumbres sobre el número real de personas infectadas y la propagación geográfica asociada a este fenómeno”.

(con información de Reuters)

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