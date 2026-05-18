“No te metas con...”: el inquietante caso del cocinero al que acusan de ser el asesino de gatitos argentino

Cuatro retratos que circularon en redes de Adriel C.O, señalado como el "asesino de gatitos" en Recoleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Buen día, me ofrezco”. Con ese simple mensaje, Adriel C.O. se ofreció a tomar el tránsito de una gata tricolor que había tenido cría. Gabriela, “Almas felinas” en Instagram y dedicada a rescatar a gatos de calle para dar en adopción responsable, quiso saber más. Le preguntó dónde vivía, si ya había transitado y si tenía otros animales. Le ofreció comida, piedritas, bebedero, comedero y una cama para que “la mamá” pudiera estar cómoda. El tránsito era de, por los menos, dos meses.

Adriel C.O. aseguró que entendía todas las indicaciones y que tranquilizó a la rescatista, a medias, al enviar una foto de una ventana con red protectora y aclaró que ya había tenido tránsitos “anteriormente”. Le preguntó, además, si tenía hechos controles médicos. ”Me preocupan más los gatitos porque me pasó de gatitos bebé de la villa que fallecieron por algo que traen de la calle".

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Tras varios intercambios de mensajes, y la entrega “Salvadora”, la rescatista recibió una foto de la gata, amamantando a sus crías. Parecían estar a salvo, pero la siguiente imagen, le heló la sangre.

El video que presenta la denuncia contra "el asesino de gatitos"

“Estaba muy agitada y gruñía antes que abriera la puerta”, dijo a modo de explicación Adriel C.O. de la repentina muerte. La pantalla del celular mostraba la terrorífica postal de la gata rígida sobre el suelo, con el cuerpo completamente mojado. Sus gatitos también habían muerto. El posteo, con las capturas de esa conversación por WhatsApp, fue publicado el 27 de febrero.

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Ese fue el comienzo de una historia tétrica que continuó en redes y que, hace pocos días, comenzó a ser investigada por la UFEMA, la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal porteño que investiga delitos que vinculados al medio ambiente, la seguridad pública, el maltrato animal y la integridad animal.

Los internautas, en todos estos meses, recolectaron información sobre Adriel O., quien recibió el mote de “asesino de gatitos”. Salvadora, según las denuncias, fue su última víctima. Le adjudicaron también los homicidios de “Betún”, “Rubio” y “Charly”.

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Difundieron, entonces, la dirección de su casa en Recoleta, averiguaron su ocupación (cocinero) y sus raíces en Puerto San Juli, en Santa Cruz. Lo acorralaron en el mundo virtual y se hicieron presentes con escraches en la puerta de su vivienda. Adrian C.O. cerró todas sus cuentas. Insistieron por meses en redes hasta que la Justicia se tomó el caso en serio. La primera denuncia se realizó el 4 de marzo.

En mayo, se viralizó un video de @soyjujee en el que resumía el perfil del joven señalado y los hechos que le atribuyen. Así comienza: “Te voy a contar quién es este monstruo, quién es este sujeto y por sobre todas las cosas para que tomes los recaudos necesarios y tengas mucho cuidado porque probablemente este sujeto esté muy cerca tuyo, ya que se camufla entre las personas que son muy vulnerables”.

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“Adriel C.O. estudia en la Facultad de Derecho de la UBA, se recibió del Instituto de IGA. Pero lo particular de este sujeto, que normalmente son características de una persona psicópata, es que se presenta como una persona decente, como una persona que tiene experiencia con los gatos. Este sujeto decía ser colaborador de la ONG, que tenía mucha experiencia en lactancia. Un montón de cosas para conquistar a la rescatista o a una persona que simplemente había encontrado un gato y necesitaba, eh, darle tránsito. Esta persona hacía lo posible para convencerla para que vos le entregues el gato", continuó.

“¿Y qué es lo aterrador de todo esto? Que él se ofrecía, te insistía, te llamaba, porque incluso llegó a pedir a una mamá gata con todos los gatitos y qué casualidad que ese mismo día se murieron todos. Este psicópata suele camuflarse entre los seres vulnerables. Yendo a la Iglesia conoció a una señora que logró convencerla de que era un ser totalmente divino cuando es todo lo contrario, es el demonio andante. Transmitió confianza, la señora confió en él, la señora necesitaba que alguien cuide a su hijo. Todo hablando en un contexto cuando vos conocés, incluso una señora, hoy no se puede confiar en nadie, que te transmite confianza en un determinado tiempo. ¿Necesitás que alguien te cuide al hijo? Bueno, la señora le dejó al hijo a cargo de este sujeto, de este monstruo. ¿Qué pasó? Este sujeto se fue, se quedó solo con el hijo y ellos tenían un gato, el gatito Charlie. Lo torturó, lo asesinó delante del niño. Entonces, no estamos solamente hablando de víctimas que son animalitos, sino también de un niño, que esa imagen y todo lo que tuvo que vivir ese nene durante el acto no se lo va a borrar nadie de la cabeza”, relató.

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Las denuncias en redes contra Adriel C.O., tildado como "el asesino de gatitos" de Recoleta

Y finalizó: “Estoy diciendo esto porque tenemos un montón de pruebas con un montón de rescatistas que fueron víctimas de este sujeto. Entonces, para que tomen dimensión del asunto, no estamos hablando de cualquier persona, estamos realmente hablando de un asesino suelto entre nosotros”.

Más tarde, el abogado Alexis Marrocco, logró que tome difusión en los medios tradicionales. Su figura, además, imprime rigor a la denuncia. Este sábado, cientos de proteccionistas se reunieron en el Obelisco para exigir que la causa avance y que el presidente Javier Milei cumpla con la promesa de endurecer las penas por maltrato animal.

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Le queda a la fiscalía de la Ciudad determinar si Adriel C.O. es realmente un “asesino de gatitos”. Por ahora, la investigación sigue abierta mientras toman testimoniales, entre ellos la del menor, indicaron a este medio.

“No te metas con los gatos”

La dinámica de investigación digital y virtual por parte de usuarios en redes interesados en crucificar a Adriel C.O. tiene una similitud sorprendente a lo que ocurrió en 2010 en Canadá, tras la publicación de un video en Facebook que mostraba a un hombre que jugaba con dos gatitos antes de meterlos en una bolsa sellada al vacío hasta asfixiarlos. Dos usuarios comenzaron una cruzada abocada a descubrir la identidad del cruel asesino y exponerlo, al menos, en redes. Y lo lograron.

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Se trataba de Luka Magnotta, un actor porno que quería ganar notoriedad. Aunque los internautas lo denunciaron hasta el hartazgo el movimiento no movilizó ninguna pena. En cambio, fue arrestado dos años más tarde en un ciber café de Berlín, donde había huido luego de haber matado y desmembrado al estudiante Jun Lin, su amante. La policía había comenzado la investigación tras el hallazgo de un torso sin cabeza cerca de su casa en Montreal. Lo condenaron a prisión perpetua.

El flyer de Don't F**K with Cats: Hunting An Internet Killer, la serie documental emitida por Netflix

El caso inspiró una serie documental del género true crime titulada “Don’t F**k Whit Cats: Hunting an Internet Killer” (“No te metas con los gatos. Un asesino en Internet).

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De comprobarse, hay un antecedente en Argentina de la modalidad que habría desplegado Adriel C.O.: el de Sebastián Vázquez, un empleado del gobierno porteño y trabajador del teatro San Martín, que fue denunciado en 2014 por una proteccionista que lo acusó de la matanza de, al menos, 100 gatos y perros que adoptaba a través de redes sociales.

“El portero del edificio dice que escuchó ladridos y maullidos. Nos dijo que sentía muy pesadas las bolsas de basura de este hombre, por lo que abrió y encontró cadáveres de animales”, resumió la mujer en ese momento a C5N.

¿Puede escalar?

Consultada por Infobae, la abogada y perfiladora criminal Constanza Larmarque subrayó sobre Adriel C.O.: “Este caso es muy interesante desde el perfilamiento criminal por varias razones. Una porque no es un simple caso de maltrato animal. Sino que hay un componente de sadismo y perversidad en el agresor. Hay más que una conducta de crueldad impulsiva. Se puede ver una conducta parafílica, compulsiva y predatoria".

“También me llama la atención del caso es que, según fuentes de la causa, estaría pidiendo en otra provincia más gatos. Para mí es el dato más alarmante conductualmente. Cuando un agresor que ya tiene causas y es conocido en redes y medios sigue buscando víctimas pese al riesgo de ser descubierto podría significar que la conducta ya está altamente reforzada psicológicamente, que tiene alta sensación de impunidad y sensación de desafío ante los demás y existe la posibilidad de compulsión y escalada hacia otros animales o personas.

La perfiladora habló sobre un inquietante rumor que circuló en redes. “No se puede dejar de lado la posibilidad que les diera de comer a indigentes los gatos asesinados. Esto se puede leer como perversidad, sensación de dominación sobre seres vulnerables, animales y personas”.

La perfiladora criminal, Constanza Lamarque

“Si tuviera que hacer un perfil de este agresor diría que tiene alta compartimentalización psicológica (sería adaptado socialmente) puede hacer vida normal, social, puede parecer empático superficialmente”, indicó.

“Que no levante el a los animales y que se los pida a rescatistas nos habla de un agresor que manipula y se aprovecha emocionalmente de las víctimas. Habla de un posible sadismo porque no solo el fin es matar sino dominar, manipular, observar el sufrimiento, y sostener poder sobre la víctima. Estamos ante un asesino serial de animales por la cantidad denunciada”, remarcó.

Por último, señaló: “Estos perfiles participan activamente en la deep web de consumo de contenido snuff o crushing de animales, y de contenido de alta crueldad. Para participar de estos círculos, como en la pedofilia, es necesaria la producción o participación activa, por lo que no descarto que tuviera producción de este tipo de material en su casa”.