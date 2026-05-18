Economía

El Gobierno volvió a tener superávit financiero en abril a pesar de la caída en la recaudación

El Sector Público Nacional tuvo un resultado primario de $ 632.844 millones durante el cuarto mes del año y destino $364.741 millones al pago de los intereses de la deuda. La meta con el FMI para este año

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Emisión de deuda Blomberg
La administración nacional mantuvo el superávit financiero a pesar de la baja en la recaudación.

El Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit financiero de $268.103 millones en abril, según informó el Ministerio de Economía. Este saldo positivo se alcanzó aunque la recaudación tributaria registró una caída respecto a igual mes del año anterior, en un escenario de marcada contracción de la actividad económica y baja de impuestos en algunos rubros.

Según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, el Sector Público Nacional obtuvo un superávit primario de $632.844 millones durante abril y destinó $364.741 millones al pago de intereses de la deuda pública, descontando operaciones dentro del propio sector público. En el acumulado del primer cuatrimestre, la administración nacional acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit financiero del 0,2% del PIB.

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El ministro de Economía Caputo consideró que el superávit fiscal reflejó una estricta administración del gasto y explicó que ese control permitió “asegurar el orden en las cuentas públicas”, al tiempo que el Gobierno continuó devolviendo recursos al sector privado mediante la reducción de impuestos. La cartera económica proyectó que esta dinámica permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero, con reducción de la presión tributaria y cumplimiento de los pagos de la deuda, algo que definió como “un hecho inédito en la historia argentina”.

El resultado es sumamente positivo porque se da en un contexto de caída en los ingresos del estado. Según informo el fisco nacional, en abril la recaudación tributaria fue de $17,4 billones, lo que represento un incremento nominal del 27,2% respecto al mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 32,6% en ese lapso. Lo que significó una merma en la merma en la comparación interanual, que encuentra su principal causa en la contracción de la economía, pero también es producto de la menor recaudación por derechos de exportación y reducción de impuestos internos.

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Según ARCA, en abril la recaudación tributaria fue de $17,4 billones y en términos interanuales quedo por debajo de la inflación.
Según ARCA, en abril la recaudación tributaria fue de $17,4 billones y en términos interanuales quedo por debajo de la inflación.

El Gobierno remarcó que la estrategia fiscal implementada incluyó la devolución de recursos al sector privado a través de la baja de impuestos, con el objetivo de estimular la inversión y la actividad económica. Al mismo tiempo, la administración nacional destinó una parte significativa de los recursos disponibles al pago de intereses de la deuda, sin incurrir en atrasos ni comprometer el resultado financiero.

A nivel de gasto, las prestaciones sociales ascendieron a $8.094.859 millones (+32,2% i.a.). Mientras que las remuneraciones alcanzaron los $1.620.999 millones (+28,1% i.a.) y las transferencias corrientes, $4.389.589 millones (+29,1% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +46,8% i.a.. Por su parte, las corrientes al sector público realizadas en abril alcanzaron los $731.118 millones (-18,6% i.a.).

En cuanto a los subsidios económicos, los mismos se incrementaron en $701.872 millones, particularmente por el pago en la primera semana de abril de los gastos asociados a las transacciones de energía de marzo. Por último, el gasto de capital se ubicó en $420.661 millones (+123,2% i.a.).

La meta con el FMI

Uno de los grandes logros que tuvo el equipo económico en las negociaciones con el Fondo Monetaria Internacional (FMI) es haber logrado recorta la meta fiscal para 2026 ademas de conseguir otro waiver -dispensa- por no haber cumplido la meta de acumulación de reservas. Con la aprobación de la segunda revisión del acuerdo, se conoció que el Gobierno deberá conseguir un superávit primario de 1,4%/PBI este año.

Luis Caputo, con traje oscuro y corbata roja, junto a Kristalina Georgieva, con chaqueta roja, posando frente a una pintura abstracta y plantas de orquídeas
Este año, el Gobierno tiene que conseguir un superávit primario e 1,4%/PBI.

El organismo internacional comunicó que esta política se apoya en un control del gasto riguroso y continuo, al tiempo que deja espacio para la ayuda social focalizada. Además, la expectativa oficial es que las reformas en los marcos tributario, previsional y fiscal refuercen este anclaje. Con la publicación de este documento, la entidad presidida por Kristalina Georgieva reveló que en las negociaciones con Economía se consensuó bajar la meta fiscal en 0,8 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con la primera revisión.

Pese a ello hay quienes consideran que, aun con el recorte, la meta fiscal sigue siendo ambiciosa. “1,4% hoy luce desafiante también; el año pasado lo lograste creciendo al 4,4%, este año el mismo FMI bajó el crecimiento a 3,5 por ciento. Tienes que bajar fuertes subsidios. ¿Cómo haces con la inflación arriba del 2,5% y el mercado interno por el piso?”, planteó un analista en off the record.

Para la directora de la consultora C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, la meta fiscal que se pactó en la primera revisión del acuerdo con el organismo internacional siempre fue llamativa. “El Presupuesto es acorde con la nueva meta de 1,4% de superávit primario; es lógico, tiene sentido en un contexto en donde estás bajando impuestos. Incrementar el superávit primario a 2,2% era excesivo y muy complicado de sostener”, destacó en diálogo con Infobae.

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