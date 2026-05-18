Tini Stoessel sorprendió en Salta al subir a un trabajador de limpieza al escenario para bailar con ella

Tini Stoessel sorprendió en Salta al invitar a un trabajador de limpieza a bailar durante su show en el estadio

Tini Stoessel sorprendió durante su presentación en el Estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta. La cantante invitó a un trabajador de limpieza a bailar con ella en el escenario. El hecho ocurrió el fin de semana y rápidamente generó repercusión en redes sociales. El episodio, protagonizado por la artista y el joven salteño identificado como Rodrigo, se transformó en uno de los momentos más comentados del espectáculo.

El momento ocurrió durante la prueba de sonido previa al show. Rodrigo, quien cumplía tareas de limpieza en el estadio, llamó la atención de Tini al imitar las coreografías de sus bailarines. “Vi mucho Tini, bailarines y yo muchas veces bailo su coreo, las veo, me las aprendo y las bailo y las grabo. Y bueno, ahora se me dio la oportunidad de que Tini me vio y me pudo subir”, contó Rodrigo en una entrevista posterior. El suceso quedó registrado en video y fue difundido por cuentas de fanáticos, lo que incrementó su viralización.

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Los videos que circularon por diferentes plataformas mostraron tanto la espontaneidad del momento como el entusiasmo del público. Rodrigo aclaró que “estaba trabajando acá con el empleado de limpieza y bueno, acá en la prueba de sonido me distraje mucho”.

El momento viral desde el ensayo hasta el escenario

El episodio tomó aún mayor dimensión por la noche, cuando Tini invitó de nuevo a Rodrigo a subir al escenario durante el show. Ante la ovación del público, la artista le propuso compartir una de las coreografías más reconocidas de su repertorio.

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El episodio protagonizado por Tini y Rodrigo generó repercusión viral en redes sociales y se transformó en tendencia (Captura de video)

Rodrigo interpretó la rutina junto a Tini, compuesta por pasos icónicos del espectáculo. Las imágenes del momento incrementaron la difusión del hecho. El propio Rodrigo relató después: “No lo puedo creer. En serio, no lo puedo creer y la amo mucho”.

Durante la presentación, el público respondió con gritos y aplausos en apoyo a la actitud de Tini y la participación de Rodrigo. Las reacciones en redes sociales oscilaron entre el asombro y las expresiones de alegría.

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El episodio de Salta recordó a situaciones similares vividas en recientes recitales de Tini, en los que la artista interactuó espontáneamente con seguidores o integrantes del staff. Sin embargo, la participación del trabajador de limpieza marcó una diferencia por su carácter inesperado y la repercusión lograda en redes sociales.

El hecho se convirtió en tendencia y consolidó otro hito en la gira nacional de la cantante. Rodrigo continúa recibiendo mensajes de apoyo en redes y el video de su baile junto a Tini supera miles de reproducciones en plataformas digitales.

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