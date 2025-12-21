Trucos para tener las pestañas largas después de los 50 y lucir una mirada rejuvenecedora

A partir de los 50 años, el cuidado de las pestañas adquiere una importancia especial para quienes desean mantener una mirada rejuvenecida.
La pérdida de densidad, fuerza y color en el vello de las pestañas está asociada a la menopausia y al envejecimiento, factores que puede modificar la expresión facial y restar definición a la mirada.
Ante este desafío, expertos consultados por Mujerhoy destacan la existencia de rutinas, productos y técnicas específicas que ayudan a mantener unas pestañas largas y saludables.
Causas del debilitamiento de las pestañas tras los 50
Especialistas que forman parte del equipo de Krash Kosmetics explicaron para el sitio que los cambios hormonales y el paso del tiempo inciden directamente en la salud de las pestañas.
“La menopausia y el envejecimiento provocan que las pestañas se debiliten, pierdan grosor, color y longitud, lo que deriva en una mirada menos definida y enmarcada”, explicaron para MujerHoy.
La transformación puede afectar la percepción de la juventud y la expresividad del rostro, por lo que resulta fundamental adaptar los cuidados a las nuevas necesidades.
Rutinas y cuidados recomendados
Para preservar la vitalidad de las pestañas, los expertos insisten en la importancia de una rutina de limpieza adecuada y en la protección frente a factores externos.
Nerina de National Make Up Artist para Givenchy Beauty, en España, recomienda evitar el uso diario de máscaras a prueba de agua, ya que las fórmulas tienden a resecar y debilitar el vello.
Además, subraya la necesidad de proteger las pestañas de la exposición solar directa e incorporar productos hidratantes y fortalecedores, como sérums específicos, en la rutina de belleza.
Desde Krash Kosmetics, la recomendación se centra en el desmaquillado correcto, utilizando limpiadores adaptados al tipo de piel para prevenir irritaciones y la caída prematura del vello.
En este sentido, sugieren los desmaquillantes oleosos y la doble limpieza con gel, mientras que Nerina prefiere los desmaquilladores bifásicos por su eficacia para eliminar cualquier tipo de máscara sin dejar residuos grasos.
Selección de productos y fórmulas adecuadas
La elección de la máscara de pestañas resulta determinante para quienes buscan no solo embellecer, sino también fortalecer y estimular el crecimiento del vello.
Se aconsejan optar por fórmulas enriquecidas con activos como vitamina E, ceramidas y D-pantenol. Es preferible elegir productos que vayan más allá del efecto cosmético y contribuyan a la salud de las pestañas.
Además, la selección del goupillón (cepillo de cejas) debe responder al resultado deseado, ya sea volumen, longitud o curvatura. Un ejemplo es el diseño de doble forma de algunas marcas, lo que permite lograr distintos acabados en una sola aplicación.