Trucos para tener las pestañas largas después de los 50 y lucir una mirada rejuvenecedora

El cuidado de las pestañas después de los 50 años ayuda a mantener una mirada rejuvenecida y definida.(Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 50 años, el cuidado de las pestañas adquiere una importancia especial para quienes desean mantener una mirada rejuvenecida.

La pérdida de densidad, fuerza y color en el vello de las pestañas está asociada a la menopausia y al envejecimiento, factores que puede modificar la expresión facial y restar definición a la mirada.

Ante este desafío, expertos consultados por Mujerhoy destacan la existencia de rutinas, productos y técnicas específicas que ayudan a mantener unas pestañas largas y saludables.

Expertos recomiendan rutinas específicas y productos adecuados para fortalecer las pestañas maduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas del debilitamiento de las pestañas tras los 50

Especialistas que forman parte del equipo de Krash Kosmetics explicaron para el sitio que los cambios hormonales y el paso del tiempo inciden directamente en la salud de las pestañas.

“La menopausia y el envejecimiento provocan que las pestañas se debiliten, pierdan grosor, color y longitud, lo que deriva en una mirada menos definida y enmarcada”, explicaron para MujerHoy.

La transformación puede afectar la percepción de la juventud y la expresividad del rostro, por lo que resulta fundamental adaptar los cuidados a las nuevas necesidades.

Una limpieza adecuada y la protección frente a factores externos son claves para la salud de las pestañas tras los 50. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutinas y cuidados recomendados

Para preservar la vitalidad de las pestañas, los expertos insisten en la importancia de una rutina de limpieza adecuada y en la protección frente a factores externos.

Nerina de National Make Up Artist para Givenchy Beauty, en España, recomienda evitar el uso diario de máscaras a prueba de agua, ya que las fórmulas tienden a resecar y debilitar el vello.

Además, subraya la necesidad de proteger las pestañas de la exposición solar directa e incorporar productos hidratantes y fortalecedores, como sérums específicos, en la rutina de belleza.

Desde Krash Kosmetics, la recomendación se centra en el desmaquillado correcto, utilizando limpiadores adaptados al tipo de piel para prevenir irritaciones y la caída prematura del vello.

El uso de sérums hidratantes y fortalecedores contribuye a mantener unas pestañas largas y saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, sugieren los desmaquillantes oleosos y la doble limpieza con gel, mientras que Nerina prefiere los desmaquilladores bifásicos por su eficacia para eliminar cualquier tipo de máscara sin dejar residuos grasos.

Selección de productos y fórmulas adecuadas

La elección de la máscara de pestañas resulta determinante para quienes buscan no solo embellecer, sino también fortalecer y estimular el crecimiento del vello.

Se aconsejan optar por fórmulas enriquecidas con activos como vitamina E, ceramidas y D-pantenol. Es preferible elegir productos que vayan más allá del efecto cosmético y contribuyan a la salud de las pestañas.

La elección de desmaquillantes adaptados al tipo de piel reduce la irritación y la caída prematura de las pestañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la selección del goupillón (cepillo de cejas) debe responder al resultado deseado, ya sea volumen, longitud o curvatura. Un ejemplo es el diseño de doble forma de algunas marcas, lo que permite lograr distintos acabados en una sola aplicación.