¿Cómo enchinar las pestañas correctamente para potenciar la mirada?

Una técnica meticulosa y una selección consciente del producto aseguran un resultado equilibrado, donde las pestañas ganan definición y la expresión facial se resalta de manera natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conseguir unas pestañas bien arqueadas y una mirada potenciada depende mucho más de la técnica profesional y de la elección adecuada de los productos que de aplicar grandes cantidades de máscara de pestañas.

Maquilladoras profesionales como Thais González y Clara Cristiani compartieron algunas recomendaciones fundamentales para InStyle, donde se señala que la habilidad de quien aplica el producto es fundamental para realzar la expresión del rostro.

La técnica profesional y la correcta elección de la máscara de pestañas son fundamentales para una mirada impactante y natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de los expertos para enchinar las pestañas correctamente

Por su parte, Thais González explica que lo esencial es lograr que las pestañas aporten equilibrio a la expresión y aumenten la intensidad ocular, lo que resulta clave para el maquillaje día a día.

Asimismo, insiste en que centrarse solo en alargar o dar volumen puede producir un aspecto artificial, por lo que la precisión y el control en la aplicación son lo que realmente transforman el acabado y potencian la mirada.

Sin embargo, uno de los principales factores para lograr el resultado deseado reside en la elección de la máscara de pestañas. Se recomienda seleccionar el producto de acuerdo con las características individuales del ojo y las necesidades personales, pues cada fórmula y prestación influye notablemente en el acabado.

El equilibrio y la intensidad ocular dependen de un enfoque cuidadoso al maquillar y curvar las pestañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual forma, se debe tener en cuenta tanto el tono como la estructura natural de las pestañas, así como el efecto que se desea conseguir en la mirada.

Esta es la técnica profesional para enchinar las pestañas

La técnica profesional para enchinar las pestañas es otro aspecto central. De acuerdo con Clara Cristiani, la efectividad va más allá de desplazar el cepillo hacia arriba. Por lo que entre las principales recomendaciones destacan:

Usar el rizador de pestañas desde la raíz, acompañando el gesto con una ligera elevación del párpado mediante el dedo para optimizar el rizado. Para la aplicación de la máscara, se aconseja deslizar el cepillo en zigzag desde la base hasta la punta, de modo que se logre una distribución uniforme y un efecto de pestañas separadas, naturales y con mayor apertura de la mirada. El exceso de máscara puede apelmazar las pestañas y quitarles definición, alejando el objetivo profesional de quienes buscan potenciar la mirada sin perder naturalidad. El truco más eficaz radica en una aplicación eficiente y metódica, con pasos definidos y evitando el abuso de producto.

Aplicar la máscara en zigzag desde la base hasta la punta logra pestañas separadas, naturales y con mayor apertura visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No importa que tengas pestañas cortas, lo que importa es saber aplicar la máscara”, señala Cristiani, dejando claro que la destreza es el elemento determinante del resultado.

Por lo tanto, adoptar una selección consciente de la máscara de pestañas y una técnica pulida, permitirán transformar el maquillaje cotidiano y conseguir pestañas definidas y armónicas para cualquier ocasión. De esa forma, se logrará que la expresión de la mirada resalte sin perder naturalidad.