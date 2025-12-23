España Cultura

¿Cómo enchinar las pestañas correctamente para potenciar la mirada?

El método que recomiendan las profesionales permite realzar la expresión de forma sencilla y evita el error más común en la rutina de belleza

Guardar
Una técnica meticulosa y una
Una técnica meticulosa y una selección consciente del producto aseguran un resultado equilibrado, donde las pestañas ganan definición y la expresión facial se resalta de manera natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conseguir unas pestañas bien arqueadas y una mirada potenciada depende mucho más de la técnica profesional y de la elección adecuada de los productos que de aplicar grandes cantidades de máscara de pestañas.

Maquilladoras profesionales como Thais González y Clara Cristiani compartieron algunas recomendaciones fundamentales para InStyle, donde se señala que la habilidad de quien aplica el producto es fundamental para realzar la expresión del rostro.

La técnica profesional y la
La técnica profesional y la correcta elección de la máscara de pestañas son fundamentales para una mirada impactante y natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de los expertos para enchinar las pestañas correctamente

Por su parte, Thais González explica que lo esencial es lograr que las pestañas aporten equilibrio a la expresión y aumenten la intensidad ocular, lo que resulta clave para el maquillaje día a día.

Asimismo, insiste en que centrarse solo en alargar o dar volumen puede producir un aspecto artificial, por lo que la precisión y el control en la aplicación son lo que realmente transforman el acabado y potencian la mirada.

Sin embargo, uno de los principales factores para lograr el resultado deseado reside en la elección de la máscara de pestañas. Se recomienda seleccionar el producto de acuerdo con las características individuales del ojo y las necesidades personales, pues cada fórmula y prestación influye notablemente en el acabado.

El equilibrio y la intensidad
El equilibrio y la intensidad ocular dependen de un enfoque cuidadoso al maquillar y curvar las pestañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual forma, se debe tener en cuenta tanto el tono como la estructura natural de las pestañas, así como el efecto que se desea conseguir en la mirada.

Esta es la técnica profesional para enchinar las pestañas

La técnica profesional para enchinar las pestañas es otro aspecto central. De acuerdo con Clara Cristiani, la efectividad va más allá de desplazar el cepillo hacia arriba. Por lo que entre las principales recomendaciones destacan:

  1. Usar el rizador de pestañas desde la raíz, acompañando el gesto con una ligera elevación del párpado mediante el dedo para optimizar el rizado.
  2. Para la aplicación de la máscara, se aconseja deslizar el cepillo en zigzag desde la base hasta la punta, de modo que se logre una distribución uniforme y un efecto de pestañas separadas, naturales y con mayor apertura de la mirada.
  3. El exceso de máscara puede apelmazar las pestañas y quitarles definición, alejando el objetivo profesional de quienes buscan potenciar la mirada sin perder naturalidad.
  4. El truco más eficaz radica en una aplicación eficiente y metódica, con pasos definidos y evitando el abuso de producto.
Aplicar la máscara en zigzag
Aplicar la máscara en zigzag desde la base hasta la punta logra pestañas separadas, naturales y con mayor apertura visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No importa que tengas pestañas cortas, lo que importa es saber aplicar la máscara”, señala Cristiani, dejando claro que la destreza es el elemento determinante del resultado.

Por lo tanto, adoptar una selección consciente de la máscara de pestañas y una técnica pulida, permitirán transformar el maquillaje cotidiano y conseguir pestañas definidas y armónicas para cualquier ocasión. De esa forma, se logrará que la expresión de la mirada resalte sin perder naturalidad.

Temas Relacionados

PestañasMáscara de pestañasPestañas arqueadasTrucos de pestañasMétodo profesionalMaquillajeBellezaTips de bellezamexico-noticias

Últimas Noticias

Cuáles son los villancicos que arrasan estas Navidades: de Niña Pastori a David Bisbal con ‘El burrito sabanero’

La plataforma musical Spotify ha hecho pública la lista de los temas navideños más escuchados durante el mes de diciembre de 2025

Cuáles son los villancicos que

Jim Jarmusch llega a streaming por Navidad: Filmin emitirá sus clásicos con el estreno de ‘Father Mother Sister Brother’

El director que estrena esta semana una de las grandes películas del año contará con algunos de sus títulos en la plataforma

Jim Jarmusch llega a streaming

El Año Nuevo empezará por todo lo alto: primer vistazo a ‘The Beauty’, una serie al estilo de ‘La sustancia’ con Bella Hadid de protagonista

El director de ‘American Horror Story’, Ryan Murphy, se embarca en un nuevo proyecto ambientado en una París futurista

El Año Nuevo empezará por

Si te gusta ‘Adolescencia’ no te pierdas esta miniserie de sus creadores: un thriller que pone a la comunidad sorda en el centro de la acción

‘Reunión’ gira en torno a un ‘expresidiario’ rechazado por la sociedad por haber cometido un crimen y por ser una persona no oyente

Si te gusta ‘Adolescencia’ no

James Cameron responde años después al chiste de Amy Poehler en los Globos de Oro: “Suelo ser de piel gruesa pero ahí fue demasiado lejos”

El director de ‘Avatar’ ha respondido al chiste de la cómica sobre su antiguo matrimonio con la también directora Kathryn Bigelow

James Cameron responde años después
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un paquete a nombre de

Un paquete a nombre de Gallardo obliga a desalojar la Diputación de Badajoz y a cortar el tráfico: no era una bomba, sino un regalo navideño de la ONCE

Ábalos pide al Supremo ser juzgado por un jurado popular en el primer juicio del ‘caso mascarillas’

Abascal aparta a Ortega Smith del Comité Ejecutivo de Vox tras meses de tensiones internas: lo sustituye por Júlia Calvet y apuesta por perfiles jóvenes en el partido

Facua denuncia a varias plataformas online ante Consumo por vender balizas V16 sin conectividad sin indicar que no están homologadas

Las redes sociales son lo que más influye en la opinión política de los españoles, especialmente de los más jóvenes

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 23 diciembre

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 23 diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Los primeros días de Alcaraz

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”