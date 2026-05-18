La exportación de oro de República Dominicana triplica su volumen en los primeros meses de 2026

El aumento récord en la exportación de oro impulsó el comercio exterior de República Dominicana en el primer cuatrimestre de 2026. (Foto archivo Infoabe)

El auge en la cotización internacional del oro ha impulsado un repunte singular en las exportaciones de República Dominicana durante los primeros cuatro meses de 2026, un proceso que, de acuerdo con el Banco Central y el Ministerio de Energía y Minas, ha modificado de modo decisivo la dinámica del comercio exterior del país caribeño.

El encarecimiento del metal precioso, en un contexto mundial marcado por la inestabilidad económica y las tensiones geopolíticas, catalizó un avance inédito en las ventas, situando la minería en general en el primer plano de la generación de divisas así como empleos.

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Durante los primeros meses de 2026, República Dominicana exportó 77 toneladas de oro, una cifra que multiplica por más de tres los registros de igual período de 2025, cuando se comercializaron 21 toneladas, según datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

La demanda internacional y los precios récord explican este incremento, siendo el oro el principal responsable del aumento de 19.4% en el total de exportaciones, que sumaron $5,062.7 millones hasta abril.

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Esta cifra supera en $822.1 millones al monto acumulado en igual lapso de 2025, según información oficial del Ministerio de Energía y Minas.

El valor de la onza de oro superó los $4,700 la semana pasada y llegó a máximos de $5,626.75 en enero, de acuerdo con el Banco Central. Este comportamiento en los mercados internacionales se tradujo en una recaudación fiscal al alza por parte del Estado dominicano, lo que atenuó el impacto de la caída en otros sectores productivos.

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FOTO DE ARCHIVO: La República Dominicana exportó 77 toneladas de oro de enero a abril de 2026, más del triple que en igual período de 2025, gracias a la demanda internacional. REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo

Exportaciones mineras dominicanas marcan récord y superan los $5,000 millones

Las exportaciones mineras dominaron la estructura exportadora. Solo el oro, activo refugio cuya cotización se exacerba en contextos de guerra e incertidumbre económica, como la actual crisis en el Golfo Pérsico, generó $1,045.3 millones para la República Dominicana en el primer cuatrimestre, $554.5 millones más que en igual lapso anterior, lo que representa un expansión interanual del 113%.

El desempeño del sector minero ha sido constante: durante el último trimestre de 2025, las exportaciones mineras crecieron cerca de 14% respecto al trimestre anterior, mientras que el acumulado de 2026 muestra una variación interanual de 52% frente a 2024, según el Banco Central.

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En marzo de 2026, las exportaciones totales superaron los $1,450 millones, impulsadas principalmente por el oro crudo, cuyo valor exportado aumentó 78.2% en comparación con marzo de 2025, aportando $110.8 millones adicionales.

El valor de la onza de oro alcanzó máximos históricos y permitió recaudar USD 1.045,3 millones en exportaciones mineras, un incremento interanual del 113%. (Foto archivo Infobae)

El mercado canadiense lidera la demanda de oro dominicano

Las ventas externas de oro tuvieron como destino principal a Canadá, que adquirió $661.4 millones en ese período, mostrando una variación positiva del 234.4% (lo que se traduce en $463.6 millones adicionales), conforme a las cifras recopiladas por ProDominicana.

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India también se posicionó como receptor clave, con aumentos de más de 135% respecto al año anterior, en un contexto de sostenida demanda internacional de minerales dominicanos.

En el consolidado general, Estados Unidos mantuvo su condición de principal socio comercial con compras por $2,379.8 millones, seguido por Canadá y Haití, este último con $442.7 millones entre enero y abril de 2026.

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Las zonas francas sostienen más de la mitad del comercio exterior dominicano

El 55.4% de las exportaciones dominicanas se realizó bajo el régimen de zonas francas, generando $2,803.3 millones, mientras que el régimen nacional aportó el 44.6%, es decir, $2,153.5 millones (700 millones más que en el primer cuatrimestre del año pasado, para un crecimiento del 48.2%).

Canadá lideró las compras de oro dominicano en 2026, con adquisiciones por USD 661,4 millones y un aumento del 234,4% respecto al año anterior. EFE/Orlando Barría

Otros productos dominicanos en el ranking exportador

Aunque la minería domina el rubro, el listado de productos exportados por República Dominicana incluye instrumentos de medicina con $409.5 millones, cigarros puros con $311.6 millones, disyuntores eléctricos $301.2 millones, seguidos por camisetas y cacao en grano, según los últimos reportes del Ministerio de Energía y Minas.

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