Economía

Calculadora del aguinaldo 2026: conocé cuánto vas a cobrar en junio y cómo se calcula

El ingreso adicional correspondiente al primer semestre llegará durante las próximas semanas a trabajadores, jubilados y pensionados. Todos los detalles que tenés que saber

Guardar
Google icon
Una mujer sonriente vestida de traje recibe un fajo de billetes de un cajero en un mostrador de banco. El logo "Contigo" es visible en el fondo.
Una empleada sonríe al recibir su medio aguinaldo en efectivo de manos de un cajero en una sucursal del banco Contigo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de junio, empleados registrados, jubilados y pensionados comienzan a cobrar el primer medio aguinaldo del año. El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) se realiza dos veces por año y genera consultas sobre las fechas de cobro, la forma de cálculo y quiénes acceden a ese ingreso adicional.

El aguinaldo de junio corresponde a la primera cuota del año y se abona sobre el período enero-junio. El monto se determina en función del salario más alto percibido dentro de ese semestre.

PUBLICIDAD

Qué día de junio se cobra el primer medio aguinaldo de 2026

La normativa laboral establece que la primera cuota del aguinaldo debe pagarse antes del 30 de junio. Ese plazo rige para trabajadores del sector privado y del sector público, sin distinción entre actividades o escalas salariales.

En la práctica, las fechas de acreditación pueden variar según cada empleador o jurisdicción. Algunas empresas adelantan el pago dentro de la primera quincena del mes, mientras que otras lo integran directamente a la liquidación mensual habitual.

PUBLICIDAD

En el caso de jubilados y pensionados, el pago se deposita junto con los haberes mensuales de junio. El cronograma depende del calendario oficial de la ANSES, que organiza los pagos según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

El sistema de acreditación escalonada busca ordenar la distribución de pagos previsionales a lo largo del mes, lo que impacta directamente en el momento en que cada beneficiario accede al aguinaldo.

Cómo es la fórmula para calcular el aguinaldo

El aguinaldo se define como la mitad del mejor salario mensual percibido dentro del semestre correspondiente. Ese criterio alcanza tanto a trabajadores del sector privado como del sector público.

Para determinar el monto se consideran todos los conceptos remunerativos habituales que integran el salario. Entre ellos se incluyen el sueldo básico, adicionales por convenio, horas extras, comisiones y otros componentes que forman parte de la remuneración mensual.

El cálculo no toma un promedio de ingresos, sino el salario más alto del período analizado. Esto implica que los aumentos salariales impactan directamente en la base de determinación del aguinaldo.

Quedan excluidos los conceptos no remunerativos y los pagos extraordinarios que no integran el salario habitual. En el caso de jubilados y pensionados, también se excluyen bonos extraordinarios o refuerzos de ingresos que no forman parte del haber mensual.

El aguinaldo se liquida junto con los descuentos habituales del sistema previsional y de salud. En algunos casos, también puede quedar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, dependiendo del nivel de ingresos y la situación fiscal del trabajador.

Qué pasa si no trabajé todo el año

Las personas que no completaron el semestre también acceden al aguinaldo, aunque el pago se realiza de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

El criterio de liquidación toma como referencia el salario mensual más alto del período en el que hubo actividad laboral. Luego se ajusta en función de los meses trabajados dentro del semestre correspondiente.

Este esquema se aplica en distintas situaciones laborales, como ingresos recientes a un empleo, desvinculaciones durante el período o interrupciones por licencias sin goce de sueldo.

En casos de finalización de la relación laboral, el aguinaldo proporcional se incorpora a la liquidación final que realiza el empleador junto con los demás conceptos adeudados.

El sistema busca asegurar que el trabajador reciba la parte correspondiente del Sueldo Anual Complementario según el tiempo efectivamente registrado dentro del semestre.

Quiénes cobran el aguinaldo

El aguinaldo alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia registrados, tanto del sector privado como del sector público. El requisito central es la formalidad del empleo dentro del sistema laboral.

También lo perciben los jubilados y pensionados incluidos en el régimen previsional argentino.

Quedan excluidos los trabajadores informales, así como los monotributistas y autónomos, debido a que esos regímenes no contemplan el pago del Sueldo Anual Complementario.

Las empleadas de casas particulares registradas también están incluidas dentro del esquema de pago, bajo las mismas condiciones que el resto de los trabajadores en relación de dependencia.

La cobertura del aguinaldo forma parte del sistema de protección laboral y previsional vigente en la Argentina y se aplica de manera uniforme dentro de los regímenes alcanzados.

Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados

En el caso de jubilados y pensionados, el aguinaldo se determina sobre el haber mensual más alto percibido durante el semestre enero-junio.

El pago del medio aguinaldo para los jubilados se acredita junto con los haberes de junio según el cronograma de la ANSES (Telam)
El pago del medio aguinaldo para los jubilados se acredita junto con los haberes de junio según el cronograma de la ANSES (Telam)

El pago se acredita junto con los haberes de junio según el cronograma de la ANSES, que organiza las fechas de cobro en función de la terminación del DNI de cada beneficiario.

El sistema previsional excluye del cálculo los bonos extraordinarios o refuerzos de ingresos que no integran el haber regular. De esta forma, el aguinaldo se vincula exclusivamente con los ingresos previsionales habituales.

El medio aguinaldo representa un ingreso complementario dentro del esquema de pagos previsionales y se suma al haber mensual correspondiente.

Cómo afecta el impuesto a las Ganancias al aguinaldo

El aguinaldo puede estar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, según el nivel de ingresos y la situación fiscal de cada trabajador o jubilado alcanzado por el tributo.

La liquidación incorpora el aguinaldo al conjunto de ingresos anuales y se evalúa dentro del cálculo general del impuesto.

Las retenciones se aplican en el momento del pago del salario y del Sueldo Anual Complementario, de acuerdo con las normas vigentes del régimen fiscal.

El impacto del impuesto varía según la remuneración, las deducciones aplicables y la situación familiar declarada ante el sistema tributario.

En el caso de jubilados y pensionados alcanzados por Ganancias, el criterio de retención sigue parámetros similares, en función del nivel de ingresos previsionales.

Temas Relacionados

aguinaldocobro del medio aguinaldotrabajadoresjubiladospensionesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boom de exportaciones: la Argentina alcanzará los USD 100.000 millones en 2026 y superará así el récord de 2022

El aporte de nuevas provincias y la consolidación de un superávit comercial marcan un cambio estructural en el perfil exportador del país, según un informe privado. Los sectores que traccionan ventas al exterior

Boom de exportaciones: la Argentina alcanzará los USD 100.000 millones en 2026 y superará así el récord de 2022

Zonas Frías: el gobierno nacional impulsa cambios al régimen de subsidios energéticos para abarcar todos los hogares vulnerables

El próximo miércoles se debatirá el proyecto impulsado por el oficialismo

Zonas Frías: el gobierno nacional impulsa cambios al régimen de subsidios energéticos para abarcar todos los hogares vulnerables

Un “gurú” de Wall Street elevó su apuesta por Argentina: las acciones de YPF suben 8% y marcan un récord

El legendario Stanley Druckenmiller fortaleció su portafolio con activos energéticos argentinos, incorporó millones de acciones de la petrolera estatal y ajustó su estrategia tras los cambios políticos y económicos en Argentina

Un “gurú” de Wall Street elevó su apuesta por Argentina: las acciones de YPF suben 8% y marcan un récord

De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en mayo 2026

El esquema organizado por terminación del Documento Nacional de Identidad permite ordenar los cobros y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros

De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en mayo 2026

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias que superaron el promedio nacional

El mapa por jurisdicciones presenta una tendencia hacia la desaceleración, pero aún hay regiones con alzas sostenidas

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias que superaron el promedio nacional

DEPORTES

Un jugador sancionado por falsificar documentos y un ex Boca sorprendieron tras ganar un torneo de pádel: el premio que lograron

Un jugador sancionado por falsificar documentos y un ex Boca sorprendieron tras ganar un torneo de pádel: el premio que lograron

Perdió el punto y se bajó los pantalones: el nuevo escándalo del francés Moutet que da que hablar en el mundo del tenis

Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli debutaron con un triunfo en el ATP 500 de Hamburgo: Fran Cerúndolo quedó eliminado

Uno de los rivales de la selección argentina dio su lista para el Mundial: la figura del Real Madrid que se recuperó y jugará

La furia de Melconian por “los robos” a Racing: “Cuando ves estos choreos, te dan ganas de ir a ver Polo”

TELESHOW

Tamara Báez anunció la separación de su novio en medio de los rumores de acercamiento con L-Gante: las fotos

Tamara Báez anunció la separación de su novio en medio de los rumores de acercamiento con L-Gante: las fotos

La sentida reflexión de Luisana Lopilato al cumplir 39 años: “En los momentos más difíciles Dios nunca soltó mi mano”

El romántico compromiso de Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, con Sebastián Freidzon: “Dios cumple promesas”

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: internación en terapia intensiva y monitoreo permanente

La vida después del dolor: Belén Giménez inició una nueva relación después de la muerte de René Bertrand

INFOBAE AMÉRICA

Creció el tráfico por el estrecho de Ormuz tras tocar su menor nivel desde el comienzo de la guerra contra Irán

Creció el tráfico por el estrecho de Ormuz tras tocar su menor nivel desde el comienzo de la guerra contra Irán

Cate Blanchett: “El ‘Me Too’ reveló una capa sistémica de abuso y lo mataron muy pronto”

La Superintendencia de Regulación Sanitaria reduce tiempos de registro de productos a 10 días

El Vaticano anunció el lanzamiento de una encíclica sobre la inteligencia artificial junto a Anthropic

Accidente de autobús en la vía Interamericana en Panamá deja un muerto y 49 heridos