Pestañas largas de forma natural: estos son los consejos que debes seguir para fortalecerlas y prevenir su caída

Dar un cuidado adecuado a tus pestañas ayudará a que no se rompan con fácilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pestañas son pequeños vellos curvos que crecen en el borde del párpado superior e inferior. Están formadas principalmente por queratina y su función principal es proteger el ojo de partículas extranjeras, polvo y sudor.

Actúan como una barrera natural que ayuda a evitar que estos elementos entren en contacto directo con la superficie ocular. Además de su función protectora, las pestañas intervienen en el reflejo de parpadeo, que sirve como defensa ante la cercanía de objetos o estímulos en la zona de los ojos.

Las pestañas también cumplen un papel estético, ya que influyen en la apariencia de la mirada, por lo cual es importante darles los cuidados adecuados para que crezcan de forma natural y no se caigan con facilidad.

Usar remedio naturales para fortalecerlas y estimular su crecimiento es una de las mejores técnicas de belleza que peudes implementar. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son algunos de los mejores consejos que puedes seguir para tener una pestañas largas y tupidas de manera natural

Existen varias recomendaciones para fortalecer las pestañas, ayudar a prevenir su caída y promover su crecimiento de manera natural:

1. Desmaquillar cuidadosamente: Eliminar el maquillaje de los ojos cada noche evita el debilitamiento de las pestañas. Utiliza productos suaves, sin frotar ni tirar.

2. No frotar los ojos: Evita tocar o frotar agresivamente la zona ocular, ya que el roce puede causar que las pestañas se caigan prematuramente.

3. Alimentación equilibrada: Consumir alimentos ricos en biotina, vitaminas del grupo B, vitamina E y proteínas favorece el crecimiento sano del cabello, incluidas las pestañas.

4. Aceites naturales: Aplicar aceites como el de ricino, coco o almendra en las pestañas puede ayudar a hidratarlas y fortalecerlas. Utiliza un hisopo o cepillo limpio para facilitar la aplicación.

5. Evitar el uso excesivo de rizadores y máscara resistente al agua: El uso constante de estos productos puede debilitar las pestañas y favorecer su ruptura.

6. Descansos de extensiones y postizos: Dar pausas regulares del uso de pestañas postizas permite que las naturales se recuperen y evites la fragilidad.

7. Mantener una buena higiene: Lavar bien el rostro y la zona de los ojos puede reducir la aparición de infecciones que afectan el folículo piloso.

8. Consultar con un dermatólogo ante caídas anormales: Si hay una pérdida excesiva de pestañas, es recomendable acudir a un especialista para descartar problemas de salud.

Estos cuidados pueden apoyar el fortalecimiento y crecimiento de las pestañas sin recurrir a productos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mejores aceites naturales para favorecer el crecimiento de las pestañas

Algunos aceites naturales se utilizan con frecuencia para favorecer el crecimiento y fortalecer las pestañas. Los más recomendados son:

Aceite de ricino: Conocido por su alto contenido de ácidos grasos y vitamina E, se asocia tradicionalmente al fortalecimiento y mejora en la apariencia de las pestañas.

Aceite de coco: Aporta hidratación y puede ayudar a reducir la rotura y caída de las pestañas gracias a sus propiedades nutritivas.

Aceite de almendra: Rico en vitaminas y minerales, ayuda a mantener el folículo piloso saludable y las pestañas más flexibles.

Aceite de oliva: Con antioxidantes y ácidos grasos, es útil para nutrir y suavizar las pestañas.

Aceite de jojoba:Se absorbe con facilidad y proporciona nutrientes que contribuyen a la salud del pelo de las pestañas.

El aceite de almendras es ideal para el fortalecimiento de las pestañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aplicar estos aceites, se recomienda utilizar un cepillo limpio para pestañas o un hisopo, asegurándose de no introducir el producto en los ojos. Si se observa irritación o reacción alérgica debe suspenderse su uso.