La nueva Arena Gallo inicia construcción en Ciudad de Guatemala

La imponente Arena Gallo, el flamante centro de eventos masivos de Guatemala, se ilumina al anochecer con una multitud esperando ingresar a sus instalaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arena Gallo, la nueva arena para eventos multitudinarios en Guatemala, inicia su construcción con una inversión superior a USD 90 millones y el propósito de transformar la proyección internacional del país en materia de espectáculos, convenciones y deporte.

El ambicioso complejo, que ocupará más de 90,000 metros cuadrados en el bulevar Austriaco de la zona 16 de Ciudad de Guatemala, buscará impulsar el turismo y convertirse en un motor económico, generando más de 1,500 empleos en la fase de construcción, según informaron los responsables del proyecto en la presentación oficial a medios de comunicación.

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La magnitud de la obra permitirá ofrecer un recinto con capacidad para 14,500 personas, una cifra inédita para el país en infraestructuras de esta índole. La realización de Arena Gallo surge de la colaboración entre las empresas FACTOR, ASA Promotions, ZACSA Studio y Ciudad Cayalá.

El evento de presentación, cubierto por rrppGuatemala, contó con la intervención de Juan Pablo García, de FACTOR, quien afirmó: “Estamos construyendo una plataforma para que Guatemala esté en el mapa del mundo, en convenciones, eventos corporativos, cosas que no pasan en el país, es una inversión de más de USD 90 millones, generando más de 1,500 empleos, solo en la construcción, todo hecho por manos guatemaltecas, creatividad nacional, para demostrar que en Guatemala podemos hacer obras de clase mundial, elevaremos la industria y a nuestro país.”

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El énfasis en el sello local del proyecto busca consolidar Arena Gallo como emblema nacional dentro del panorama de entretenimiento centroamericano.

Un símbolo de infraestructura moderna y de identidad guatemalteca

La arena no solo se concibe como un espacio para espectáculos de grandes dimensiones, sino que su arquitectura se diseña para reflejar la diversidad natural de Guatemala.

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Los elementos del proyecto están inspirados en los volcanes, lagos y texturas propias del paisaje nacional. Este enfoque pretende destacar la identidad cultural y ambiental del país en cada una de las experiencias que los asistentes vivan en el recinto.

Una vista impresionante del interior de Arena Gallo, el moderno recinto para eventos multitudinarios en Guatemala, con sus asientos vacíos, escenario central iluminado y pantallas vibrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de Arena Gallo será una extensión de Grupo Cayalá. Por esta razón, el sector hotelero de la zona estará orientado a recibir a las personalidades nacionales e internacionales que se presenten allí. Héctor Leal, ingeniero de Grupo Cayalá, expresó durante el evento cubierto por rrppGuatemala: “Durante años hemos trabajado en consolidar un entorno que genere valor, experiencias y comunidad, y la llegada de esta Arena en nuestra área de influencia amplía ese impacto. No solo fortalece la propuesta de Cayalá, sino que contribuye a dinamizar el desarrollo del sector, atraer nuevas audiencias y seguir consolidando este espacio como un punto de referencia para Guatemala.”

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Gustavo Zachrisson, representante de ZACSA Studio, señaló que “Arena Gallo no se define por el concreto, ni por la estructura sino como la plataforma para que Guatemala esté en el mapa de los grandes eventos del mundo. Porque ya no se trata solo de traer eventos, sino de cómo se viven, elevando la calidad, expectativa e industria. Sembramos la idea, pero también la traemos a la realidad, porque al final, los proyectos importantes no los construye una sola persona, se construyen con visión compartida.”

Impacto regional y detonante económico para Guatemala

La asociación con Oak View Group (OVG), una de las desarrolladoras y operadoras de recintos más relevantes a escala internacional, permitirá que Arena Gallo alcance estándares de ingeniería acústica, operación, movilidad y diseño comparables con los mejores llamados “venues” del mundo.

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La infraestructura incorporará soluciones avanzadas de tráfico y accesos para optimizar el flujo de asistentes y disminuir el impacto vial en una de las zonas más dinámicas de la capital guatemalteca.

El video muestra una vista aérea nocturna de un amplio sitio de construcción de forma circular. Se observan diversas estructuras, materiales de obra y equipos en el terreno. Un despliegue de fuegos artificiales ilumina el cielo y el área, con múltiples lanzamientos de pirotecnia y columnas de humo. Haces de luz azul se proyectan sobre la superficie de la construcción en varias tomas. Este video documenta un evento especial relacionado con el progreso de la obra. El sitio está rodeado por luces de la ciudad. Crédito ASA Promotions & PR

Desde INGUAT, el director Harris Whitbeck subrayó que la inversión en este tipo de obras transmite confianza: “Esta inversión representa confianza. Confianza que además es expresada en los planes para nuevos hoteles, comercios y desarrollos que empezarán a crecer a raíz de la llegada de esta arena. Desde el INGUAT entendemos perfectamente que el crecimiento del turismo depende de la creación de las condiciones adecuadas para que más inversión pueda darse en el país. Porque necesitamos seguir apostando por proyectos que le manden un mensaje claro al mundo: Que Guatemala está lista para crecer. Lista para atraer inversión. Y lista para convertirse en uno de los destinos más relevantes de América Latina.”

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El recinto aspira a ser un atractivo para conciertos internacionales, espectáculos deportivos y foros internacionales, gracias a una infraestructura pensada desde su concepción para la producción de grandes eventos.

Según Ricardo Pontaza, gerente de mercadeo de Gallo, “Arena Gallo, será el primer recinto de clase mundial que se convertirá en un hub estratégico de eventos en Centroamérica con el propósito principal de proveer un espacio con liderazgo estructural y cultural para generar conexiones emocionales a través de las experiencias que se podrán vivir y experimentar. De manera que hoy, damos paso a un nuevo hito en la historia de la marca a nivel internacional. Arena Gallo es un símbolo de progreso y una plataforma que nos llena de orgullo como guatemaltecos.”

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Un proyecto nacido para transformar la industria del entretenimiento

La génesis del proyecto tiene como uno de sus principales impulsores a Juan Maldonado, cuya visión inicial hace ocho años fue retomar el desafío que implicaba dotar a Guatemala de una infraestructura capaz de elevar la industria local del espectáculo. Juan Pablo García, de FACTOR, reconoció esa etapa fundacional durante la presentación formal de Arena Gallo.

Desde la óptica de los productores de eventos, como explicó Javier Arzú, de ASA Promotions, la construcción de esta infraestructura resolverá desafíos históricos.

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Arzú relató que durante años la industria debió adaptar explanadas y espacios que no estaban diseñados para espectáculos masivos, debiendo transportar e instalar desde cero elementos como escenarios, graderíos, camerinos o sanitarios. Según su experiencia, “Guatemala ha logrado hacer eventos increíbles, demostrando el talento, la creatividad y la capacidad de nuestra industria, pero dejando claro que nos hacía falta una infraestructura pensada desde el inicio para producir grandes eventos.”

La inauguración de Arena Gallo marca una nueva época para el entretenimiento, el turismo y la proyección internacional de Guatemala. La apuesta conjunta de firmas del sector, organismos públicos y empresas privadas se concreta con la meta de generar empleo, atraer inversionistas y consolidar un espacio que se propone, desde el primer día, como referente en Centroamérica y símbolo de la capacidad de los guatemaltecos para ejecutar obras de escala internacional.