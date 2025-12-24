Receta de tiramisú sin mascarpone, rápida y fácil

El tiramisú sin mascarpone ofrece una alternativa económica y sencilla al tradicional postre italiano, ideal para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiramisú es uno de esos postres italianos que conquista paladares en todo el mundo por su textura suave y su sabor equilibrado entre el café y el cacao. Imaginar una tarde de domingo, amigos reunidos en casa y la promesa de un postre delicioso pero sencillo de preparar. Ese es el espíritu del tiramisú, una receta que, aunque tradicionalmente lleva mascarpone, hoy vamos a adaptar para disfrutarla sin complicaciones ni ingredientes difíciles de conseguir.

El tiramisú nació en la región del Véneto, Italia, y su nombre significa literalmente “levántame el ánimo”, en referencia a la energía que dan el café y el azúcar. En Argentina suele servirse en celebraciones familiares o como broche de oro en cenas especiales.

Existen múltiples versiones: algunas incluyen licor, otras frutas, y muchas adaptan el cremoso mascarpone por alternativas más accesibles como queso crema o ricotta. Esta receta rápida y fácil es ideal para quienes buscan una solución sabrosa y práctica, perfecta para cualquier ocasión.

La receta de tiramisú sin mascarpone utiliza queso crema en reemplazo del mascarpone, manteniendo una textura suave y cremosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tiramisú sin mascarpone, rápido y fácil

El tiramisú sin mascarpone es una adaptación económica y sencilla del clásico italiano. Utiliza queso crema común, que se mezcla con crema de leche y azúcar para formar una base suave y aireada. Los bizcochos de soletilla o vainillas se bañan en café fuerte y se intercalan con esta crema, formando capas que luego se espolvorean con cacao amargo para aportar ese toque distintivo.

La clave de este tiramisú rápido es el armado simple y la ausencia de cocción, lo que lo convierte en una opción perfecta para preparar de último momento o cuando se recibe visita inesperada. Además, al no usar huevo crudo, resulta más seguro y apto para todos los públicos. El resultado es un postre fresco, cremoso y lleno de sabor.

Preparar tiramisú rápido y fácil requiere solo 25 minutos, sin cocción y con ingredientes accesibles para un postre delicioso - (Imagen ilustrativa infobae)

Tiempo de preparación

lleva aproximadamente 25 minutos. El detalle de los tiempos es el siguiente:

Preparación de la crema: 10 minutos.

Armado de las capas: 10 minutos.

Reposo en heladera (mínimo recomendado): 1 hora para que tome cuerpo y sabor.

Ingredientes

400 g de queso crema tipo Philadelphia o similar

200 g de crema de leche (nata para montar)

100 g de azúcar impalpable (glas)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 paquete de vainillas (bizcochos de soletilla, aprox. 200 g)

250 ml de café fuerte frío

2 cucharadas de licor de café, amaretto o ron (opcional)

Cacao amargo en polvo para espolvorear

El armado del tiramisú consiste en alternar capas de vainillas embebidas en café con crema de queso, terminado con cacao amargo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tiramisú sin mascarpone, paso a paso

Batir la crema de leche fría hasta que forme picos suaves. Mezclar el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta lograr una crema homogénea. Incorporar la crema batida a la mezcla de queso, integrando con movimientos suaves y envolventes. Preparar el café fuerte y dejarlo enfriar. Si se desea, añadir el licor. Sumergir brevemente las vainillas en el café frío y disponer una capa en el fondo de una fuente o vaso individual. Cubrir con una capa de la crema. Repetir el proceso formando dos o tres capas, terminando con crema. Llevar el tiramisú a la heladera por al menos 1 hora. Antes de servir, espolvorear generosamente con cacao amargo en polvo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 6 porciones de tamaño estándar.

La receta de tiramisú sin mascarpone rinde aproximadamente seis porciones de tamaño estándar, suficientes para compartir en reuniones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este tiramisú sin mascarpone contiene aproximadamente:

Calorías: 330

Grasas: 18 g

Grasas saturadas: 10 g

Carbohidratos: 35 g

Azúcares: 20 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El tiramisú sin mascarpone se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien cubierto para evitar que absorba olores y se mantenga fresco.