Receta de tiramisú sin mascarpone, rápida y fácil

El tiramisú es uno de esos postres italianos que conquista paladares en todo el mundo por su textura suave y su sabor equilibrado entre el café y el cacao. Imaginar una tarde de domingo, amigos reunidos en casa y la promesa de un postre delicioso pero sencillo de preparar. Ese es el espíritu del tiramisú, una receta que, aunque tradicionalmente lleva mascarpone, hoy vamos a adaptar para disfrutarla sin complicaciones ni ingredientes difíciles de conseguir.
El tiramisú nació en la región del Véneto, Italia, y su nombre significa literalmente “levántame el ánimo”, en referencia a la energía que dan el café y el azúcar. En Argentina suele servirse en celebraciones familiares o como broche de oro en cenas especiales.
Existen múltiples versiones: algunas incluyen licor, otras frutas, y muchas adaptan el cremoso mascarpone por alternativas más accesibles como queso crema o ricotta. Esta receta rápida y fácil es ideal para quienes buscan una solución sabrosa y práctica, perfecta para cualquier ocasión.
Receta de tiramisú sin mascarpone, rápido y fácil
El tiramisú sin mascarpone es una adaptación económica y sencilla del clásico italiano. Utiliza queso crema común, que se mezcla con crema de leche y azúcar para formar una base suave y aireada. Los bizcochos de soletilla o vainillas se bañan en café fuerte y se intercalan con esta crema, formando capas que luego se espolvorean con cacao amargo para aportar ese toque distintivo.
La clave de este tiramisú rápido es el armado simple y la ausencia de cocción, lo que lo convierte en una opción perfecta para preparar de último momento o cuando se recibe visita inesperada. Además, al no usar huevo crudo, resulta más seguro y apto para todos los públicos. El resultado es un postre fresco, cremoso y lleno de sabor.
Tiempo de preparación
lleva aproximadamente 25 minutos. El detalle de los tiempos es el siguiente:
- Preparación de la crema: 10 minutos.
- Armado de las capas: 10 minutos.
- Reposo en heladera (mínimo recomendado): 1 hora para que tome cuerpo y sabor.
Ingredientes
- 400 g de queso crema tipo Philadelphia o similar
- 200 g de crema de leche (nata para montar)
- 100 g de azúcar impalpable (glas)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 paquete de vainillas (bizcochos de soletilla, aprox. 200 g)
- 250 ml de café fuerte frío
- 2 cucharadas de licor de café, amaretto o ron (opcional)
- Cacao amargo en polvo para espolvorear
Cómo hacer tiramisú sin mascarpone, paso a paso
- Batir la crema de leche fría hasta que forme picos suaves.
- Mezclar el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta lograr una crema homogénea.
- Incorporar la crema batida a la mezcla de queso, integrando con movimientos suaves y envolventes.
- Preparar el café fuerte y dejarlo enfriar. Si se desea, añadir el licor.
- Sumergir brevemente las vainillas en el café frío y disponer una capa en el fondo de una fuente o vaso individual.
- Cubrir con una capa de la crema.
- Repetir el proceso formando dos o tres capas, terminando con crema.
- Llevar el tiramisú a la heladera por al menos 1 hora.
- Antes de servir, espolvorear generosamente con cacao amargo en polvo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 6 porciones de tamaño estándar.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de este tiramisú sin mascarpone contiene aproximadamente:
- Calorías: 330
- Grasas: 18 g
- Grasas saturadas: 10 g
- Carbohidratos: 35 g
- Azúcares: 20 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El tiramisú sin mascarpone se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien cubierto para evitar que absorba olores y se mantenga fresco.