Receta de tiramisú sin mascarpone, rápida y fácil

La clásica delicia italiana encuentra una nueva versión accesible y perfecta para improvisar algo rico cuando llegan visitas de sorpresa

El tiramisú sin mascarpone ofrece
El tiramisú sin mascarpone ofrece una alternativa económica y sencilla al tradicional postre italiano, ideal para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiramisú es uno de esos postres italianos que conquista paladares en todo el mundo por su textura suave y su sabor equilibrado entre el café y el cacao. Imaginar una tarde de domingo, amigos reunidos en casa y la promesa de un postre delicioso pero sencillo de preparar. Ese es el espíritu del tiramisú, una receta que, aunque tradicionalmente lleva mascarpone, hoy vamos a adaptar para disfrutarla sin complicaciones ni ingredientes difíciles de conseguir.

El tiramisú nació en la región del Véneto, Italia, y su nombre significa literalmente “levántame el ánimo”, en referencia a la energía que dan el café y el azúcar. En Argentina suele servirse en celebraciones familiares o como broche de oro en cenas especiales.

Existen múltiples versiones: algunas incluyen licor, otras frutas, y muchas adaptan el cremoso mascarpone por alternativas más accesibles como queso crema o ricotta. Esta receta rápida y fácil es ideal para quienes buscan una solución sabrosa y práctica, perfecta para cualquier ocasión.

La receta de tiramisú sin
La receta de tiramisú sin mascarpone utiliza queso crema en reemplazo del mascarpone, manteniendo una textura suave y cremosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tiramisú sin mascarpone, rápido y fácil

El tiramisú sin mascarpone es una adaptación económica y sencilla del clásico italiano. Utiliza queso crema común, que se mezcla con crema de leche y azúcar para formar una base suave y aireada. Los bizcochos de soletilla o vainillas se bañan en café fuerte y se intercalan con esta crema, formando capas que luego se espolvorean con cacao amargo para aportar ese toque distintivo.

La clave de este tiramisú rápido es el armado simple y la ausencia de cocción, lo que lo convierte en una opción perfecta para preparar de último momento o cuando se recibe visita inesperada. Además, al no usar huevo crudo, resulta más seguro y apto para todos los públicos. El resultado es un postre fresco, cremoso y lleno de sabor.

Preparar tiramisú rápido y fácil
Preparar tiramisú rápido y fácil requiere solo 25 minutos, sin cocción y con ingredientes accesibles para un postre delicioso - (Imagen ilustrativa infobae)

Tiempo de preparación

lleva aproximadamente 25 minutos. El detalle de los tiempos es el siguiente:

  • Preparación de la crema: 10 minutos.
  • Armado de las capas: 10 minutos.
  • Reposo en heladera (mínimo recomendado): 1 hora para que tome cuerpo y sabor.

Ingredientes

  • 400 g de queso crema tipo Philadelphia o similar
  • 200 g de crema de leche (nata para montar)
  • 100 g de azúcar impalpable (glas)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 paquete de vainillas (bizcochos de soletilla, aprox. 200 g)
  • 250 ml de café fuerte frío
  • 2 cucharadas de licor de café, amaretto o ron (opcional)
  • Cacao amargo en polvo para espolvorear
El armado del tiramisú consiste
El armado del tiramisú consiste en alternar capas de vainillas embebidas en café con crema de queso, terminado con cacao amargo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tiramisú sin mascarpone, paso a paso

  1. Batir la crema de leche fría hasta que forme picos suaves.
  2. Mezclar el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta lograr una crema homogénea.
  3. Incorporar la crema batida a la mezcla de queso, integrando con movimientos suaves y envolventes.
  4. Preparar el café fuerte y dejarlo enfriar. Si se desea, añadir el licor.
  5. Sumergir brevemente las vainillas en el café frío y disponer una capa en el fondo de una fuente o vaso individual.
  6. Cubrir con una capa de la crema.
  7. Repetir el proceso formando dos o tres capas, terminando con crema.
  8. Llevar el tiramisú a la heladera por al menos 1 hora.
  9. Antes de servir, espolvorear generosamente con cacao amargo en polvo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 6 porciones de tamaño estándar.

La receta de tiramisú sin
La receta de tiramisú sin mascarpone rinde aproximadamente seis porciones de tamaño estándar, suficientes para compartir en reuniones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este tiramisú sin mascarpone contiene aproximadamente:

  • Calorías: 330
  • Grasas: 18 g
  • Grasas saturadas: 10 g
  • Carbohidratos: 35 g
  • Azúcares: 20 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El tiramisú sin mascarpone se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien cubierto para evitar que absorba olores y se mantenga fresco.

